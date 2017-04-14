Марина Семченко-Шафран | Перечитывая заново…

Об авторе

Марина Семченко-Шафран. Родилась и выросла в Свердловске (сейчас это снова Екатеринбург). Стихи пишу с детства. Первая публикация случилась во всесоюзном детском журнале «Пионер», мне тогда было 12 лет. Будучи явным гуманитарием, в старших классах вдруг увлеклась химией, даже подумывала поступать на химфак. Но однажды меня попросили сделать обзор областной молодёжной газеты, потом пригласили с ней сотрудничать -– и в результате поступила на журфак замечательного Уральского Госуниверситета. Закончила – и всю жизнь в профессии: радио, телевидение, где «дослуживалась» до главного редактора Впрочем, была и корреспондентом, и автором и ведущей авторских программ, что гораздо интереснее. Но соскучилась по возможности писать тексты – и перешла в газету.

В Хабаровске оказалась сначала на преддипломной практике, а потом… вышла замуж за сотрудника той самой газеты, где практиковалась и где работаю сейчас. Никогда не пожалела об этих двух главных выборах жизни.

В хабаровском университете я нештатный сотрудник -«почасовик»- практик у будущих журналистов – просто пришла пора делиться тем, что умею…

***

«Девочка плачет: шарик улетел…»

……………………. Б. Окуджава

Воздушные замки – что шарик воздушный:

пусты и неверны. Лишь ветру послушны…

Сквозняк в анфиладах, и солнечный зайчик —

замена светильнику. Девочка плачет:

Летит ее шарик, летит ее время,

Цепляясь опасно за ветви деревьев,

Летит, уносясь голубыми боками,

дружить с небесами, шутить с облаками,

надежды подняв до космических высей —

а девочка плачет… А женщины мысли

тихи как безветрие, ясны – как свечка.

А шарик летит по закатному вечеру,

А женщина плачет: всё – было, всё – поздно…

Вдруг шарик вернется – и кончится воздух?

***

«Это просто, это ясно,

Это всякому понятно…»

……………………. А. Ахматова

Это просто, это ясно, это всякому понятно —

Наш с тобой пинг-понг занятный

Затянулся: день сурка…

Дрогнула моя рука.

Дрогнул голос… Белый волос

Серебрится у виска…

Это просто. Это ясно. Это всякому понятно:

Проще было б — обвинять, но —

Шарик вновь летит в меня.

Траекторию менять

Нету силы… Подкосило…

Шарик! Сетка! Мания…

Это просто. Это ясно.

Вправо, влево – нет пути…

Матч окончен. Отпусти….

***

«Ниоткуда с любовью, надцатого

мартобря…»

……………………. И. Бродский

«Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря»

я кричу – нет, молчу…. Ну, хотя бы – стараюсь,

не мрачнея лицом, душу лишь теребя,

лишь терзая подушку, на луну озираясь,

расплескав чашку кофе, заварив вдругоряд,

ненавидя газеты у изголовья –

я стараюсь: надцатого мартобря

расквитаться за всё с распроклятой любовью.

Ниоткуда – в привычный бессонниц клубок,

Вникуда – в твои сны, в твою жизнь – да без спросу.

Феврали-мартобри-декабри…. Год — глубок,

словно глупой студентки смешные вопросы.

Ниоткуда – с любовью. С любовью…. С любо….

Как мне быть – без тебя? А как быть мне – с тобой?

***

«Мело, мело по всей земле,

во все пределы…»

……………………. Б. Пастернак

Мело, мело по всей земле, во все пределы…

Под самолетовым крылом снега редели…

Сугроб московский хрустнул тортом киевским.

Снега метут, метут, метут… Какие все

слова – нелепые, неточные, но – нежные:

Других не подобрать в миру заснеженном.

По всей земле, даря судьбы скрещенья,

Метут снега… Возможны возвращенья?

***

«Я научилась просто, мудро жить…»

……………………. А. Ахматова.

…А надо — просто разучиться ждать.

Не просыпаться от звонков, которых

нет. И не вздрагивать от голоса, когда

не голос это – просто листьев шорох.

А надо — разрешить себе устать.

Позволить сердцу просто — утомиться,

и разрешить душе лениться. И устам —

запрет на имя наложить, глазам — на лица,

которых у тебя не счесть… Молчишь?

Ты, как всегда, не суетен? Ты – выше?

Но… Может, если в дверь мою ты постучишь,

мне кажется, я даже не услышу.

***

«Я не могу без тебя жить!..»

……………………. Николай Асеев

У меня болит твоя боль.

Даже если о ней ты молчишь

в неспокойной и вязкой ночи,

даже если я далеко,

даже если обиды укол

оказался коварно живуч,

даже если я на плаву,

и тебе это — словно в укор

почему-то… Нелепый забор

ритуалов, приличий, табу

разломаю, снесу, разгребу –

потому что (и в этом вся соль)

у меня болит твоя боль…

***

«Я — в кризисе. Душа нема…»

……………………. Андрей Вознесенский

Не пишется… Опять. Совсем.

Часы, минуя цифру «семь»,

вновь торжествующе вопят:

«Подъем!» Подъем? Но мысли — вспять.

И, что страшнее во сто крат, —

и сердце спит, и чувства спят.

И, безъязыкая, мычу

про то, что так сказать хочу,

да не дается слово мне.

Молчу, безвольно онемев…

***

«Воздух гол и невесом.

В эти дни теряешь имя…»

……………………. (Борис Пастернак)

Попрощаться — как простить.

А простить — как развернуться

к зеркальцу ручья и в блюдце

лужи прутик опустить,

подцепить осколок льда,

а потом — долой приличья

слишком взрослого обличья! —

на ладошку, вот сюда.

Тает, тает — и вода

в перекрестьях хитрых линий…

В эти дни теряешь имя —

собственное, взяв своими

все природные. Все. Да.

***

«Вот опять окно,

Где опять не спят.

Может — пьют вино,

Может — так сидят…»

……………………. М. Цветаева

На моем окне –

голубиные

метки. А по мне –

лучше б мимо им…

Мне б окошко в пол

по-ронсаровски.

На кувшине скол –

и вода в куски,

а не струйкою

под фиалки лист.

Громко ухают

Капли камнем вниз.

В дымке – как в дыму

странного покоя…

И в моем дому

Завелось такое…

***

«…. когда плюет на человечество

твое ночное одиночество…»

……………………. И. Бродский

Когда плюет на человечество

твое ночное одиночество,

когда душа в потемках мечется,

и ей, душе, зачем-то хочется

вдруг ощутить зимы касание

щеки снежинкой, нежно тающей,

простить ей солнца угасание,

услышать: да, ты – та, ты та еще,

а все хромающие истины

твои, что руганы-оспорены –

как было б устоять без их стены

(они ж – твой дом, опора, корни в нём)?

Ноябрь там что-то чертит прутиком,

своей занявшись скромной графикой…

Ночь простыни опять закрутит в ком…

Зима грядет. Она придет по графику.