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Марина Семченко-Шафран | Перечитывая заново

05.06.2017 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Марина Семченко-Шафран
Автор Марина Семченко-Шафран

***

………………….. «Божественной субботы
………………….. хлебнули мы глоток.
………………….. От празднеств и работы
………………….. закрылись на замок..»
………………….. Б. Окуджава

Уже готовит старость
свой неизбежный суд.
А много ль мне  досталось?
А многие ль поймут,

что сделано —  немало,
не сделано — вдвойне.
Преграды и завалы,
доставшиеся мне,

гребу простой лопатой,
рискуя как сапер.
Мне за ошибки плата –
еще один затор.

Еще одно распутье.
Еще одна печаль…
Как не крути,  растут ведь
долги. И отвечать

за «выбор»  и «НЕвыбор»,
«сбылось» и «не вполне».
Благодарю их. Ибо
Судьба  — дарила мне.

Иль  —  я делила  с вами?
Да разве в этом суть!
Лопатку словно знамя
я дальше понесу.

***

………………….. «Свобода приходит нагая,
………………….. Бросая на сердце цветы,
………………….. И мы, с нею в ногу шагая,
………………….. беседуем с небом на «ты»…
………………….. В. Хлебников

Свобода приходит нагая,
ребенком, рожденным в любви,
восторженностью пугая,
руками за шею обвив.
Надеясь на промысел божий,
долги  — да с процентом! —  платя,
я выберу то,  что дороже.
Я выберу снова… тебя!

***

………………….. «Я только вздрогнула: этот
………………….. Может меня приручить»
………………….. А. Ахматова

Внезапно – как   дождь летом,
Как капля из крана в ночи…
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить.

Мой внутренний голос – где ты?
не слышу – кричи, не кричи…
Случилось — поверила: этот
Может меня приручить.

Не кнут и не пряник – клетка.
Потерянные ключи.
О, как безнадежно: этот
Может меня приручить!

***

………………….. «По улице моей который год
………………….. звучат шаги (…)
………………….. О одиночество, как твой характер крут…»
………………….. Б.Ахмадулина

По улице моей который год
звучат шаги… Я закрываю  окна,
я затворяю двери сколь возможно плотно,
но странною толпой идет народ .

Стучатся в жизнь мою — хоть утро или ночь…
Вот женщина. Она звалась подругой.
Случалось, ей бывало в жизни туго,
А я была обязана помочь…

***

Теперь все хорошо? Стучится все равно.
Мы, правда, больше не молчим на кухне —
ведь наши отношения потухли.
Или – протухли, как открытое вино…

Вот обозначился букетом рыжих роз
когда-то клявшийся в высоких чувствах.
Зачем стучал? В глаза гляжу – там пусто…
Нет даже отблеска вчерашних гроз…

Мне поменять замки? Отмычки  ж подберут:
каким ключом закрыть возможно душу?
Как научиться – не смотреть, не слушать?
Они стучатся. Не уходят. Снова — тут…

О Боже, измени толпы чужих маршрут!
Спаси от утомительного бденья,
и огради – иль награди – уединеньем!
О одиночество, как твой характер крут!..

***

………………….. «Жил-был я. Стоит ли об этом?
………………….. (…) Жил-был я. Вспомнилось, что – жил…»
………………….. С.Кирсанов

Жил-был я. Стоит ли об этом?
Стоит ли — про это: с кем? Когда? И как?
Девочка моя в джинсах из вельвета,
Тонкие ключицы… Как ты далека!…

Жил-был я. Не внимал советам.
Как умел. Как слышал. Думал – как дышал.
Девочка моя, в джинсах из вельвета,
С солнечной улыбкой, ходит не спеша…

Жил-был я. Просыпался где-то,
Забывался с кем-то. Пил судьбу как спирт.
Девочка моя, в джинсах из вельвета,
Обо мне не плачет, не со мною спит…

Жил-был я… Стоит ли об этом?
Состоялся? Сделал? Без соплей и лжи?
Девочка моя, в джинсах из вельвета,
Ты прости, что вспомнил…
Вспомнилось – что ЖИЛ…

***

………………….. «Февраль. Достать чернил и плакать…»
………………….. Б.Пастернак

«Февраль… Достать чернил – и плакать…»
А я благословляю слякоть
московских улиц… И река –
слезой омытая  щека –
не замерзает. Утки плещут,
толкаясь в интересе  вещном —
слежу за их круговоротом…
Метро. «Нет выхода…» И кто там?
Боюсь взглянуть. И – НЕ взглянуть:
вдруг не узнаешь! Долог путь
по эскалатору — из ада.
Мне страшно: вдруг тебе – не надо?
А что случится, не успей я?
…Февраль вчера рыдал капелью…

***

………………….. «Когда б мы жили без затей…»
………………….. В. Долина.

Когда б мы жили без затей,
я нарожала бы детей
от всех, кого любила.
И сколько бы их было?

Была бы дочь. И был бы сын.
Еще одна… Еще один…
Походкой, статью и лицом –
В гипотетических отцов.

Один – красив как херувим,
Да он не знал, что был любим, —
парящий слишком высоко
и не приемлющий «оков»…

Другой? Ах, да – он был с другой.
И этот узелок тугой
Не развязать, не разрубить
любовью. Надо – уходить…

Мой третий… Молнии удар
я приняла за божий дар.
А тысячи тех страшных вольт
и были худшей из неволь…

Целую двух сынов, любя….
Они похожи на тебя!

***

………………….. «Снег идет, снег идет.
………………….. К белым звездочкам в буране
………………….. Тянутся цветы герани
………………….. За оконный переплет…»
………………….. Б. Пастернак

Завтра март.  А снег идет….

Каплей на  стекле оконном

что-то пишет, пишет он нам –

разбираешь ли?  Но вот

птичий звук:  звенит трамвай –

голос  сорванный подростка…

Я  капельную бороздку

пальцем выведу за край

изморози  — и стекла.

Из вагонного оконца

станет виден  лучик солнца.

Вот и всё. Зима стекла!

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