Марина Семченко-Шафран | Перечитывая заново

***
………………….. «Божественной субботы
………………….. хлебнули мы глоток.
………………….. От празднеств и работы
………………….. закрылись на замок..»
………………….. Б. Окуджава
Уже готовит старость
свой неизбежный суд.
А много ль мне досталось?
А многие ль поймут,
что сделано — немало,
не сделано — вдвойне.
Преграды и завалы,
доставшиеся мне,
гребу простой лопатой,
рискуя как сапер.
Мне за ошибки плата –
еще один затор.
Еще одно распутье.
Еще одна печаль…
Как не крути, растут ведь
долги. И отвечать
за «выбор» и «НЕвыбор»,
«сбылось» и «не вполне».
Благодарю их. Ибо
Судьба — дарила мне.
Иль — я делила с вами?
Да разве в этом суть!
Лопатку словно знамя
я дальше понесу.
***
………………….. «Свобода приходит нагая,
………………….. Бросая на сердце цветы,
………………….. И мы, с нею в ногу шагая,
………………….. беседуем с небом на «ты»…
………………….. В. Хлебников
Свобода приходит нагая,
ребенком, рожденным в любви,
восторженностью пугая,
руками за шею обвив.
Надеясь на промысел божий,
долги — да с процентом! — платя,
я выберу то, что дороже.
Я выберу снова… тебя!
***
………………….. «Я только вздрогнула: этот
………………….. Может меня приручить»
………………….. А. Ахматова
Внезапно – как дождь летом,
Как капля из крана в ночи…
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить.
Мой внутренний голос – где ты?
не слышу – кричи, не кричи…
Случилось — поверила: этот
Может меня приручить.
Не кнут и не пряник – клетка.
Потерянные ключи.
О, как безнадежно: этот
Может меня приручить!
***
………………….. «По улице моей который год
………………….. звучат шаги (…)
………………….. О одиночество, как твой характер крут…»
………………….. Б.Ахмадулина
По улице моей который год
звучат шаги… Я закрываю окна,
я затворяю двери сколь возможно плотно,
но странною толпой идет народ .
Стучатся в жизнь мою — хоть утро или ночь…
Вот женщина. Она звалась подругой.
Случалось, ей бывало в жизни туго,
А я была обязана помочь…
***
Теперь все хорошо? Стучится все равно.
Мы, правда, больше не молчим на кухне —
ведь наши отношения потухли.
Или – протухли, как открытое вино…
Вот обозначился букетом рыжих роз
когда-то клявшийся в высоких чувствах.
Зачем стучал? В глаза гляжу – там пусто…
Нет даже отблеска вчерашних гроз…
Мне поменять замки? Отмычки ж подберут:
каким ключом закрыть возможно душу?
Как научиться – не смотреть, не слушать?
Они стучатся. Не уходят. Снова — тут…
О Боже, измени толпы чужих маршрут!
Спаси от утомительного бденья,
и огради – иль награди – уединеньем!
О одиночество, как твой характер крут!..
***
………………….. «Жил-был я. Стоит ли об этом?
………………….. (…) Жил-был я. Вспомнилось, что – жил…»
………………….. С.Кирсанов
Жил-был я. Стоит ли об этом?
Стоит ли — про это: с кем? Когда? И как?
Девочка моя в джинсах из вельвета,
Тонкие ключицы… Как ты далека!…
Жил-был я. Не внимал советам.
Как умел. Как слышал. Думал – как дышал.
Девочка моя, в джинсах из вельвета,
С солнечной улыбкой, ходит не спеша…
Жил-был я. Просыпался где-то,
Забывался с кем-то. Пил судьбу как спирт.
Девочка моя, в джинсах из вельвета,
Обо мне не плачет, не со мною спит…
Жил-был я… Стоит ли об этом?
Состоялся? Сделал? Без соплей и лжи?
Девочка моя, в джинсах из вельвета,
Ты прости, что вспомнил…
Вспомнилось – что ЖИЛ…
***
………………….. «Февраль. Достать чернил и плакать…»
………………….. Б.Пастернак
«Февраль… Достать чернил – и плакать…»
А я благословляю слякоть
московских улиц… И река –
слезой омытая щека –
не замерзает. Утки плещут,
толкаясь в интересе вещном —
слежу за их круговоротом…
Метро. «Нет выхода…» И кто там?
Боюсь взглянуть. И – НЕ взглянуть:
вдруг не узнаешь! Долог путь
по эскалатору — из ада.
Мне страшно: вдруг тебе – не надо?
А что случится, не успей я?
…Февраль вчера рыдал капелью…
***
………………….. «Когда б мы жили без затей…»
………………….. В. Долина.
Когда б мы жили без затей,
я нарожала бы детей
от всех, кого любила.
И сколько бы их было?
Была бы дочь. И был бы сын.
Еще одна… Еще один…
Походкой, статью и лицом –
В гипотетических отцов.
Один – красив как херувим,
Да он не знал, что был любим, —
парящий слишком высоко
и не приемлющий «оков»…
Другой? Ах, да – он был с другой.
И этот узелок тугой
Не развязать, не разрубить
любовью. Надо – уходить…
Мой третий… Молнии удар
я приняла за божий дар.
А тысячи тех страшных вольт
и были худшей из неволь…
Целую двух сынов, любя….
Они похожи на тебя!
***
………………….. «Снег идет, снег идет.
………………….. К белым звездочкам в буране
………………….. Тянутся цветы герани
………………….. За оконный переплет…»
………………….. Б. Пастернак
Завтра март. А снег идет….
Каплей на стекле оконном
что-то пишет, пишет он нам –
разбираешь ли? Но вот
птичий звук: звенит трамвай –
голос сорванный подростка…
Я капельную бороздку
пальцем выведу за край
изморози — и стекла.
Из вагонного оконца
станет виден лучик солнца.
Вот и всё. Зима стекла!