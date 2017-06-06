Марина Семченко-Шафран | Перечитывая заново

***

………………….. «Божественной субботы

………………….. хлебнули мы глоток.

………………….. От празднеств и работы

………………….. закрылись на замок..»

………………….. Б. Окуджава



Уже готовит старость

свой неизбежный суд.

А много ль мне досталось?

А многие ль поймут,

что сделано — немало,

не сделано — вдвойне.

Преграды и завалы,

доставшиеся мне,

гребу простой лопатой,

рискуя как сапер.

Мне за ошибки плата –

еще один затор.

Еще одно распутье.

Еще одна печаль…

Как не крути, растут ведь

долги. И отвечать

за «выбор» и «НЕвыбор»,

«сбылось» и «не вполне».

Благодарю их. Ибо

Судьба — дарила мне.

Иль — я делила с вами?

Да разве в этом суть!

Лопатку словно знамя

я дальше понесу.

***

………………….. «Свобода приходит нагая,

………………….. Бросая на сердце цветы,

………………….. И мы, с нею в ногу шагая,

………………….. беседуем с небом на «ты»…

………………….. В. Хлебников

Свобода приходит нагая,

ребенком, рожденным в любви,

восторженностью пугая,

руками за шею обвив.

Надеясь на промысел божий,

долги — да с процентом! — платя,

я выберу то, что дороже.

Я выберу снова… тебя!

***

………………….. «Я только вздрогнула: этот

………………….. Может меня приручить»

………………….. А. Ахматова

Внезапно – как дождь летом,

Как капля из крана в ночи…

Я только вздрогнула: этот

Может меня приручить.

Мой внутренний голос – где ты?

не слышу – кричи, не кричи…

Случилось — поверила: этот

Может меня приручить.

Не кнут и не пряник – клетка.

Потерянные ключи.

О, как безнадежно: этот

Может меня приручить!

***

………………….. «По улице моей который год

………………….. звучат шаги (…)

………………….. О одиночество, как твой характер крут…»

………………….. Б.Ахмадулина

По улице моей который год

звучат шаги… Я закрываю окна,

я затворяю двери сколь возможно плотно,

но странною толпой идет народ .

Стучатся в жизнь мою — хоть утро или ночь…

Вот женщина. Она звалась подругой.

Случалось, ей бывало в жизни туго,

А я была обязана помочь…

***

Теперь все хорошо? Стучится все равно.

Мы, правда, больше не молчим на кухне —

ведь наши отношения потухли.

Или – протухли, как открытое вино…

Вот обозначился букетом рыжих роз

когда-то клявшийся в высоких чувствах.

Зачем стучал? В глаза гляжу – там пусто…

Нет даже отблеска вчерашних гроз…

Мне поменять замки? Отмычки ж подберут:

каким ключом закрыть возможно душу?

Как научиться – не смотреть, не слушать?

Они стучатся. Не уходят. Снова — тут…

О Боже, измени толпы чужих маршрут!

Спаси от утомительного бденья,

и огради – иль награди – уединеньем!

О одиночество, как твой характер крут!..

***

………………….. «Жил-был я. Стоит ли об этом?

………………….. (…) Жил-был я. Вспомнилось, что – жил…»

………………….. С.Кирсанов

Жил-был я. Стоит ли об этом?

Стоит ли — про это: с кем? Когда? И как?

Девочка моя в джинсах из вельвета,

Тонкие ключицы… Как ты далека!…

Жил-был я. Не внимал советам.

Как умел. Как слышал. Думал – как дышал.

Девочка моя, в джинсах из вельвета,

С солнечной улыбкой, ходит не спеша…

Жил-был я. Просыпался где-то,

Забывался с кем-то. Пил судьбу как спирт.

Девочка моя, в джинсах из вельвета,

Обо мне не плачет, не со мною спит…

Жил-был я… Стоит ли об этом?

Состоялся? Сделал? Без соплей и лжи?

Девочка моя, в джинсах из вельвета,

Ты прости, что вспомнил…

Вспомнилось – что ЖИЛ…

***

………………….. «Февраль. Достать чернил и плакать…»

………………….. Б.Пастернак

«Февраль… Достать чернил – и плакать…»

А я благословляю слякоть

московских улиц… И река –

слезой омытая щека –

не замерзает. Утки плещут,

толкаясь в интересе вещном —

слежу за их круговоротом…

Метро. «Нет выхода…» И кто там?

Боюсь взглянуть. И – НЕ взглянуть:

вдруг не узнаешь! Долог путь

по эскалатору — из ада.

Мне страшно: вдруг тебе – не надо?

А что случится, не успей я?

…Февраль вчера рыдал капелью…

***

………………….. «Когда б мы жили без затей…»

………………….. В. Долина.

Когда б мы жили без затей,

я нарожала бы детей

от всех, кого любила.

И сколько бы их было?

Была бы дочь. И был бы сын.

Еще одна… Еще один…

Походкой, статью и лицом –

В гипотетических отцов.

Один – красив как херувим,

Да он не знал, что был любим, —

парящий слишком высоко

и не приемлющий «оков»…

Другой? Ах, да – он был с другой.

И этот узелок тугой

Не развязать, не разрубить

любовью. Надо – уходить…

Мой третий… Молнии удар

я приняла за божий дар.

А тысячи тех страшных вольт

и были худшей из неволь…

Целую двух сынов, любя….

Они похожи на тебя!

***

………………….. «Снег идет, снег идет.

………………….. К белым звездочкам в буране

………………….. Тянутся цветы герани

………………….. За оконный переплет…»

………………….. Б. Пастернак

Завтра март. А снег идет….

Каплей на стекле оконном

что-то пишет, пишет он нам –

разбираешь ли? Но вот

птичий звук: звенит трамвай –

голос сорванный подростка…

Я капельную бороздку

пальцем выведу за край

изморози — и стекла.

Из вагонного оконца

станет виден лучик солнца.

Вот и всё. Зима стекла!