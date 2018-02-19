Марина Семченко-Шафран | Жизнь никогда не будет прежней…

Жизнь никогда не будет прежней…

И поворотами судьбы

придется следовать прилежно,

и сильным быть, и стойким быть.

И под аплодисменты кленов

идти аллеей не спеша,

смотря на голубей влюбленных…

И замирает вновь душа,

ладони протянув в надежде.

Держись, родимая, держись!

Жизнь никогда не будет прежней.

Какой ты будешь завтра, жизнь?..

******

На полуфразе лето

прервал веселый стриж —

теперь уже он где-то…

Нарядами пестришь,

крадешься тихо, осень,

ласкаешь синевой,

но паутинки сносит

вдруг рухнувшей листвой,

в испарине усталой

под утро всё окно –

на выдохе застала…

Да, так заведено:

прощаться с сарафаном

и яблоком хрустеть,

и улыбаться пьяно,

и тишины хотеть…

Стриж – в отпуске законном,

у солнца меньше сил…

И на стекле оконном –

по капелькам: «прости…»

М.С.

P.S. Стрижи улетели три дня назад….

******

Дурацкие мысли… Откуда взялись?

Еще не дочитан, не понят «Улисс»,

еще не освоен прелестный французский,

не сшита с подаренным кружевом блузка,

еще не встречала меня Барселона,

еще не дарил малый кустик лимона,

записки моей еще нет в Стене плача,

ни детям, ни маме еще не оплачен

мой долг… И любви, и любви столько в сердце,

что мне никуда невозможно и деться….

*******

Спешу на вокзал. Чемоданчик с вещами

привычен и тяжек — как груз обещаний…

Привычна дорога, безвременье неба

мне кажется благом. И я в эту небыть

ныряю — как в море, которому тезкой

мне быть довелось. И пейзажик неброский —

как будто из ватного Нового года…

И в небыти этой — простая погода,

без всяких осадков, которых ты выше.

Нет времени будто. И время — не вышло….

16.07.2017

*****

Цветок в услужливом поклоне

под ветром никнет. А вчера

вдруг красный лист мелькнул на клёне,

закатной краски перебрав.

Нежданный август, скорый август

застал врасплох… И лета дар

небрежно сброшен — брошен… Ах, грусть,

да, осень скоро. Очень… Да.

*****

…Как скок воробьенка,

как возглас ребенка,

как дождь из-под солнца,

что каплей уронится,

как ночь, что с любимым,

как матери имя,

тайком шоколадка, —

век женщины краткий….

*****

Мой мокрый зонт, взъерошенная птица,

в автобус влажной кучкой громоздится,

выстраивая спицы по ранжиру,

расстраивая сонных пассажиров.

Туманит взор в дожде-слезах – утешь ее! –

Ее величество особа августейшая.

Над летом (Летою?) горбатится мостом

дорога к осени прохладным августом.

Марина Семченко-Шафран