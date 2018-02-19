Марина Семченко-Шафран | Жизнь никогда не будет прежней…

Жизнь никогда не будет прежней…
И поворотами судьбы
придется следовать прилежно,
и сильным быть, и стойким быть.
И под аплодисменты кленов
идти аллеей не спеша,
смотря на голубей влюбленных…
И замирает вновь душа,
ладони протянув в надежде.
Держись, родимая, держись!
Жизнь никогда не будет прежней.
Какой ты будешь завтра, жизнь?..
******
На полуфразе лето
прервал веселый стриж —
теперь уже он где-то…
Нарядами пестришь,
крадешься тихо, осень,
ласкаешь синевой,
но паутинки сносит
вдруг рухнувшей листвой,
в испарине усталой
под утро всё окно –
на выдохе застала…
Да, так заведено:
прощаться с сарафаном
и яблоком хрустеть,
и улыбаться пьяно,
и тишины хотеть…
Стриж – в отпуске законном,
у солнца меньше сил…
И на стекле оконном –
по капелькам: «прости…»
М.С.
P.S. Стрижи улетели три дня назад….
******
Дурацкие мысли… Откуда взялись?
Еще не дочитан, не понят «Улисс»,
еще не освоен прелестный французский,
не сшита с подаренным кружевом блузка,
еще не встречала меня Барселона,
еще не дарил малый кустик лимона,
записки моей еще нет в Стене плача,
ни детям, ни маме еще не оплачен
мой долг… И любви, и любви столько в сердце,
что мне никуда невозможно и деться….
*******
Спешу на вокзал. Чемоданчик с вещами
привычен и тяжек — как груз обещаний…
Привычна дорога, безвременье неба
мне кажется благом. И я в эту небыть
ныряю — как в море, которому тезкой
мне быть довелось. И пейзажик неброский —
как будто из ватного Нового года…
И в небыти этой — простая погода,
без всяких осадков, которых ты выше.
Нет времени будто. И время — не вышло….
16.07.2017
*****
Цветок в услужливом поклоне
под ветром никнет. А вчера
вдруг красный лист мелькнул на клёне,
закатной краски перебрав.
Нежданный август, скорый август
застал врасплох… И лета дар
небрежно сброшен — брошен… Ах, грусть,
да, осень скоро. Очень… Да.
*****
…Как скок воробьенка,
как возглас ребенка,
как дождь из-под солнца,
что каплей уронится,
как ночь, что с любимым,
как матери имя,
тайком шоколадка, —
век женщины краткий….
*****
Мой мокрый зонт, взъерошенная птица,
в автобус влажной кучкой громоздится,
выстраивая спицы по ранжиру,
расстраивая сонных пассажиров.
Туманит взор в дожде-слезах – утешь ее! –
Ее величество особа августейшая.
Над летом (Летою?) горбатится мостом
дорога к осени прохладным августом.
Марина Семченко-Шафран