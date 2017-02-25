Маргарита Пальшина | Подборка стихотворений «Предрешено» (верлибры)

Зачарованный странник

Поезд. По будням пустой вагон.

Зачарованный странник…

Если ты по-прежнему в скрипку влюблен,

не совсем моя северная страна в упадке.

— Из Москвы самолет до Лондона?

— Да. Концерт отыграть и обратно на севера

— English National Opera?

— Что ты! В пабе… только скрипка им там не нужна,

подавай вприсядку…

голых баб, танцующих на столе…

— Все ж, когда этот сброд заорет: «Фиаско!»,

ты, пожалуйста, вспоминай обо мне.

Тяжело дается строка,

если веры нет.

— Буду. Да.

Поэзия с музыкой одной крови,

слез твоих уж полны ладони…

Живая вода. Зря не расходуй!

Я ведь тоже sometimes feel lonely

в этом мире без дна,

где кометы падают и прорывает плотины.

Поезд идет неровно…

— Держись!

Прав был Чарльз, нужно поэзией делать жизнь.

И ты знаешь теперь, малыш,

как люди умеют прорастать друг у друга внутри,

и зачем родилось наше сердце на две половины.

Эпилог.

Утро будет щадить нас туманами.

Мы пойдем на восход,

только разными странами.

Так скорее кому-то из нас повезет.

Настроения

— Твои тексты теряют нежность.

Холодно! Скоро зима…

проклятая неизбежность

вечно верного сна.

Фонари плавят ночь под окнами.

В чужих строчках себя невпопад

замечаю.

Моя тайна – не одинокая.

Всем давно уже рассказали:

дождь в звездопад

фонари превращают…

И дарить мне тебе больше нечего.

Даже тайна уже не моя.

Отобрали.

Выпили, словно вино из оставленного бокала.

А быть может, она просто выдохлась и устала,

как я устаю

носить роли, как платья с чужого плеча,

и молчать и молчать и молчать

сгоряча.

Знаешь, что нас раздражает друг в друге?

То, что у каждого жизнь – своя

И по кругу —

все тот же X или все тот же Y

не сливаются в Z никогда.

А еще то, что я –

– Маугли и не умею просить и плакать,

не выношу

унижений метафор.

И ухожу,

когда можно остаться,

но возвращаюсь в ком-то другом.

Что ж, поделом…

Музе

Как ты и где?

У меня все тот же февраль. Слишком медленный и густой снег.

Время проталкивается к весне, как сквозь толпу к выходу из метро.

Холодно, грустно и форточки настежь в квартире.

А вчера погас последний фонарь, тот, что в конце улицы.

Под окном не горит уж давно.

Чинить фонари они не торопятся.

Я смотрела в темноту, и мне показалось…

Ты всегда возвращаешься по первым осенним листьям

или уже в феврале.

А уходишь в мае, когда отцветают каштаны.

Помнишь, в детстве мы даже не расставались?

Сколько игр мы придумали вместе!

Жаль, я писать не умела,

киностудии детских фильмов оценили бы наши сценарии.

В летнем лесу голоса птиц сливались

в симфонию, но мы знали

по именам всех исполнителей. На рояле

я тоже не научилась играть.

И в школу живописи провалила экзамен.

Вот, рисую теперь словами.

Плохо, конечно, но что имею, то и храню.

Я тебя жду.

Ты где-то бродишь. Ожиданием пытка.

Я истончаюсь от времени,

как твоя старая фланелевая рубашка.

Растекаюсь вином и маслом

или как акварельные краски исчезаю с листа.

Немота.

И лишь в молчании замечаю,

сколько ненужных слов произносят люди.

Без тебя первое лето было оранжевым и зеленым,

шумным, никчемным.

Кто-то, наверно, Лолиту писал,

но промахнулся на век. Опоздал.

Ничего, позабудет.

Ты вернулась ко мне стихами.

С обесцвеченной челкой и угольными бровями.

Повзрослевшей и очень усталой.

Ты отражала меня в зеркалах.

Лишь вчера мне приснилось,

как зеркальную пленку рвала руками

и ломала стекло в ладонях.

Больно!

И лицо у тебя снова другое. Мужское.

Ты теперь ненавидишь тех, кто хранит

мои фотографии,

тех, кто в доме моем создает уют и берет меня за руку.

И не бреешься, чтоб отучить меня плакать.

Соль на раскаленной коже шипит.

Ты говоришь: нужно вытравить всю красивость,

прозой заменить стих.

Ржаво и остро.

Как пожелаешь. Я все смогу.

Помнишь, осенью шли золотые дожди?

Фонари горели еще, я тебе верила и считала звезды…

Интересно, уходя к нему в женском обличье, ты ноги тоже не бреешь?

У него горят плечи, зато много слов в октябре.

У меня же – молчанье.

Лица в окне убегающего трамвая,

кажется, что среди них можешь быть ты.

Страшно не то, что уходишь, а то, что к другим.

Страшно то, что поишь их мною,

и в полумраке комнат чужих

вы говорите опять обо мне.

Страшно то, что вернешься,

и снова мне придется угадывать ноту фальшивую

в голосе судеб, придуманных мною.

Знаешь, сегодня я дверь не закрою.

Ты возвращайся, хотя бы во сне.

Чистый блокнот положу в изголовье.

Я оставлю

Я оставлю поэзию в лете

и, как платье, повешу в шкаф.

Дворник листья сметет с аллеи,

унесет мое счастье в мешках

и сожжет на помойке в сквере.

Скверно.

Тополиный пух снегом пах…

Мне сказали: вернись на землю,

отражайся, как все, в зеркалах.

Все живут не там и не с теми,

не в игре, не нажать рестарт.

Всё прощается тем, кто не делает,

кто не смеет, не сеет — не пожинает страх,

обиду, сомненья.

Будет не за что, будешь прав,

даже если не там и не с теми.

И не так, как просила душа.

В это горько паленое лето

я вернулась, будто с войны

на далеких звездах, планетах.

А здесь ты, улыбаешься мне с портрета,

с обожженной солнцем стены.

Самолеты все ниже летали,

и над городом желтым был смог.

Ты не смог бы все это словами,

но поймал бы и выправил поворот,

где меня заносило по краю

строк.

Солнце съело цвета, ты уже не реален,

как герои в моем прошлогоднем романе.

Пыль и сны, не золото – амальгама.

Мне сказали: иди вперед.

Так что это последнее, на посошок.

Дьяволиада

Жарко в Аду поутру. Плюс сорок.

Дымно, как в то восемьсот шестьдесят третье лето в Москве.

Дьявол сидит за столом, разбирает почту.

Писем – тысячи, сплошь графоманские штампы:

дай мне славы и денег, власти, любви, подвигов и дорог и свершений…

Удалить бы их разом: грязь – из дома, порок – за порог!

Лишь один человек в этот час на Земле разделяет его тошноту

– главред из «ЭКСМО».

Дьявол пьёт чай с лимоном, прикладывает лёд ко лбу.

И с похмелья чувствует себя почти смертным.

«Я поняла,

– прорывается, – двух одинаковых облаков не бывает,

небо каждый день их меняет,

между землёй и небом посредником служит дождь,

в дождь всегда происходит важное что-то,

оно может быть маленьким, но нужно уметь разглядеть,

а фиалки свой аромат льют-источают только после дождя.

Мы – туристы на этой планете. Если продлишь мою жизнь хотя б на год…»

Неформат, – думает Дьявол, – не по адресу. И зачем мне ещё одна чья-то душа?

Вас у меня уже столько, что скоро придётся листовками раздавать.

Но от вида их даже бомжи шарахнутся. А копить не могу – инфляция.

Почему вы не пишете Ангелам? – думает он.

Они же в своём Раю от безделья и скуки маются.

Бог бы всех разослал по служебным командировкам – исполнять желания.

Он давно уже в тайне мечтает: не смотреть в их унылые лица хотя бы день.

В век торговли люди вдруг позабыли, что нужно молиться.

Верят лишь в гарантированный обмен.

Удел Ангелов – не у дел.

А я теперь должен за всех отдуваться…

Но что я могу для вас сделать?

Я – стар, у меня болит голова и кривое колено ноет.

И почти не видят глаза: я под лупой читаю письма.

А на фондовой бирже Ада то четверг, то вторник чернеет.

Неликвидная ваша душа!

Вот ещё один пишет: «Если она вернётся…»

Знаешь что? Позвони-ка ей сам.

И скажи, что декабрь на дворе, но небо цвета апреля.

Ты звонишь – просто так, поделиться.

Вы боитесь, что жизнь кружится,

и что тот, кто уходит, ни разу не обернётся.

Душу сдаёте в наём, как квартиру, в которой давно никто не живёт.

Но душа-то всегда остаётся, если дверь не закрыть на засов.

Господи, как вы мне все надоели!

Ад переполнен, на моих буровых – безработица:

три часа в рабочей неделе – вагонетки с углём разрывают на части…

Может, научитесь, наконец, понимать друг друга без посредников и без слов,

без гарантий на счастье?

Серебряный снег

Бессонница – фатальный побег

обречённого из ночи.

Синяя кухня. За окнами умирает серебряный снег.

Помолчи!

Закури, выпей стакан воды – в преддверии ада.

На пороге застыли чьи-то шаги…

Серебро – это золото от Луны.

Люцифер не будет слагать в твою честь стихи,

Впрочем, так тебе, дуре, и надо!

Каждому – своя плаха, своя награда.

И палач твой неумолим:

таких сделок ещё никому не прощали.

Посмотри – он заперт внутри

оконной рамы.

Ну же, разбей своё отражение – убей гада!

Боишься замерзнуть? Но зима всегда случается слишком рано,

а осени – чуть на дне, до непристойности мало.

Тяжело жить свободным: свобода всех раздражает.

Приговорённых вечно быть молодыми не пустят в ад,

– их просто не станет.

И Ничто истекает слюной по тебе, как по куску мармелада.

Приговорённые в книгах своих все до единого лгали.

Теперь понимаю: искренность зверя, откровенность молчания –

– это и mein kampf.

Снег, говорят, это пух из ангельских крыл…

Помнишь, притчу о блудном сыне?

Люцифер у Бога – самый любимый.

Только он не может вернуться.

Снегопад.

Замело все пути.

Вечное возвращение

Розовое вино…

в осколках бокала.

Снилось, мы пили его

на маленьком острове в Греции.

Или в Венеции у Большого канала?

Ты говорил, я молчала.

Я писала, ты рисовал.

Математика жестов,

магия взглядов

не дают ровным счётом нам ничего.

Мне бы хотелось жить с тобой в большом городе,

чтобы потом переехать в другой квартал,

и чтобы мосты разводили ночами.

Или на маленьком острове,

чтобы сесть в лодку и уйти в море внезапно

сёрфером по волнам

вдохновения.

Случайные совпадения, проникновение

и – падение.

Отрекаются всё же любя,

но прощаются навсегда.

На расстоянии лица светлее, глаза прозрачней.

Я скучаю

как тысячу лет назад,

как тысячу раз подряд.

И мне тебя одного достаточно.

Ты – моё вечное возвращение.

Вселенная

… а если?…

Тогда мы уйдём вместе

сквозь горизонты событий и перевалы страстей,

и никто не догонит тех, кто недоступен для новостей.

В долине туманов я буду сцеживать и пить твою ржавую кровь,

в городах ночи – ты обгладывать мою болезненную сокровенную новь.

И пусть северный ветер треплет волосы,

а в жизни – сплошняком чёрные полосы,

мы дойдём – и очнёмся на вершине горы, на берегу океана.

Никому не дано такого мига прощания!

Сплетённые пальцы – переливание скверны.

Мы кинем камень в любого-первого,

кто крикнет: «Это всего лишь инстинкт продолжения рода и вожделение!».

И камень убьёт неверного.

Ибо тепло в ладонях – это и есть небо,

ибо мы двое – и есть любовь,

а значит – Вселенная.

Маргарита Пальшина