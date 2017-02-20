Маргарита Пальшина | «Синяя тетрадь»

Подборка стихотворений.

Маргарита Пальшина – писатель, сценарист, лауреат Всероссийского конкурса «КИНО-Хит», Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», Международного фестиваля «Русский STIL» (Германия), финалист Премии им. И.А. Гончарова, Славянского форума искусств «Золотой Витязь», Всероссийской премии «Писатель года», лонг-листер Бунинской премии.

Автор четырёх книг прозы, публиковалась в литературных журналах: «Нева», «Новый берег», «Пролог», «Белый ворон», «Сетевая словесность», «Зарубежные задворки», «Млечный путь», «Контрабанда», «Поэтоград», «Гостиная» и других.

Контакты автора:

http://www.copy-writer.ru/

+ 7 (926) 325 41 88

pa.margarita@gmail.com

Ангелу моих снов

Фонари прозревают ночную мглу,

он садится на краешек моих снов.

Он из тех, кто рукой отводит беду,

хоть и выплакать все мои слёзы готов.

Он не спросит, куда мы бредём сквозь ночь,

что привиделось мне в бреду.

Он поможет отчаяние превозмочь,

хоть и должен был отвести беду…

Родителям

Проведи меня бескрайними полями

К той черте, что целует небо.

Где давно меня ждать устали,

Те, в кого я верю так слепо.

Отдохнуть на скамейку присело

Меж весною и летом время.

Протяну я руку несмело,

Разрывая прощания бремя.

А глаза у них цвета солнца,

В доме детством сиреневым пахнет.

И тогда, может быть, все вернется,

В сердце тонкой струною ахнет.

О Москве

Грязный уставший город

Из ливня по капле пьет.

Надышишься красотою,

Теряя за вздохом вздох.

Дождь – это твои мысли,

Смещенье календарей,

Шаги по краешку жизни

Неслышные феи твоей.

Временем фея с портрета

Смотрит на дно веков.

Сине-зеленое лето

Близ Патриарших прудов.

Солнечный луч на рояле

Белом, как облака

В сине-зеленые дали

Музыка льется нежна

Жаль, что волшебник создавший

Иллюзию прожитых дней,

Мечтою своей надышавшись,

Не сможет притронуться к ней.

На рассвете

Кто-нибудь проснется на рассвете,

Улыбнется, приоткрыв глаза,

Пьёт он чай с мечтой о лете,

Чистый, словно поутру роса.

Кто-нибудь после бессонной ночи,

Проведенной в спорах ни о чем,

Похмелиться утра свежестью захочет

И устало распахнет окно.

Кто-нибудь спит сладко на рассвете

И, наверное, цветные видит сны…

Солнце одинаково всем светит,

На Земле считает дни твои.

Чудеса приходят на рассвете,

Тоненькими шпорами звеня.

Новый день настанет – чист и светел,

Голубыми далями маня.

Неприкаянность

Неприкаянность цвета синего,

Одиночество в лунной комнате.

Прозвенит в тишине голос ближнего –

Зацеплюсь за него, как за облако.

Как живешь? Да, нет не исполнилось,

За меня свечи ставит город.

И мечты, словно дети безродные

Безнадежно по улицам бродят.

Корабли – мои белые птицы

Заржавели в порту от боли.

И теперь даже им не приснится

Океанского ветра воля.

Скажешь ты: Я сама придумала

Этот мир из причудливых линий,

А реальность — проще, уютнее,

в ней никто не рисует синим…

Как бы ни было, если протянутся

Километры жизни меж нами,

Тишина пусть ночная взрывается

Иногда твоими звонками.

В доме твоем…

В доме твоем, где закат

И рассвет – всегда на север.

В доме твоем, где мечта

Умерла, и не во что больше верить.

В доме твоем, где без слез

Я плакать училась.

В доме твоем все всерьез

Строили – не получилось.

В доме твоем, где любовь

Между ненавистью и страстью

Заблудилась и ищет кров –

Перетерпеть ненастье.

В доме твоем теперь

Нет меня. И скрипит уныло

Не закрытая мною дверь.

Сколько раз я уже уходила!

В доме твоем циферблат

Утренним солнцем раскрашен.

В доме твоем зеркала

Хранят отражения наши…

В доме твоем тишина

Поминальные ставит свечи.

В доме твоем тень моя

Поселилась, пока я – далече.

В доме твоем – нет меня,

Путь в твой дом – бесконечен.

Небесный сценарист

На пороге зимы: бессонница,

Водка, боль и усталый вдох.

В снегопад небеса откроются

На пороге Земных эпох.

Сценарист небесный бездарно,

Сразу набело пишет жизнь…

И вот уже чья-то старость –

Не нашедшая в себе смысл.

Нелюбимые дети скитаются

По дорогам больших городов.

Сценарист от похмелья мается:

Вдохновенье его ушло.

Отсчитывают столетия

Часы над рабочим столом,

Хотел бы создать он гения,

Но пишет все о простом.

О том, что кто-то работает,

Кому-то рожать детей,

С житейскими их заботами

Истории – подлинней.

И образы словно сливаются

В одно земное лицо

Героями не рождаются

Зимой, на пороге эпох…

Без цвета

Предрассветье ломает сны

Смысла нет в черно-белом фрагменте,

Ощутить невозможность весны

В дней засвеченной киноленте.

Ощутить неподъемность век,

И беспомощность кончиков пальцев

Осознать, что СЕГОДНЯ – нет,

Падать и высоты не бояться.

Осознать безысходность дорог

И бессилие устремлений

Немощь мыслей своих и слов

И бессмысленность пробуждений.

И объять безнадежность побед,

И отнять у мечты своей строфы.

А потом, обернувшись в плед,

Заварить себе крепкий кофе.

Зачеркнуть невозможность весны

И начать в 100-й раз все с начала.

Вернуть цвет в предрассветные сны

И поверить, что не устала.

Мои половинки

Невозвратность прикосновений

Меж рингтонами будничных дней.

Снов преступных легкие тени

Соберу я в руку скорей.

И босою шагну на рассвете

По сверкающей льдом росе.

Но роса моя хлынет на ветки

Слезами несбывшихся фей.

И деревья безмолвно заплачут,

Провожая слепую луну.

Притворюсь, что иду наудачу,

Что узнала в лицо мечту.

Воскрешу ее и подкрашу,

Чтоб прощаться нам не пришлось.

Я поверю: терять не страшно!

И тогда улыбнется дождь…

Посильнее сожми травинку,

И в ладонь потечет белый сок.

Так стихи – мои половинки

Рассыпаю у ваших ног…

За вину мою и невинность

Мне прощенье дарует Бог.

Молитва

Как я жду тебя, Слово,

Чтоб наполнить собой.

Ночи трепетной полог

Над моей головой.

Капли боли и света —

В зеркалах моих снов.

Я вдыхаю рассветы,

Запираю засов.

Я ловлю тебя, Слово,

Паутинкой души.

Берегу все, что ново,

И уйти поспешит:

Робкий звук, странный привкус,

Зазевавшийся шаг,

И тоски моей приступ,

И мечты моей страх —

Все храню в зеркалах.

Отрази меня, Слово!