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Маргарита Пальшина | «Синяя тетрадь»

19.02.2017 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Подборка стихотворений.

Маргарита Пальшина

Маргарита Пальшина – писатель, сценарист, лауреат Всероссийского конкурса «КИНО-Хит», Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», Международного фестиваля «Русский STIL» (Германия), финалист Премии им. И.А. Гончарова, Славянского форума искусств «Золотой Витязь», Всероссийской премии «Писатель года», лонг-листер Бунинской премии.

Автор четырёх книг прозы, публиковалась в литературных журналах: «Нева», «Новый берег», «Пролог», «Белый ворон», «Сетевая словесность», «Зарубежные задворки», «Млечный путь», «Контрабанда», «Поэтоград», «Гостиная» и других.

Контакты автора:
http://www.copy-writer.ru/
+ 7 (926) 325 41 88
pa.margarita@gmail.com

Ангелу моих снов

Фонари прозревают ночную мглу,
он садится на краешек моих снов.
Он из тех, кто рукой отводит беду,
хоть и выплакать все мои слёзы готов.

Он не спросит, куда мы бредём сквозь ночь,
что привиделось мне в бреду.
Он поможет отчаяние превозмочь,
хоть и должен был отвести беду…

Родителям

Проведи меня бескрайними полями
К той черте, что целует небо.
Где давно меня ждать устали,
Те, в кого я верю так слепо.

Отдохнуть на скамейку присело
Меж весною и летом время.
Протяну я руку несмело,
Разрывая прощания бремя.

А глаза у них цвета солнца,
В доме детством сиреневым пахнет.
И тогда, может быть, все вернется,
В сердце тонкой струною ахнет.

О Москве

Грязный уставший город
Из ливня по капле пьет.
Надышишься красотою,
Теряя за вздохом вздох.

Дождь – это твои мысли,
Смещенье календарей,
Шаги по краешку жизни
Неслышные феи твоей.

Временем фея с портрета
Смотрит на дно веков.
Сине-зеленое лето
Близ Патриарших прудов.

Солнечный луч на рояле
Белом, как облака
В сине-зеленые дали
Музыка льется нежна

Жаль, что волшебник создавший
Иллюзию прожитых дней,
Мечтою своей надышавшись,
Не сможет притронуться к ней.

На рассвете

Кто-нибудь проснется на рассвете,
Улыбнется, приоткрыв глаза,
Пьёт он чай с мечтой о лете,
Чистый, словно поутру роса.

Кто-нибудь после бессонной ночи,
Проведенной в спорах ни о чем,
Похмелиться утра свежестью захочет
И устало распахнет окно.

Кто-нибудь спит сладко на рассвете
И, наверное, цветные видит сны…
Солнце одинаково всем светит,
На Земле считает дни твои.

Чудеса приходят на рассвете,
Тоненькими шпорами звеня.
Новый день настанет – чист и светел,
Голубыми далями маня.

Неприкаянность

Неприкаянность цвета синего,
Одиночество в лунной комнате.
Прозвенит в тишине голос ближнего –
Зацеплюсь за него, как за облако.

Как живешь? Да, нет не исполнилось,
За меня свечи ставит город.
И мечты, словно дети безродные
Безнадежно по улицам бродят.

Корабли – мои белые птицы
Заржавели в порту от боли.
И теперь даже им не приснится
Океанского ветра воля.

Скажешь ты: Я сама придумала
Этот мир из причудливых линий,
А реальность — проще, уютнее,
в ней никто не рисует синим…

Как бы ни было, если протянутся
Километры жизни меж нами,
Тишина пусть ночная взрывается
Иногда твоими звонками.

В доме твоем…

В доме твоем, где закат
И рассвет – всегда на север.
В доме твоем, где мечта
Умерла, и не во что больше верить.

В доме твоем, где без слез
Я плакать училась.
В доме твоем все всерьез
Строили – не получилось.

В доме твоем, где любовь
Между ненавистью и страстью
Заблудилась и ищет кров –
Перетерпеть ненастье.

В доме твоем теперь
Нет меня. И скрипит уныло
Не закрытая мною дверь.
Сколько раз я уже уходила!

В доме твоем циферблат
Утренним солнцем раскрашен.
В доме твоем зеркала
Хранят отражения наши…

В доме твоем тишина
Поминальные ставит свечи.
В доме твоем тень моя
Поселилась, пока я – далече.

В доме твоем – нет меня,
Путь в твой дом – бесконечен.

Небесный сценарист

На пороге зимы: бессонница,
Водка, боль и усталый вдох.
В снегопад небеса откроются
На пороге Земных эпох.

Сценарист небесный бездарно,
Сразу набело пишет жизнь…
И вот уже чья-то старость –
Не нашедшая в себе смысл.

Нелюбимые дети скитаются
По дорогам больших городов.
Сценарист от похмелья мается:
Вдохновенье его ушло.

Отсчитывают столетия
Часы над рабочим столом,
Хотел бы создать он гения,
Но пишет все о простом.

О том, что кто-то работает,
Кому-то рожать детей,
С житейскими их заботами
Истории – подлинней.

И образы словно сливаются
В одно земное лицо
Героями не рождаются
Зимой, на пороге эпох…

Без цвета

Предрассветье ломает сны
Смысла нет в черно-белом фрагменте,
Ощутить невозможность весны
В дней засвеченной киноленте.

Ощутить неподъемность век,
И беспомощность кончиков пальцев
Осознать, что СЕГОДНЯ – нет,
Падать и высоты не бояться.

Осознать безысходность дорог
И бессилие устремлений
Немощь мыслей своих и слов
И бессмысленность пробуждений.

И объять безнадежность побед,
И отнять у мечты своей строфы.
А потом, обернувшись в плед,
Заварить себе крепкий кофе.

Зачеркнуть невозможность весны
И начать в 100-й раз все с начала.
Вернуть цвет в предрассветные сны
И поверить, что не устала.

Мои половинки

Невозвратность прикосновений
Меж рингтонами будничных дней.
Снов преступных легкие тени
Соберу я в руку скорей.

И босою шагну на рассвете
По сверкающей льдом росе.
Но роса моя хлынет на ветки
Слезами несбывшихся фей.

И деревья безмолвно заплачут,
Провожая слепую луну.
Притворюсь, что иду наудачу,
Что узнала в лицо мечту.

Воскрешу ее и подкрашу,
Чтоб прощаться нам не пришлось.
Я поверю: терять не страшно!
И тогда улыбнется дождь…

Посильнее сожми травинку,
И в ладонь потечет белый сок.
Так стихи – мои половинки
Рассыпаю у ваших ног…

За вину мою и невинность
Мне прощенье дарует Бог.

Молитва

Как я жду тебя, Слово,
Чтоб наполнить собой.
Ночи трепетной полог
Над моей головой.
Капли боли и света —
В зеркалах моих снов.
Я вдыхаю рассветы,
Запираю засов.

Я ловлю тебя, Слово,
Паутинкой души.
Берегу все, что ново,
И уйти поспешит:
Робкий звук, странный привкус,
Зазевавшийся шаг,
И тоски моей приступ,
И мечты моей страх —
Все храню в зеркалах.
Отрази меня, Слово!

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