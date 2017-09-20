Зинаида Вилькорицкая (Мадам Вилькори) | Шана това! Тода раба!

Шана това!* Тода раба!**

– Зина, ты умеешь писать речи? – спросил араб-христианин Акрам, выходец из Ливана.

– Умею. На каком языке? На вашем или на нашем? – мой арабский неплох «на поговорить», но писать…

– Не надо писать! Будешь диктовать. Я запишу ивритские слова арабскими буквами… Прочитаю с бумажки на иврите… Это будет речь на Рош А Шана! У нас на заводе начальники всегда готовят речи. Каждый начальник – от своего отдела. Эйтан уже исписал три листка, Ихсан – пять. Я тоже начальник, но где столько слов набрать?

– Слов набрать – не проблема! – заверила я. – Ты скажешь потрясающую речь – и даже без бумажки!

На предприятии, где трудился Акрам, начальников было больше, чем подчиненных. Начальники были… ну, очень говорливые, поэтому простые смертные предусмотрительно дислоцировались за пирамидами картонных ящиков и тихо подремывали под монотонное «бу-бу-бу».

Даже читать эти «простыни» – загнуться можно, а слушать… И тут вышел новый оратор и пробудил всех. Он был супер-лаконичен. Произнес громко, четко (и без бумажки!) всего четыре слова:

– Шана това! Тода раба!

Ура-а-а! Не надо долго слушать! Все присутствующие чуть не померли от счастья и так усердно хлопали, что поотбивали ладоши.

Почти новогодняя зарисовка

Однажды я помогла соседке избавиться от услуг страховой компании, назойливой до чрезвычайности. С тех пор обе – и соседка, и компания – уверовали в мое могущество.

– Шана Това! Хаг самеах! – представители страховой компании периодически поздравляют меня с праздниками. – Эйх шхена шелях? Беседер? Как твоя соседка? Нормально?

– Беседер гамур!*** – отвечаю. Со страховой компанией – проще, чем с соседкой.

– Вы, случайно, не специалист по шпионам? – у соседки новая фишка – шпионы.

Я, конечно, специалист по всему понемножку, но не до такой же степени.

– Мне кажется, в моей спальне орудует шпион!!!

Спорить с соседкой не стоит: в прошлом году ее спальню оккупировали инопланетяне и кричали «Шана това» и «Лайла тов».*** По сравнению с инопланетянами шпион – один-единственный – милашка-неваляшка.

– Допустим, орудует… Но что ему от вас нужно?

– Хороший вопрос. И что же ему от меня нужно? – призадумалась соседка и отправилась к шпиону выяснять, что.

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Шана това!* – иврит – С Новым Годом!

Тода раба!** – иврит – Большое спасибо!

Беседер гамур!*** – иврит – Полный порядок.

Лайла тов! ****– иврит – Спокойной ночи!

Зинаида Вилькорицкая (Мадам Вилькори)

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