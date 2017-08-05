Людмила Боборыкина | Не надо впадать в панику

НЕ НАДО ВПАДАТЬ В ПАНИКУ

Это было давно и ещё раньше. 1993 год. Зарплату мужу в НКИ не платили полгода. Двое детей. Моей не хватает. Выплачиваем кооператив. Я ушла с любимой работы и пошла в турфирму, где платили. Работа с людьми. Нравится очень. У меня была командировка в Киев на выставку. Сижу, балдею. Красота! Море турфирм и каждая старается завлечь. Ну и я, конечно, не отстаю.

Подходит женщина с дочкой. Выбирает. Я смотрю – у девочки (от духоты) выступил пот, глазки закатываются. Я кричу: «Мамочка! Вашей дочке плохо!» Мы еле успеваем подхватить почти у пола девочку.

Я побежала за медсестрой. Прибегаю с ней. Нашатырь – и всё в порядке. И я тут говорю: «Не надо впадать в панику, надо сразу думать как помочь». Женщина подняла на меня удивлённо глаза и говорит:

– Скажите ещё раз эту фразу. Как в кино!

– Зачем?

– Я вас очень прошу.

Ладно. Сказала. Тут она стала меня обнимать и просто плакать. Я как дура – ничего не понимаю. А оказалось вот что. Давно, в197….. каком-то году была очень суровая зима домобильного периода. Морозы сильные. Вечером я веду дочку с детсада и вижу сцену. На Чкалова, на льду лежит огромный парень, рядом рыдает жена. Я подбежала. Оказалось, что они идут с именин, потому что он первый раз выпил коньяк и ему там было плохо – аллергия! А мой дом через квартал. Пытаюсь остановить машины, никто! Думают, что умер. Тогда я говорю фразу: «Не надо впадать в панику, надо сразу думать, как помочь».

Я оставляю с ними дочку (это было не страшно!) бегу домой за нашатырём, звоню сыну, он берёт своих друзей и все вместе подымаем парня. Выбегаю на дорогу, ловлю такси и ребята вместе с ними едут.

Так эта женщина, рыдая, говорит:

– Я вас даже не запомнила! Но голос и эта фраза звучали в ушах!

– Ну, да, – говорю я, – это была я.

Вот так бывает, когда очень хочешь найти человека, а встречаешь его в совершенно немыслимых условиях далеко от дома. Вот и не верь фразе, что надежда умирает последней!

РУБИНОВЫЙ КАМЕШЕК ИЗ МАМИНОГО КОЛЬЦА

Сидели мы с подружкой за чашечкой кофе дома у камина. Включили Ободзинского. Конечно, говорили о своей жизни. Подружка говорит: «У меня от мамы остался небольшой рубиновый камешек из её кольца, которое подарил папа на их серебряную свадьбу. Мне он так нравился! Очень много граней, как огонёк, когда на него светит солнышко. Кольца я особенно не носила, потому он лежал и ждал своего часа. Недавно дочка попросила сделать кулон из её серёжек с этим камешком. Я как-то обрадовалась – всё-таки останется в семье!

Кулон сделал очень хороший ювелир. Получилось очень красиво. А у дочки есть дочка, которой исполнилось 20 лет и мама решила ей сделать подарок. Поскольку ничего не придумывалось, дочка сдала этот кулон и поменяла его на два – немного меньших. Но уже без камешка. Когда я это узнала – просто слёзы катились сами. Мне этот камень грел душу. А теперь он у чужих людей!

Постепенно это стало забываться. Прошло полгода. Вдруг звонит ювелир и говорит: «Алла, я с вами должен обязательно встретится»! А мороз, снег в этом году, просто жуть! Я пыталась спросить, в чём дело? Не говорит. Я поехала. Стоит, ждёт. И говорит: закройте глаза и дайте мне руку. Вдруг на руке я ощутила что-то и как током пробило мне сердце! Это был рубин моей мамы!…..

Я боялась спросить, как??? Он мне рассказал, что вставить камень отдал ювелиру, который этим занимается. Когда он получил кулон, то заподозрил, что камень не тот. И так как нужно было срочно мне отдать, разборку решил отложить до удобного случая. Оказалось, что прежде, чем отдать камень, он его сфотографировал со всех сторон и подсчитал число граней. Доказать он ничего не мог, но помог случай!

Другая женщина принесла ему камень, чтоб сделать кольцо. Он опять пошёл к тому ювелиру, а на столе лежал мамин рубин. Уж не знаю как они поладили, но камень оказался у меня. Это был праздник сердца! Я была очень благодарна моему знакомому, который оказался таким честным парнем, ещё и деньги мне вернул.

Как часто бывает: что кажется неизбежно плохим, то преспокойно разрешается в лучшую сторону.