Люди лучше запоминают информацию, усвоенную посредством виртуальной реальности

Наряду с растущим использованием виртуальной реальности (VR) в сфере развлечений, эта технология обещает большие перемены в области медицины, образования и профессионального обучения.

В Университете Мэриленда был проведён обширный анализ того, способствует ли лучшему обучению технология виртуального погружения с эффектом присутствия, по сравнению с традиционным подходом на базе персонального компьютера или планшета.

[ads1]Обнаружено, что люди лучше запоминают информацию, полученную в виртуальном окружении. Результаты исследования опубликованы в журнале Virtual Reality. Они показывают новые подходы для улучшений в области образования и профессиональной подготовки.

В исследовании была применена техника «дворца памяти» (memory palace), при которой человек запоминает понятия или объекты, размещая их в воображаемом физическом окружении, таком как здание или город. Этот метод (учёные называют его «пространственное мнемоническое кодирование») использовался с древних времён, используя способность мозга пространственно организовывать идеи и воспоминания.

Были привлечены 40 испытуемых, не знакомых с технологией ВР. Их разделили на две группы, в одной из которых информация давалась участникам сначала через размещённый на голове шлем ВР, а затем через обычный дисплей компьютера; в другой группе последовательность была обратной.

Обе группы получили распечатанные изображения хорошо известных лиц — Авраам Линкольн, Далай Лама, Арнольд Шварценеггер, Мэрилин Монро — и ознакомились с ними. Затем эти изображения были показаны участникам в формате «дворца памяти» с использование двух воображаемых окружений: дворцовая комната с богатым интерьером и внешний вид средневекового города. В обеих группах участники пять минут перемещались в каждом из этих окружений.

Затем испытуемых попросили запомнить местонахождение каждого лица. Половину лиц разместили внутри помещений — Опра Уинфри наверху мраморной лестницы, Стивен Хокинг несколькими ступеньками ниже, ещё ниже — Шрек. На первом этаже на столе поместился портрет Наполеона Бонапарта, а в центре комнаты расположился Мартин Лютер Кинг.

В городе на левом здании разместили Хиллари Клинтон, а на близлежащих строениях — Мики Мауса и Батмэна.

[ads2]Изображение убрали на две минуты, затем каждый «дворец памяти» был показан с пронумерованными рамками вместо портретов. Участникам предложили вспомнить, чьи лица было на местах, обозначенных номерами.

Суть задания была в том, чтобы идентифицировать лица по их физическому месторасположению, относительно окружающих структур и других лиц, а также по положению картинки относительно испытуемого.

Продемонстрировано улучшение припоминания на 8,8% при использовании шлема ВР, что является статистически значимым результатом.

В последовавшем опросе все 40 участников сообщили, что им было удобно использовать компьютер для доступа к информации, однако все (кроме двух) предпочли виртуальное окружение как обучающую платформу.

Многие участники сообщали, что виртуальное «присутствие» с погружением при использовании ВР позволило им лучше сосредоточиться. Это отразилось в результатах: 40% участников показали более чем 10% улучшение способности припоминать при использовании шлема ВР по сравнению с обучением на компьютере.

Учёные полагают, что их исследование послужит основой для дальнейшей работы по применению технологии ВР в образовании, где она имеет огромный потенциал.

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