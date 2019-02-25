Лучший напиток для потери веса: верьте или нет, он имеет «0» калорий!

Пейте и худейте!

Если вы пытаетесь найти естественный способ повысить свой метаболизм, у нас есть идеальное решение для вас. Подготовьте волшебный напиток для детоксикации без калорий и наслаждайтесь его преимуществами.

Вода с яблоком и корицей содержит очень мало калорий, на самом деле менее 10 калорий в каждой дозе. Забудьте о диетической соде и соках, и пусть эта яблочно-коричная вода совершит чудеса через неделю. Результаты, которые вы должны ожидать, — это великолепная потеря веса и потрясающий всплеск энергии.

Используйте большой кувшин, наполняя водой 3-4 раза перед заменой яблок и корицы.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 яблоко тонко нарезаем

1 свежая палочка корицы

лед

Холодная вода

Большой кувшин

ПОДГОТОВКА

Поместите кусочки яблока на дно кувшина, а затем добавьте палочку корицы, наполните половину кувшина льдом и затем добавьте воду. Вы должны иметь в виду, что эта вкусная вода имеет оттенок вкуса, то есть, если вы хотите, чтобы она стала сильнее, добавьте больше яблок или нарезайте их тоньше.

Выпейте один стакан перед едой. Храните яблочно-коричную воду в холодильнике не более 3 дней.

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