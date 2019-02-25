Лучший напиток для потери веса: верьте или нет, он имеет «0» калорий!
Пейте и худейте!
Если вы пытаетесь найти естественный способ повысить свой метаболизм, у нас есть идеальное решение для вас. Подготовьте волшебный напиток для детоксикации без калорий и наслаждайтесь его преимуществами.
Вода с яблоком и корицей содержит очень мало калорий, на самом деле менее 10 калорий в каждой дозе. Забудьте о диетической соде и соках, и пусть эта яблочно-коричная вода совершит чудеса через неделю. Результаты, которые вы должны ожидать, — это великолепная потеря веса и потрясающий всплеск энергии.
Используйте большой кувшин, наполняя водой 3-4 раза перед заменой яблок и корицы.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 1 яблоко тонко нарезаем
- 1 свежая палочка корицы
- лед
- Холодная вода
- Большой кувшин
ПОДГОТОВКА
Поместите кусочки яблока на дно кувшина, а затем добавьте палочку корицы, наполните половину кувшина льдом и затем добавьте воду. Вы должны иметь в виду, что эта вкусная вода имеет оттенок вкуса, то есть, если вы хотите, чтобы она стала сильнее, добавьте больше яблок или нарезайте их тоньше.
Выпейте один стакан перед едой. Храните яблочно-коричную воду в холодильнике не более 3 дней.