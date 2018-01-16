Татьяна Таран | Лучший Город Земли

Владивосток — мой любимый город. Я могу быть в разлуке с ним не больше двух недель. А потом меня снова тянет к этой конечной точке Транссибирской магистрали на Востоке России, к берегам залива Петра Великого, к ветрам и туманам, к родным и друзьям, ко всем тем улочкам, по которым я хожу уже четвёртый десяток лет со студенческой поры. Этот город влюбляет в себя свободой, гармонией с природой и душевными отношениями между людьми. Жители города называют его не иначе как «Лучший Город Земли». Именно так, все слова — с большой буквы. И я — в числе этих людей.