Лучшая рабочая одежда для работы в поле

Эффективность полевых работ целиком и полностью зависит не только от достойной оплаты такого тяжелого труда и положительных результатов деятельности, но и от комфортных ощущений труженика. Качественная спецодежда для полевых работ обеспечивает человеку удобство и в разы повышает трудоспособность. Ведь именно в поле природа часто создает сложные для человека погодные условия, и чтобы их преодолеть необходима качественная и специально предназначена для таких условий одежда. Именно о ней и пойдет речь в этой статье.

Характерные особенности рабочего комбинезона

Защитная одежда для полевых работ разрабатывается и отшивается не на обычных фабриках, а в специализированных компаниях, профессиональные сотрудники которых разрабатывают специальные модели из подходящего для полевых условий сверхпрочного материала.

Фирма LMA является безусловным лидером в данном сегменте рынка. Модель мужского комбинезона “LMA-Lebeurre» — самая универсальная и востребованная. На ее примере мы и рассмотрим детально особенности такой одежды.

Удобство и высокое качество товара – гарантия его популярности у потребителей. Чтобы надеть комбинезон, совсем не обязательно снимать одежду и даже обувь, специальные застежки – молнии позволяют быстро одеть комбинезон поверх одежды не снимая обувь. А сверхпрочный материал изготовления одежды позволяет производителю дать на комбинезон гарантию на 3 года постоянной эксплуатации.

Модель оснащена 6 вместительными карманами: 2 на груди (один с молнией для телефона, второй с липучкой), 1 на штанах (для небольших инструментов), 2 по бокам непосредственно для рук, 1 кармашек сзади.

Преимущества комбинезона

Преимущества такого изделия очевидны. Это прежде всего:

Сверхпрочность материала. В рабочих условиях комбинезон может цепляться за различные неровности, в него могут попадать куски почвы. Также не стоит забывать, что в полевых условиях человек много двигается. Легкость ткани и ее устойчивость к влаге. Отличные защитные свойства (от химикатов и прочих веществ). Материал отлично выстирывается и долго сохраняет свои качества.

Рабочий комбинезон данной фирмы действительно оправдал себя как прочная, износоустойчивая, удобная одежда. Ценовой диапазон такой спецодежды немножко выше, чем у обычной спецовки. Но долгие сроки эксплуатации и комфортные ощущения в нем позволят значительно сэкономить ваши средства в долгосрочной перспективе. А также обеспечить комфорт и отличное настроение.