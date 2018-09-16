Логическая задачка от Эйнштейна: Чья рыбка?

Считается, что эту логическую задачу придумал Альберт Эйнштейн, который утверждал, что 98 процентов людей не в состоянии ее решить. А вы готовы рискнуть?

Итак, условие. Имеется пять домов разного цвета, стоящих в ряд. В каждом из этих домов живет один человек, и все они из разных стран. Каждый из них пьет определенный напиток, занимается определенным видом спорта и держит домашнее животное.

При этом все напитки, спортивные игры и домашние питомцы разные, ни одного совпадения!

Вопрос: Кто держит дома рыбку?

А теперь – серия «подсказок», которые вы должны выстроить в логическую цепочку, если хотите найти ответ.

  • Британец живет в красном доме
  • Швед держит дома собак
  • Датчанин пьет чай
  • Зеленый дом находится слева от белого дома
  • Владелец зеленого дома предпочитает кофе
  • Человек, который играет в поло, разводит домашних птиц
  • Владелец желтого дома играет в хоккей
  • Человек, живущий в доме, который находится посередине, пьет молоко
  • Норвежец живет в первом доме
  • Человек, который играет в бейсбол, живет рядом с человеком, который держит кошек
  • Человек, который держит лошадей, живет рядом с тем, кто играет в хоккей
  • Человек, который играет в биллиард, пьет пиво
  • Немец играет в футбол
  • Норвежец живет в доме, расположенном рядом с синим домом
  • У человека, играющего в бейсбол, есть сосед, который пьет воду.

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Игорь Абрамов
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