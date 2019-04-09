Куриные яйца — отличная профилактика инсульта

Ученые из Китая и Великобритании пришли к выводу, что снизить риск развития инсульта позволит употребление одного яйца в день. Выводы сделаны по итогам наблюдений за здоровьем 500 тыс. пациентов в возрасте от 30 до 80 лет.

Испытуемые ежедневно съедали одно куриное яйцо в день на протяжении четырех лет. Выяснилось, что у пациентов из фокус-группы на 26% снизился риск развития инсульта. Также этот продукт является хорошей профилактикой от инфаркта, уточняют Известия.

Более ранние эксперименты показали, что у мужчин, регулярно употребляющих в пищу куриные яйца, сердечно-сосудистая система крепче на 98%, чем у тех, кто этого не делает. Кроме того, употребление яиц на 40% снижает риск возникновения диабета II типа.

Действительно, в одном курином яйце содержатся сразу 12 полезных для организма витаминов, в том числе витамин D (по его содержанию яйцо уступает только рыбьему жиру), витамин А и холин (витамин B4), снижающий уровень вредного холестерина в крови.

Кроме того, яичный желток богат полезными жирными кислотами и содержит 96% необходимых веществ (кобальт, фосфор, йод, железо), которые на 97% усваиваются организмом. Все эти элементы очень важны для нормальной работы взрослого организма и для роста и развития детского.

А самыми полезными яйцами принято считать перепелиные. Ученые, в частности диетологи, уже давно рекомендуют включать яйца в свой рацион. Особенно полезны они на завтрак. Как ранее заявили ученые из США, богатый протеином завтрак улучшает аппетит и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Насыщенный белком завтрак обеспечивает человека энергией на целый день, позволяя ему употреблять меньшее количество пищи в течение дня. Таким образом, белковый завтрак помогает избежать переедания. Правда, говорить о пользе яиц можно лишь в том случае, если они не были зажарены на масле и не приправлены майонезом.

Стоит отметить, что в Европе класть яйца в холодильник не принято. Если вы кладете яйца в холодильник, то самое предпочтительное место для них — задняя стенка. А хранить их рекомендуют в закрытых контейнерах, поскольку яйца отлично впитывают инородные запахи.

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