Кто, зачем и почему: мифы и реальность об изменах

Несмотря на то, что отношения строят двое, и каждый из партнеров делает вклад в развитие или разрушение отношений, ответственность за измену лежит на одном. В измене виноват тот, кто принял решение изменить, причинить боль, травмировать партнера и уйти от собственных проблем.

Тема измены актуальна во все времена. Вокруг нее много разговоров, предположений, боли, оправданий, мифов. Все, что происходит в жизни – не случайно и имеет определенные причины.

Об изменах: кто, почему и зачем

Цель измены — секс

Мечтать о другом — не измена

Изменяет – значит не любит

Я недостаточно хорош/а

Изменил один раз, изменит и второй

Не уверенные, не изменяют

Измена – удел мужчин

«Хороший левак, укрепляет брак»

1. Цель измены — секс.

Принято считать, что изменяют ради удовольствия, секса. На самом деле причиной супружеских измен может служить не только отсутствие или длительные перерывы физической близости. Чаще всего мужчина или женщина идут на измену не ради секса. Они ищут нечто иное, то чего не хватает в супружеских отношениях, в своей паре.

Слабый партнер предпочитает не решать возникшие проблемы в семье, а ищет недостающее на стороне. Утраченное понимание, внимание, забота, восхищение, психологическая близость приводят к измене чаще, чем отсутствие секса. В основе измены лежит не сексуальная неудовлетворенность, а неудовлетворенность в отношениях.

2. Мечтать о другом — не измена.

Многие специалисты советуют семейным парам со стажем мечтать о сексе с другим человеком для стимуляции сексуальной активности: «секс в голове — это не секс в постели». Вожделение, мечта о другом человеке занимают разум, мысли, определяют реальность, влияют на поведение и жизнь человека.

Мечтая, осознанно или нет, происходит сравнение двух объектов. В сравнениях, как правило, реальный партнер проигрывает партнеру — мечте, мечта гораздо интереснее и привлекательней. Партнер замечает мысленное отсутствие, чувствует эмоциональное отстранение, потерю интереса, влечения к себе. Все это приводит к тревоге, переживаниям, потерянности. Моральная измена переживается так же болезненно, как физическая.

3. Изменяет – значит не любит.

Не всегда это так. Если в родительской семье кто-то из родителей изменял и ребенок об этом знал, есть вероятность того, что в своей взрослой жизни он тоже изменит. Дело в том, что дети неосознанно наследуют поведенческие модели родителей в партнерских отношениях.

4. Я недостаточно хорош/а.

Безупречным партнёрам, изменяют не меньше, чем другим. Дело в том, что совершенство утомляет. Рядом с идеальным человеком возникает ощущение собственной неполноценности и приводит к внутреннему конфликту. Копание в себе, обесценивание достижений, неудовлетворенность собой, жизнью. В моменты кризиса пробуждается желание чего-то нового, необычного. Просыпается исследователь, который решает открыть для себя неизведанное, новое и интригующее. Изменяют разным и с разными.

5. Изменил один раз, изменит и второй.

Изменив кому-то, когда-то не означает, что этот человек изменит и вам.Прошлые отношения остались в прошлом. Право на ошибку есть у каждого.

6. Не уверенные, не изменяют.

Самоутверждаться, повышать социальный статус, меняя сексуальных партнеров – удел слабых и неуверенных в себе людей. Уверенным и самодостаточным людям не нужно доказывать самому себе свою состоятельность, а следовательно, нет смысла изменять.

7. Измена – удел мужчин.

В современном мире женщина все больше доказывает себе и миру, что она может все, ну или практически все, что может мужчина. Если женщина может вести бизнес, управлять самолетом, профессионально заниматься боксом, почему она не может изменять? Женщины, как и мужчины, компенсируют холодность, неудовлетворенность в отношениях, детские травмы — романом, интрижкой на стороне.

8. «Хороший левак, укрепляет брак».

Оправдание неверности для тех, кто изменяет.

Бытует мнение, что измена освежает чувства. Так ли это? Несомненно. Но, что это будут за чувства? Стыд, вина, угрызение совести. В итоге формируется комплекс загрязнения, человек утрачивает полноценные интимные отношения со своим партнером.

Изменять или нет, это выбор каждого. Мужественные, осознанные, зрелые люди принимают ответственность за происходящее в паре, собственной жизни, не проработанных травмах. Открыто обсуждают с партнером возникшие проблемы, неудовлетворенные потребности. Инфантильные, незрелые уходят от реальности не желая видеть явные или скрытые проблемы.

Длительный или короткий любовный роман, разовый секс на стороне подразумевает нарушение клятв, подрывает доверие не только к человеку, но и к миру в целом, разрушает самоценность.

Несмотря на то, что отношения строят двое, и каждый из партнеров делает вклад в развитие или разрушение отношений, ответственность за измену лежит на одном. В измене виноват тот, кто принял решение изменить, причинить боль, травмировать партнера и уйти от собственных проблем.

Ольга Мазуркевич

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