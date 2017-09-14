Красочный мир на театральной сцене

Ошеломляющий успех при полном зале, постоянный взрывы смеха, долгие аплодисменты в конце – так можно охарактеризовать премьеру спектакля «Пой, бабушка, пой» во Дворце культуры «Шарет» в Петах-Тикве (Израиль), рассказывающую историю бухарско-еврейской семьи. В ней много песен, шуток, красочные образы представителей бухарско-еврейской общины.

К этому спектаклю можно четырежды применить слово «впервые». Это первый полноценный спектакль о бухарских евреях на иврите, это первая большая работа группы творческих людей во главе с руководителем проекта Авраамом Пинхасовым, это первая режиссерская работа Ури Борохова, и это – первый спектакль на иврите по пьесе известного писателя Юрия Моор-Мурадова, постоянного автора «Континента».

Наш корреспондент связался с автором пьесы.

– Юрий, как родилась идея спектакль?

– Некоторое время назад ко мне обратилась группа талантливых молодых людей из «бухарской» общины. Они хотят поставить спектакль. Шекспир, Ханох Левин, Лопе де-Вега – великие люди, но им хочется что-то свое – пьесу, которая рассказывает об общине, к которой принадлежат они, их родители. Не могу и я написать такую?

Поскольку для них родной язык иврит, я уточнил:

– Вы хотите пьесу на иврите?

– Конечно! – был ответ.

Вскоре я принес им такую пьесу.

– О чем она?

– Сюжета рассказывать не буду, – живу надеждой, что в ближайшем будущем спектакль в переводе на русский и английский приедет и в Америку. В нем рассказывается о противостоянии двух миров; с одной стороны – выросшая в Израиле энергичная амбициозная молодая женщина, с другой ее бабушка – плохо знающая иврит и теряющаяся в реалиях современного Израиля, но умудренная жизненным опытом.

Кто в результате возьмет верх? Об этом и пьеса, из которой можно много почерпнуть о жизни бухарской общины в стране исхода – и в Израиле, песни, шутки.

– Кто играет в спектакле?

– Играют в получившейся музыкальной комедии Ирена Абаев, Илана Эльран, Ирина, Нелли Азарья, Шимон Пулатов и другие.

На иврите пьеса называется «Савта шара шир самеах» – это парафраз известной ивритской скороговорки «Сара шара шир самеах». Если пьеса когда-нибудь пойдет на русском, то для нее я уже выбрал такое название: «Пой, бабушка, пой».

– Ранее вы вроде бы не обращались к темам, связанным с бухарской общиной.

– Каюсь, грешен. Но я всегда чувствовал свой долг как писателя. Работая над пьесой, я как бы заново погрузился в удивительную атмосферу нашего небольшого местечка Хатирчи в узбекистанской глубинке, вспомнил многие пословицы, мудрые выражения, обычаи, предрассудки, судьбы людей.

Все это я постарался передать в воспоминаниях главной героини.

К сожалению, родившееся и выросшее в Израиле поколение почти ничего не знает о своих предках, и у них представление, что культура бухарских евреев не имеет большой ценности. Одной фразой можно сказать, что идея нашего спектакля – восполнить этот пробел, передать богатство культуры бухарских евреев.

Г.Лидин