Ученые выяснили, что красное вино и шоколад могут предотвратить старение

Наконец-то!

Красное вино и шоколад имеют бесчисленные преимущества из-за натурального химического вещества под названием ресвератрол.

Ресвератрол является антиоксидантом, вырабатываемым конкретными растениями, пишет Thinking Humanity.

Исследования показывают, что самым известным источником ресвератрола является красное вино, а наиболее распространенными — кожура красного винограда, сырое какао и темные ягоды.

Тем не менее, исследования, опубликованные в журнале BMC Cell Biology, доказывают, что ресвератрол можно использовать для омоложения клеток.

Клетки после действия этого вещества стали не только моложе, но и были более активными.

Также ресвератрол блокирует многоэтапный процесс канцерогенеза на различных стадиях: инициации опухоли, развитии и прогрессия

Поэтому вы можете насладиться восхитительным вкусом темного шоколада и бокалом красного вина, и вы почувствуете все положительные эффекты ресвератрола!

А что вы думаете об этом?

Марта Олийник

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