Конспекты судеб

О новой книге Елены Цвелик «Винницкие находки»

Американский исследователь истории еврейства в России прошлых веков Елена Цвелик плодотворно работает в особом виде документальной прозы, который можно определить, как фактографический реализм. В ее повествовании, что заметно было уже в недавно вышедшей книге «Еврейская Атлантида» – максимум фактов, имен, событий, что не оставляет места вымыслу и художественности, когда недостающее некоторыми писателями додумывается, как версия или как вероятное развитие событий и объяснение поступков реальных героев. Елена Цвелик пишет только о том, что знает досконально, что подтверждено свидетельствами из разных источников – записями в архивных документах, фотографиями, воспоминаниями родственников тех, о ком она пишет. Она ювелирно выстраивает цепочки родственных связей, называя десятки имен, перечисляя события из биографий конкретных людей. Такова по содержанию небольшая по объёму – полтораста страниц текста при наличии десятков черно-белых фотографий – новая книга Елены Цвелик «Винницкие находки», вышедшая на русском языке в Бостоне (США) в 2017 году.

В предисловии «От автора» Елена Цвелик так пишет о своем методе работы с материалом:

Ничего нет увлекательнее, чем работа с мемуарами, письмами и документами, обнаруженными в архивах. Жизнь, отделенная от нас десятилетиями, а иногда и столетиями, предстает в новом, подчас загадочном для современников свете. Скрытое становится явным, случайность оборачивается судьбой.

Сказанное, как видим, касается и новой книги – «Винницкие находки», и, в чем нетрудно убедиться, также предыдущей книги Елены Цвелик «Еврейская Атлантида». Другое дело, что в «Винницких историях» автор чуть больше вписан в контекст описанного переплетения судеб и обстоятельств. И потому, что история 20 века в России и в СССР представляется не столь далекой, как то, что отнесено к более отстраненному от нас времени, и потому, что многие подробности сказанного Еленой Цвелик знакомы читателям книги по личным впечатлениями, и по тому, что изучалось в школе на уроках истории, по рассказам родителей и старших членов семьи.

Вот что она говорит о «Винницких находках» конкретно в том, что предваряет основной текст книги словами «От автора»: «Поиски в архивах, литературных источниках, сети и консультации с коллегами помогли мне уточнить детали, полученные от Марины Поляковой и ее кузена Александра Кацмана, и привели к интересным находкам. Так появилась повесть “Исаак и Мария”, адресованная тем, для кого семейная история не только перечень сухих фактов, но и драгоценность, которую следует бережно хранить и передавать по наследству детям и внукам».

В книгу «Винницкие находки» входит также новое эссе «Радбили», где рассказывается о родных гениального физика Матвея Петровича Бронштейна, принадлежащих к многочисленному клану Радбилей.

Именно вследствие того, что в книгу Елены Цвелик «Винницкие находки» вошли зафиксированные моменты ее разысканий о двух еврейских семьях, оказывается, что за конкретными героями прочитывается не только сведения об укладе их жизни в царской России и в СССР, не только страницы истории евреев, живших в так называемой «черте оседлости» и вне ее, а и то, как они вписаны в историю страны, в которой им суждено было родиться, жить и умирать в те или иные периоды ее существования.

За каждой подробностью тут время, чувства людей, их выбор того, как выстраивалась собственная жизнь, жизнь детей и внуков. Внешне сухие факты в текстах Елены Цвелик приобретают вес и объем, они выразительны, поскольку, оставаясь самими собою, укрупняют не только индивидуальные страницы жизнеописаний героев, а и того поколения российских евреев, к которому каждый член семей относился. И все это вместе взятое, наряду с удивительной интонацией внешне вроде бы внеэмоционального описания представлено читателю достаточно убедительно и выразительно в одно и то же время. В этом своеобразие научно-популяризаторского стиля, характерного для Елены Цвелик, который соединяет в себе четкий академизм работы с источниками и популяризаторский посыл рассказа о том, что удалось найти, тщательно и последовательно работая в архивах не только разных городов, а и стран тоже.

«Винницкие находки», пронизанные, как минимум, уважением к тем, о ком кратко и вдумчиво рассказано в обеих повестях, вошедших в новую книгу Елены Цвелик, соединяют в себе как симпатию к тем, о ком в книге написано с теплотой и вниманием, так и горечь, печаль от того, что биографии, судьбы ее героев могли бы быть иными в иное время и в иных обстоятельствах.

На выбранных примерах из историй отдельных семей Елене Цвелик удалось показать в лицах не только древо родства названных ею реальных людей, а и действительную историю нашей страны в такую эпоху ее, которая привела к потрясениям, трагедиям и потерям. И об этом тоже есть в книге Елены Цвелик «Винницкие находки», ведь факты отражают не только частную жизнь, а то, как она, судьба человека и его семьи, развивается в настоящем для него времени там, где ему суждено жить, несмотря ни на что. И такое тоже есть в подтексте замечательной книге Елены Цвелик, где не то, что слова, нет лишней запятой, где все подтверждено документально, являясь по сути своей биографической эпопеей, записанной честно, будто бы беспристрастно, однако, сердечно и чутко. Так, что каждая страница книги Елены Цвелик трогает, не оставляет равнодушным, позволяет пережить в разворачивающемся повествовании не только то, что случалось с ее героями, но и то, что знакомо по тем воспоминаниям, которые хранятся и передаются так или иначе в семье каждого из читателей «Винницких находок».

Илья Абель