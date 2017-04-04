Объявлен международный детский поэтический конкурс «Волшебная скрижаль»

Третий год проводится детский поэтический конкурс «Волшебная скрижаль». Присылать работы на конкурс призываются юные поэты, независимо от страны проживания и гражданства. Приз — публикация в сборнике.

Из Правил Большого детского поэтического конкурса «Волшебная скрижаль»:

Большой детский поэтический конкурс «Волшебная скрижаль» (далее «Конкурс») проводится ежегодно.

Цели и задачи конкурса: активизация поэтического творчества детей, выявление творчески одарённых детей среди участников Конкурса, публикация конкурсных поэтических произведений победителей Конкурса

В Конкурсе могут участвовать авторы, пишущие на русском языке в возрасте от 7 до 18 лет. Место проживания, гражданство значения не имеют.

Участник Конкурса представляет одну работу (стихотворение) на свободную тему, написанную на русском языке (см. пункт правил «оформление заявки»).

Подробнее с Правилами можно ознакомиться на сайте конкурса.

Приём работ с 1 марта 2017 года по 31 октября 2017 года