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Объявлен международный детский поэтический конкурс «Волшебная скрижаль»

04.04.2017 Блог

Третий год проводится детский поэтический конкурс «Волшебная скрижаль». Присылать работы на конкурс призываются юные поэты, независимо от страны проживания и гражданства. Приз — публикация в сборнике.

Из Правил Большого детского поэтического конкурса «Волшебная скрижаль»:

  • Большой детский поэтический конкурс «Волшебная скрижаль» (далее «Конкурс») проводится ежегодно.
  • Цели и задачи конкурса: активизация поэтического творчества детей, выявление творчески одарённых детей среди участников Конкурса, публикация конкурсных поэтических произведений победителей Конкурса
  • В Конкурсе могут участвовать авторы, пишущие на русском языке в возрасте от 7 до 18 лет. Место проживания, гражданство значения не имеют.
  • Участник Конкурса представляет одну работу (стихотворение) на свободную тему, написанную на русском языке (см. пункт правил «оформление заявки»).

Подробнее с Правилами можно ознакомиться на сайте конкурса.

Приём работ с 1 марта 2017 года по 31 октября 2017 года

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