Игорь Фунт | Клавиша залипла – от пролившегося пива

Записки вятского лоха. Июль, 2018

День города

Быстренько сбегал на набережную посмотрел «Русских витязей». НЛО-шный завис в воздухе – фантастический. Стал ещё более лучшим патриотом. Что-то захотелось даже спеть в ответ – ведь никто не слышит: – грохот ужасный. Но вспомнилось только «и Ленин такой молодой…» почему-то.

…А рядом стояла восторженная дамочка «в горошек» и махала самолётику платочком, держа за руку ошарашенного небом мальчонку, зажавшего уши: наверняка будущего лётчика или даже космонавта.

Опечатка

В одной статье для одной правой газеты написал возвышенно о патриотизме, Сталине и величии русского духа. Ну, почему бы и не написать. Уплачено же.

Только в конце, раззадорившись наплывом комсомольского задора и пионерских воспоминаний выдал: типа «…поэтому немцы и проиграли ССССССР». [Клавиша залипла – от пролившегося пива.] И ведь так и напечатали. И смотрю – а ведь так даже и лучше.

Перед матчем

Всё куда-то ко̀тится, ко̀тится в тартарары. Испанская армада готова нас на куски порвать. Акинфеев ну точно вытворит опять, с-с-с! Все вдруг накинулись на несчастных русских девчонок, беззащитных перед цветастым импортом. Шлюхи, шлюхи кругом… Проститутки, подонки, педофилы, маньяки. Ещё и Ксюша некстати забеременела. Да что ж такое-то…

Никольская

А у меня Никольская ассоциируется с единственным в своём роде магазином, где можно было купить фирменные струны Gibson – и чувствовать себя королём на сцене. И ещё, конечно, Rifle. Но там были постоянно очереди, работала фарца и кидалы.

Как-то затесавшись в толпе, я по тихой грусти даже развёл на валютку пару лохов. Но меня быстро вычислила местная шпана и погнала оттуда – ладно хоть не избили. Да некогда – работа у них шла валом. Кстати, хулиганы были нежадными: хочешь работать, вставай к станку – отстегни долевич и вставай. Многие интеллигентные, уважаемые сейчас люди прошли университет фарцы на Никольской.

После ЧМ-2108

Хорошо кто-то где-то сказал, что после ЧМ стадионы в малых городах, конечно, в жизни не заполнить. Но… там можно устраивать яркие праздничные шоу, с фейерверком – публичные казни либералов. Это может оправдать вложения. Пусть и не полностью.

Тотализатор

В общем, на победе России над Испанией я невзначай выиграл в тотализаторе $4.6 млн. Так-то я за вас, чуваки-россияне, – ваш, русский. Но извините, немедля заказал визу в США: мне надо строить сейчас жизнь, бизнес: денежки-то появились. Надо вкладывать заработанное в доходные инвестиции. Что здесь у вас, увы, называется пресловутой «властной вертикалью»: типа дай бабки этому – он отведёт тебя к тому, кто твой вопрос решит правильно, и потом с ним и будешь решать в дальнейшем – он тебя и будет крышевать до конца дней.

Немецкое фиаско

Гениально комментаторское: «Эти два корейских гола – как 2 гвоздя в крышку гроба немецкого футбола!» – Осталось добавить: типа один гвоздь – от Ким Чен Ына; второй – само собой, от Путина; а Трамп в то время тащил гроб на кладбище.

Российское фиаско

Диктор: «Злая сетка засосала проклятый уругвайский мяч в ворота великой русской команды».

Предвидение

Нельзя, ну нельзя же прозревать в 55-60-65 лет, чем полнится возмущённая информационная лента. Пенсия, возраст дожития, давление на бизнес, увеличивающиеся налоги etc…

Я с 14 лет всё знал, ну… скорее, предчувствовал: громко, во всеуслышание, ругал власть. Плевался, проклинал, – чем ныне занимаются «прозревшие» вдруг ни с того ни с сего несчастные свежеиспечённые старики. [Я-то уже тогда, в юности, перестал «их» хаять, взвесив все «за» и «про»: pro et contra.]

«Вы тупые?» – хочется спросить. Уже тогда всё было ясно, в наши 14-15-20 лет: в 70-80-е… нет?

В 90-е осознание укрепилось.

Что-то скопил. Потом профукал: «Дефолта не будет!».

В 2000-х вообще – всё стало абсолютно прозрачно, как стекло.

Ладно, я был зверем, недочеловеком, неутешным, рычащим, неприкаянным… злым.

Но вы-то… люди. Люди. Вы же видели. Должны, должны были знать, чем всё кончится. Это же кажется таким простым, осязаемым. И главное, повторюсь: всё было понятно давно, в 70–80-х.

Какой смысл сейчас лить слюни на кипящую сковородку, когда уже поздно?

Трамп

Подписался на твиттер Трампа. Сижу жду. Две минуты, три, пять. Через час понял, что он издевается – в ответку не фолловит. Я же вижу, что он в Сети. Ладно, думаю… Ставлю «фак», отфренживаю и пишу: «Скажи спасибо, что не забанил. А то могу». И забыл…

Через час приходит в личку: «Dear Igor, I’m sorry that I didn’t see your subscription. What can I do to get you to subscribe to my Twitter again? Your Donald», – ну, я не стал ему мозг парить. Ответил сразу: – «Чей Крым?».

Две минуты. Три, пять. Через час пишет: «Бань».

Сетевые войны

Ладно мужики. Они ж бухают. Но женщина – с неправильной орфографией и пунктуацией – тут же теряет почему-то гендерную привлекательность (не скажу «идентичность»): «куписемекнабазаре!» – хочется сказать, но интеллигентно промолчим.

Сетевые войны-2

Философский камень преткновения: «Красивая, но тупая – и умная мымра». Если переложить на мужиков, то получится следующая сентенция: «Бедный либерал – и мымра-патриот, зато богатый!»

Спор

Унижен, раздавлен и нищ. В общем, такие дела. Проиграв все споры насчёт прогнозов по нашему футболу, а их было уже 4 шт., я постригся налысо, начал растить «моджахедскую» бороду, купил чувакам ящик Мартеля (пусть левака, но «отпуск, прощай!»). И сегодня на пляже надо будет пробежаться по кромке реки типа «спасатели Малибу» с криком «Ви-и-и а зэ че-е-е-еемпьёнс…». С красным надувным шариком в руках: выпустив его в небо символом русских Побед! Изначально задача была «пробежаться без трусов», – но этот пункт нетрезвый спорткомитет ФИФА великодушно отменил.

На футболе

Медведев, вздрогнув, проснулся, заорав: «Сука-а-а-а-аааа, го-о-о-ооол!!!». Жена: «Дима», – «Света…» – «Дима… ой, да ладно», – «Да что ты понимаешь»… – «Я устала, больше так не могу», – «Не начинай».

Победа!

Ну, после таких грандиозных побед наконец-то начнётся нормальная сытая жись.

И наутро…

Все ждут Надежду, Веру, Любовь. А приходит Димасик, наливает пивасик.