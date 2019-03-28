Китайские учёные клонируют лучшего полицейского пса

Армия клонов

Государственные СМИ Китая со ссылкой на официальных лиц объявили о клонировании лучшей полицейской собаки с прицелом на дальнейшее «массовое вопроизводство». Щенок, которому дали имя Куньсунь, является клоном собаки, являвшейся «Шерлоком Холмсом» среди полицейских собак, сообщает агентство Рейтерс.

Клонированный пёс только приступил к прохождению программы обучения полицейских собак, и кинологи хотят выяснить, передались ли ему способности исходной собаки к обнаружению наркотиков и обеспечению контроля над толпой.

Куньсунь появился на свет в результате эксперимента, поставленного при поддержке правительства компанией Syngenta Biotechnology и Юньнаньским сельскохозяйственным университетом.

Он на 99,9 процента является генетической копией 7-летней собаки по имени Хуахуангма, заслужившей звание «Почётной полицейской собаки первого класса» за вклад в расследование дел об убийствах, как сообщает рупор китайского правительства, газета Global Times.

Патруль К-9

Участие китайского правительства сводится к финансированию проекта. Программа обучения полицейских собак в Китае обходится в 60 тысяч долларов в расчёте на одну особь и длится до пяти лет, говорит Global Times.

Если эксперимент будет признан удачным, производство клонированных полицейских собак поставят на поток.

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