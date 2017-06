Картины Нины Косман

О стиле моих картин

Иногда мне говорят, что мои картины — смесь сюрреализма и экспрессионизма. Но если уж говорить о классификации, то экспрессионизм мне намного ближе, чем сюрреализм, так как сюрреализм относится скорее к содержанию картины, чем к стилю. Хотя содержание моих картин можно назвать сюрреалистическим, стиль моих картин намного ближе к экспрессионизму, чем сюрреализму, поэтому я бы сказала, что мой стиль — это экспрессионизм, или, по крайней мере, это «мой» экспрессионизм, т.к. это не совсем типичный экспрессионизм (если считать, что есть такое понятие, как » типичный экспрессионизм»). Что касается содержания, я бы назвала его мифологическим, точнее, основанным на мифах, так как моя цель — не проиллюстрировать миф, а дать выражение бессознательному, которое часто проявляется через миф. Короче, мифологические и сказочные концепции присутствуют в моих картинах по той простой причине, что они воплощают бессознание. Хотя на поверхностный взгляд, может показаться, что мифы относятся к далёкой древности, мифологические мотивы являются неотъемлимой частью нашей жизни в двадцать первом веке. Миф принадлежит нам не менее, чем образы нашего бессознательного, наших сновидений: чем глубже мы вглядываемся в самих себя, тем больше вероятность того, что мы обнаружим в глубинах собственной души мотивы и метаморфозы древнего мифа.

Что касается влияний, я бы сказала, что в юности больше всех на меня повлияли два Марка—Марк Шагал и Франц Марк, но мне кажется, что сейчас я достаточно далеко отошла от них обоих и стою на собственной территории—надеюсь, что это остров, к тому же необитаемый. Я ценю сильный, яркий цвет в картинах и не представляю свои работы без цвета, несмотря на то, что у меня есть серия черно-белых рисунков: в графике мне скорее нравится результат, чем сам творческий процесс, а в живописи — сам процесс, погружение в стихию яркого, динамичного цвета. Я не планирую свои картины заранее: картины как бы сами возникают из чистого холста, когда я дотрагиваюсь до него кисточкой или палитровым ножом.

Некоторые мои картины связаны со стихами, некоторые — нет. Стихи, сопровождающие мои картины, как правило, мои собственные, хотя иногда я использую стихи других поэтов, самых моих любимых, как, напр., Цветаевой, чья поэзия произвела на меня в юности такое впечатление, что я перевела две книги её стихов и поэм на английский. Такие пары, состоящие из стиха и картины, становятся как бы одним целым: стих дополняет картину, картина дополняет стих.



Сколько их! куда их гонят?

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

(Пушкин, «Бесы»)

___________



King of Crows Interrogates the Soul of the Secretly Departed

Царь Ворон допрашивает душу тайно ушедшего

И в царстве птиц, оказывается, есть свои цари, генералы, придворные, солдаты, предатели и дезертиры. К сожалению, как и у нас, у птиц все делятся на «своих» и «чужих». Даже умереть спокойно не дадут: приволокут душу назад и будут допрашивать: мол, что там, на другой стороне, где там войска стоят?

___________



Карл Седьмой и Орлеанская дева

И я вошла, и я сказала: — Здравствуй!

Пора, король, во Францию, домой!

И я опять веду тебя на царство,

И ты опять обманешь, Карл Седьмой!

(Марина Цветаева, «Руан»)

___________



Принимающий дар

___________



Пилигримы

___________



Redrum

Redrum — «murder» (написанное справа налево): часть сюжета романа Стивена Кинга «The Shining» («Сияние») и одноименного фильма Стэнли Кубрика. Произносится также, как «red room» («красная комната»).

___________



Любитель птиц

# 16 из серии моих абстрактных картин. Если вглядеться в картину, то становится видно множество фигур. В центре слева — человек, нежно склонивший голову на спину птицы, которую он придерживает правой рукой. В центре справа — женщина, доющая корову, но сама корова — не перед дояркой, а позади неё, и стоит она на двух ногах вместо обычных четырех. Во рту коровы — нечто вроде круглого алмаза, поэтому рот её полуоткрыт, и скорее всего так и останется полуоткрытым, т.к. рот коровы — это то, что мы видим, если смотрим на середину картины справа, а если смотрим слева, то как раз то, что нам казалось ртом коровы становится головой птицы: на эту птицу и склонил голову человек, тот самый любитель птиц, по которому и названа картина.

___________



Танец

Засну и увижу,

Зайду и утихну.

С немногим, что есть и что будет —

Расстанусь.

Я в прошлого рощу

Войду: мне навстречу

Светлые струи

Обрызжут лицо.

Друиды страхуют

Меня; их кольцо

Так надежно. Так пылко,

Так страстно

Танцуют друиды друидские пляски.

Но уже, всё уже

Кольцо вкруг меня.

Сижу я у лужи…

Сижу я — и зря

Спугнуть дикарей

Я пытаюсь. И пылко

И страшно танцуют они:

Убьют — дикари.

___________



Четыре шага из ада

Четыре шага из ада — или в ад, не имеет значения, т.к. в каком направлении ни пойдёшь, все равно туда дойдешь.

___________



Соседи

___________

Две картины на тему мифа об Адаме и Еве

1.



Миф о сотворении мира

Адам и Ева мирно разогревают пищу на едва тлеющих, не видных нам, угольях. Это совместное приготовление пищи — некое подобие домашнего уюта, единственная деталь семейной жизни, дозволенная им в раю, сотворенном, в отличие от библейского рая, не Богом, а птицей, чье недремлющее око за ними постоянно следит. Гигантские крылья птицы сливаются с цветом неба; небо, как и всё остальное, сотворено птицей, поэтому небо и творец составляют единое целое.

___________

2.



Адам и Ева. Изгнание из рая.

Отведав яблока с древа познания добра и зла, Адам и Ева стали ссориться: очевидно, вкусив запретный плод, они познали не только любовь, но и вражду. Ссоры их были столь громкими, что весь рай трясся от их крика, деревья отворачивались от них, воды райских рек начинали бурлить вспять и вносить в свои потоки желчь, вырабатывавшуюся в них от крика первой пары. Потому их и изгнали из рая: не потому что ослушались и вкусили, а потому что ссорились. Тем не менее, даже стоя на самом краю рая, они продолжают кричать, гневно жестикулируя.

___________



Flight of a Cosmic Embryo

Полет космического зародыша

___________



Apocalypse Now

___________



Пятый день творения

Только что сотворенные, птицы небесные и рыбы морские ещё не в состоянии отделить себя от клубка тел — они существуют в состоянии полного симбиоза.

___________



Dante

Мне кажется, я раньше не видела этот портрет Данте кисти Сандро Боттичелли, хотя, возможно, видела, но полностью забыла. После того, как я закончила эту картину, я смотрела на неё и думала: кто это? На следующий день случайно наткнулась на портрет Данте в сети и поняла, что именно его я нарисовала.

___________



«They thought they killed us» (Памяти жертв Холокоста)

___________



Yin Yang

___________



Family Life

Семейная жизнь