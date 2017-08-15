Картины Александра Цикаришвили

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Александр Цикаришвили

Цикаришвили Александр Георгиевич – художник, основатель экспериментальной базы «Север-7», участник и со-основатель одноименной группы.

Образование:

2013 — Школа Молодого Художника, фонд ПРО АРТЕ, СПб

2005 — Училище им Н.К. Рериха, Факультет промышленной графики и рекламы, специальность «Графический дизайнер», СПб

2000 — СХШ при Академии художеств им. Репина, архитектурный класс, СПб

Выставки:

2017 — Проект «Школа активного рисования и перформативного позирования». Отчётная выставка в музее нонконформистского искусства.

2017 — Фестиваль Barents Spektakel 2017, Норвегия, проект «Летающий бар», тотальная инсталляция в «Доме моряка», хореографический перформанс.

2017 — Выставочный проект «Музей гигиены» в галерее «0+».

2017 — Персональная выставка «РГ» в галерее Navicula Artis.

2016

Дизайнер выставки «Flower buds» галерея Liljevalchs Hubb, Стокгольм, Швеция

2015

Архивная выставка «Север-7», галерея «СAS», Батуми, Грузия

Super Market 2015 Stockholm Independent Art Fair, Стокгольм, Швеция

Выставка «В отсутствие художника», посвящённая современному петербургскому перформансу, База «Север-7», СПб (участник и со-куратор, при поддержке Факультета свободных искусств и наук СПбГУ)

2014

Персональная выставка «Плохие тексты», база «Север-7», СПб

Выставка «Cссссссказки Cссссссевера», база «Север-7», СПб

Персональная выставка «Временной коллапс», база «Север-7», СПб

Проект «Башни» (в рамках параллельной программы европейской биеннале современного искусства MANIFESTA 10), База «Север-7», СПб

Выставка «Северный рынок», База «Север-7», СПб

Выставка «Базовые ценности», База «Север-7», СПб

Выставка «Это наше кантри, бабушка», База «Север-7», СПб

2013

«Порнофактура», База «Север-7», СПб

«Топорная работа», База «Север-7», СПб

Паблик-арт проект совместно с Michael Beitz, Новая Голландия, СПб

Выставка «Дневник наблюдений», галерея «ART re.FLEX», СПб

Выставка «Анималистика» (куратор и участник), Музей современного искусства Эрарта, СПб

2005

Выставка DSCH, посвящённая Д.Д. Шостаковичу, Малый зал Филармонии, СПб

Перформансы и хэппенинги:

2015

Перформанс «ТГВНВ», фестиваль «Точка доступа» СПб.

Перформанс «АХ», выставка «Неопетербург» Леонида Цхэ, «Name qallery», СПб

Перформанс «Трансфер» на открытии фестиваля «Современное искусство в традиционном музее», CПб

Перформанс «ЯТЛЗЯТП» Варочный Цех, Мытищи

Перформанс «Мафия острова-чёрно-белый период» для документального фильма «По пути из варяг в греки», Канонерский остров, СПб

Перформативный спектакль «Охота на Cнарка» в рамках «Ночи музеев-2015» (режиссер и участник, в составе группы Север-7), Музей петербургского авангарда (Дом-музей М. Матюшина)(номинант на премию Курёхина), СПб

Перформанс «Туалетная опера» (в составе группы Север-7), Super Market 2015 Stockholm Independent Art Fair, Стокгольм, Швеция

Перформанс на выставке «В отсутствие художника», База «Север-7», СПб

2014

Перформанс «7 самураев» (в составе группы Север-7), Фестиваль паблик-арта «Арт Проспект», СПб

Перформанс в рамках выставочного проекта СИГНАЛ (в составе группы Север-7), кураторы: Петр Белый и Александр Теребенин (Проект-победитель государственной премии ИННОВАЦИЯ-2014 в номинации «Лучший кураторский проект»), СПб

Перформанс «СП5» в рамках «Ночи музеев-2014» (в составе группы Север-7), Музей петербургского авангарда (Дом-музей М. Матюшина), СПб

Перформанс на открытии выставки «Базовые ценности», База «Север-7», СПб

Перформанс на открытии выставки «Это наше кантри, бабушка», База «Север-7», СПб

2013

Фестиваль паблик-арта «Арт Проспект», перформанс «Странные создания» (совместно с Ed Woodham), СПб

О творчестве

Художник практически в каждом своем произведении работает с землей, но использует ее и как метод, и как материал, как объем, как основу для перформанса и как буквальное средство для рисования на пленэре. Верность одному и тому же материалу позволяет прорабатывать его в разных плоскостях и объемах, исследовать его возможности и пределы. Тот факт, что выбор автора пал именно на землю, во многом объясняется интересом к среде исконно, древне-русского: быта, эстетики, ее мутациям и образам, отдельно взятым объектам. Русская идентичность еще долго будет ассоциироваться с аграрным, земельным характером ландшафта и местности: земледелием, колхозами, покосившимися деревянными дачами, необъятными вспаханными или, наоборот, брошенными полями за окном несущегося поезда. Какая-то неотесанная дикость, невозможно-звенящее одиночество, при этом фатализм, граничащий с принципом бездействия, язычество, плотно засевшее в нашей крови, – все это такое русское, что никогда не изжить и что становится неотъемлемой средой формирования работ художника.

Будучи важной частью коллектива Север-7, постоянным участником перформансов и хэппенингов, художник, с одной стороны, сохраняет свою артистическую индивидуальность, с другой – продолжает обсессивные практики остальных членов группы (кто-то из них работает с деревом, кто-то с огнем, кто-то с едой…). Избранный материал обладает неисчерпываемой пластикой. Объемные и плоскостные работы со временем трансформируются, обсыпаются, ссыхаются – тем самым подвергаясь прямым природным процессам; использование земли в перформансах также дает бесконечное пространство для вариаций, но и ровно такою же непредсказуемость – то, что остается после буквального взаимодействия с землей, практически невозможно сохранить, акции фиксируются только в фото- и видеодокументации или в горстке рассыпанной разбросанной земли.

Каждая работа или перформанс художника становится актом шаманизма, колдовским обрядом – многочасовое рисование знаков бесконечности землей с помощью специального посоха, закапывание себя в землю – погружение в процесс взаимодействия с материалом и с самим собой. То, что получается в итоге, можно назвать (не)живой скульптурой, результатом переосмысления, проживания и трансформации установленных в обществе социальных норм и моделей.

Картины Александра Цикаришвили

1) «Давид и Голиаф», графика, бумага. 60*90см. Цена без учета доставки — 2000$

2) «Деревня», земля, лак, доска. 92*32см. Цена без учета доставки — 1000$

3) «Дядя», доска, земля, лак.40*50см. Цена без учета доставки — 1800$

4) «Ночь над Днепром», деревянный короб, земля, лак. 40*45см. Цена без учета доставки — 1300$

5) «Пограничники» (диптих), доски, лак,земля, акрил (две работы).42*38 см, 40*38 см. Цена без учета доставки — 1700$

6) «Бор Камиля Коро», доска, земля, лак. 27*45см. Цена без учета доставки — 1000$

7) «Бытовка», доска, земля, лак. 40*40см. Цена без учета доставки — 1100$

8) «Газонокосильщик», холст, акрил. 38*35см. Цена без учета доставки — 900$

9) «Шашлыки», холст, акрил.50*60cм. Цена без учета доставки — 1700$

10) «Постановка с кураторами и художником»,холст, акрил.80*1000см. Цена без учета доставки — 2200$

11) «Старый бассейн»,бумага, битумный лак, рама, стекло.60*70см. Цена без учета доставки — 2000$

12) «Немецкий самолёт»,бумага, битумный лак, рама, стекло.48*58см. Цена без учета доставки — 2300$

13) «Серп и молот», малая скульптурная пластика, пластикрит, акрил.20*15 (высота-7см). Цена без учета доставки — 1200$