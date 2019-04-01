Кардиологи из Японии рассказали о раннем признаки гипертонии

Врачи кардиологи из Японии рассказали о том, что частые походы в туалет могут быть показателем того, что человек имеет проблемы со здоровьем в виде гипертонии.

Кардиологи рассказали, что многие люди очень часто просыпаются ночью по причине никрутии, что означает сильную тягу справить нужду.

По словам медиков, существует две причины возникновения никрутии. Одной из причин является избыток жидкости в организме, вызванный употреблением соли в больших количествах, а второй причинной является высокое давление.

Выводы врачей были сделаны по итогам наблюдения над здоровьем тысячи японцев. Специалисты отметили, что если человек очень часто встает ночью для того, чтобы сходить в туалет, это может быть одним из признаков ранней формы гипертонии.

Такое же поведение наблюдалось у людей, которые употребляли большое количество соли.

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