Какие продукты можно заготавливать впрок?

Во времена СССР продукты закупались в большом количестве про запас. Конечно, сегодня эти времена канули в лету. Но и сегодня есть большое количество людей, которые продолжают делать запасы впрок.

Некоторые продукты действительно можно хранить длительное время, не опасаясь за их свежесть и качество. К каким продуктам можно отнести:

Бобовые

Выяснили, что бобовые могут храниться десятками лет и не терять своих питательных свойств. Употреблять их в пищу не рекомендуется только тогда, когда они прорастают.

Рис

Долго хранить можно только обычный белый рис. Бурый рис не подойдет. Эксперты отмечают, что хранить рис можно как минимум три года.

Мед

Мед также очень долго хранится в герметичной банке. Желательно держать его в стекле.

Сахар

Сахар тоже можно покупать впрок, но положить его следует в сухое место. В противном случае он впитает влагу и скомкается.

Соль

Соль может храниться также долго, как и сахар. Главное – это сберечь ее от влаги. Во влажном помещении соль сначала намокает, а потом превращается в камень. Правда образовавшийся комок можно растолочь и снова использовать по назначению.

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