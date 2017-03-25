Как выбрать себе Iphone 6 ?

Компания Эппл в очередной раз расширила свой и без того внушительный и вариативный ассортимент мобильных девайсов, представив одну из моделей шестого поколения. Как вы уже поняли – речь идёт о iPhone 6 в https://www.moyo.ua, который предлагает потребителю отличные функциональные возможности, переработанный дизайн и недостижимое ранее техническое оснащение. Рассмотрим этот продукт несколько более подробно и поговорим о некоторых из его особенностей.

Несколько слов о продукте

Шестая «серия» смартфонов, выпущенная известным во всём мире брендом, произвела просто-таки неизгладимое впечатление на всех, кто отдаёт предпочтение именно этим девайсам. При разработке было внедрено множество новаторских идей и разработок, о которых иные торговые марки пока что могут лишь мечтать.

Достаточно внимания было уделено и эргономике – аппарат получил переработанный и более совершенный дизайн, дизайн, который попросту не сможет оставить вас равнодушным. Техническое оснащение также было реализовано на наивысшем уровне – в комплексе все это и позволило получить тот продукт, быть владельцем которого желают все и каждый. При этом стоимость его не такая уж и заоблачная, как предполагали многие эксперты и специалисты – ещё один повод, причем весьма весомый, в пользу именно этого приобретения.

Да и о чисто пользовательских аспектах, таких как вместительность накопителя, изготовитель позаботился должным образом. Наименьшая из доступных ёмкостей достигает отметки в 16 Гб – для полноценного функционирования без особых запросов касательно мультимедийного контента этого более чем достаточно. Те же, кто считают этот объем малым, вполне могут подобрать себе аппарат повместительнее – никаких проблем с этим не возникнет.

Экран и автономность

По сравнению с предшественником стоит отметить наличие более большого экрана. Диагональ его составляет 4,7 дюйма и ещё буквально недавно цифра эта казалась для этого изготовителя невозможной и недостижимой. Отрадно, что в компании стремятся следовать тем тенденциям, которые имеют сегодня наибольшую актуальность. Особенно это новаторство было оценено теми, для кого современный смартфон это нечто большее, нежели обычная звонилка.

Качество картинки пребывает здесь на очень высоком уровне. Изображение предстаёт максимально детализованным, ярким, насыщенным, с отличной подачей цветов и их балансом. Просмотр любого контента, в том числе изобилующего динамичными сценами никаких проблем не составляет – картинка движется мягко и плавно. Даже при ярком окружающем освещении проблем с восприятием не наблюдается – на свету графика не блекнет и остаётся в своём первозданном виде.

Что до автономности, то и в этом аспекте изготовитель заслуживает лестных слов. Стоит отметить, что за счёт внедрения новаторских технологий стало возможным значительно снижение объёмов потребляемой энергии – примерно наполовину, что положительно сказалось на общей автономности устройства. Активный разговор без остановки доступен на протяжении нескольких часов, прослушивание музыки так и вовсе видится практически бесконечным. Зарядка оперативная, так что получить полный объём батареи можно без значительных временных затрат.