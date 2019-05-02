Как выбрать нитки для шитья

Ни одна швейная машинка не сможет максимально качественно образовывать строчку, если используются неподходящие нитки. Это приведет к тому, что на утолщенных участках швов нить оборвется или протрется прямо возле ушка иглы, будучи слишком тонкой или толстой. В руководстве к каждой швейной машинке есть рекомендации о том, какие именно нитки на ней нужно использовать.

Основные разновидности ниток

Хлопчатобумажные – самые распространенные у профессионалов. Они достаточно дешевые и общедоступные, а также подходят ко всем распространенным типам тканей. Но следует учитывать один момент, если ткань слишком тонкая, такая нить на стежках могут оставлять видимые дырки. В ситуации, когда шьется грубая одежда, ниткам банально может не хватить прочности.

Полиэстровые (синтетические). Имеют гладкую структуру волокна и необычайно прочные. Место применения, как правило, отделочная строчка.

Капроновые. Зачастую используются при пошиве обуви, благодаря своей жесткости и влагостойким свойствам. Из них на одежде часто шьется подгиб изделия или потайная строчка. Они практически не стираются и хорошо тянутся.

Шелковые. Гарантируют непревзойденный стойкий цвет изделию. Подходят к любым материалам, не линяют при многократной стирке и воздействии высоких температур. Регулярно используются для подметки, так как не оставляют следа при глажке и очень просто удаляются.

Армированные. В них лавсановая основа оплетается волокнами, придавая ниткам эластичности.

Подбираем правильно размер

Для разных типов швейных машин, которые вы можете найти на сайте компании Солий и в зависимости от обрабатываемого материала, профессионалы рекомендуют использовать нити разного размера. Рассмотрим некоторые примеры:

Для шитья детских трикотажных изделий подойдут хлопковые нитки 40-го размера;

В производстве тюли используют 70-80 размеры;

Для синтетических материалов рекомендуют использовать стежки 40-70 толщины. Они же подходят и для шерстяных изделий;

Плотная ткань для костюмов прекрасно обрабатывается нитками N50 и N70;

Плотные нити N30 и N40 подходят к искусственной и натуральной коже;

Шелковые прекрасно сочетаются со всеми видами тканей: для отменного результата для тонких материалов используют размер 120/3.

Нить безупречного качества обязательно гладкая, имеет одинаковую толщину по всей длине и плавно растягивается при незначительном натяжении. О плохом качестве ниток говорят тонкие и многочисленные уплотненные участки, распределенные по всей длине и мешающие свободному движению в нитеводе. Со временем она собирается комочком возле самого ушка иглы и рвется.