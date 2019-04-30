Как всего лишь 16 минут недосыпа могут значительно снизить работоспособность

Кому-то может показаться очень заманчивым просмотр сериалов Netflix до утра, однако ночные бдения могут сбить рабочий график и снизить производительность труда.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Южной Флориды, показывает, что даже 16 минут потерянного сна может быть достаточно, чтобы это негативно повлияло на рабочий ритм на следующий день.

Исследование показало, что работникам после плохого ночного сна гораздо труднее оценивать происходящее и сложнее сосредоточиться на работе.

Были изучены привычки сна 130 человек, работавших в сфере информационных технологий, и полученные данные показали, что, когда люди спали на 16 минут меньше, чем обычно, то на следующий день у них возникало больше проблем когнитивного характера.

Исследование показало, что, поскольку работники чувствовали, что результаты их работы были неудовлетворительными в такие дни, это вызвало у них стресс, что могло оказывать отдельное негативное влияние на организм и его работоспособность.

Повышенный уровень стресса может вызвать головную боль, депрессию и боли в груди.

Результатом минут недосыпа может быть не только снижение концентрации внимания и производительности — недостаток сна может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

По словам специалистов, недосыпающие люди подвергаются более высокому риску сердечных заболеваний, диабета и ожирения,

Между тем, ключ к полноценному ночному сну находитс в наших руках. Важно перед сном избегать использования гаджетов с экранами. Свет от разнообразных устройств активно воздействует на наш мозг и не дает нам спокойно готовиться ко сну. Вместо этого надо выбирать что-нибудь расслабляющее, например, чтение книги.

Также можно создать более удобную обстановку для сна. Важно подготовить спальню для сна наилучшим образом, а это означает, что возможно придется потратиться на хороший матрас и на жалюзи, не пропускающие свет.

Секрет хорошего сна может скрываться и в вашей диете. Чтобы спать лучше, надо есть овес, рис или пить ромашковый чай, а вот поздний ночной шашлык или сырные чипсы только раздражают желудок и не дают спать по ночам.

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