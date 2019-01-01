Как правильно питаться при лечении антибиотиками

Антибиотики в свое время произвели настоящий переворот в мире медицины. Они позволили бороться с болезнями, которые ранее считались неизлечимыми. Со временем их способность влиять на патогенную микрофлору несколько снизилась, что связано повышением резистентности микробов, поэтому важно сохранить их способность излечивать от заболеваний, не нанося вреда организму. Например, с помощью правильной организации питания при приеме антибиотиков.

Антибиотики, по сути, являются продуктами жизнедеятельности простейших микроорганизмов или их синтетическими аналогами. Эти вещества вызывают гибель или угнетают развитие одноклеточных организмов (бактерий), которые живут и активно размножаются в теле человека. Следует отметить, что среди них есть как безвредные, так и вредоносные разновидности.

Важно знать, что применение антибиотиков эффективно лишь в отношении бактериальной и грибковой инфекции, а против вирусов (имеющих меньший размер и более сложную структуру) они бессильны.

Поэтому прием антибиотиков для лечения большинства болезней верхних дыхательных путей часто может быть не оправдан, поскольку они могут иметь вирусное происхождение.

Отличить бактериальную инфекцию от вирусной по внешним симптомам довольно сложно. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные лабораторные исследования. Однако, если бактериальная природа заболевания подтверждается, то врач все же назначает антибиотики.

Но даже если принимать эти лекарства в соответствии с указаниями лечащего врача, существует риск развития побочных эффектов. Ведь антибиотики воздействуют не только на патогенную микрофлору, но и на полезную. В результате у человека может развиться целый ряд неприятных симптомов:

расстройство стула (если диарея протекает тяжело, в каловых массах присутствует кровь — необходимо обратиться к лечащему врачу с просьбой сменить антибиотик или изменить его дозировку);

кандидоз (дрожжевые грибки, находящиеся в организме у большинства людей, обычно находятся в состоянии покоя, но антибактериальная терапия может спровоцировать их «пробуждение»);

местные реакции в области укола (краснота, припухлость, зуд, а также воспаление стенок сосудов);

синдром Лайелла (очень тяжелая аллергическая реакция со стороны кожных покровов, которая может привести к летальному исходу).

Правила организации питания при приеме антибиотиков

Если был назначен курс антибиотиков, то следует уточнить все нюансы их приема. И сбалансированное питание играет важную роль в профилактике их возможного отрицательного воздействия на организм. Если был рекомендован пероральный прием антибиотиков, то следует знать о возможном влиянии отдельных продуктов питания на эффективность антибактериальных препаратов, а также их потенциальную несовместимость.

При попадании антибиотиков в пищеварительный тракт большая часть всасывается в кровь и разносится по организму, оказывая свое лечебное воздействие. Однако при нарушениях всасывания или уменьшении скорости прохождения препарата по отделам пищеварительной системы, эффективность действующего вещества заметно снижается.

Так, при употреблении очень жирных блюд (особенно содержащих насыщенные жиры) большая часть антибиотиков задерживается в желудке. Там они претерпевают определенные изменения и, попадая в кишечник, уже не обладают положенным терапевтическим эффектом.

Злоупотребление белковыми продуктами также снижает положительное воздействие от применения антибиотиков. Белок не только связывает поступающие лекарственные препараты, но и излишне нагружает печень и почки. В итоге страдает полезная микрофлора кишечника, на которую дополнительно влияет употребление антибактериальных препаратов.

Однако снижение количества белка в рационе также снижает эффективность лечения антибиотиками, поэтому приветствуется умеренное потребление белковой пищи.

Следует отметить и влияние кислой растительной пищи (содержащей органические кислоты) на скорость усвоения антибактериальных препаратов. Эффективность таких антибиотиков, как, например, фурадонин, повышается. В то же время другие препараты, особенно чувствительные к воздействию кислот, полностью теряют свои лечебные свойства (эритромицин, ампициллин). Поэтому рекомендуется внимательно изучать состав лекарственных средств и (или) обращаться за разъяснениями к лечащему врачу.

Медики также настаивают на соблюдении правильного времени приема антибиотиков. Поскольку вся употребленная пища так или иначе влияет на степень усвоения лекарств, то рекомендуется принимать лекарства за час до еды или спустя три часа после нее (если другого не указано в инструкции).

Запивать антибиотики следует чистой водой без газа. Использовать молоко или другие жидкости нежелательно.

Помните: категорически запрещено совмещать антибактериальные препараты с алкогольными напитками, поскольку последние значительно повышают вероятность развития побочных эффектов и увеличивают нагрузку на внутренние органы.

Как уменьшить вред от применения антибиотиков

Чтобы лечение антибиотиками пошло исключительно на пользу организму, необходимо позаботиться о снижении возможного вреда от их применения. Для этого важно следовать простым правилам приема:

антибактериальные препараты должны назначаться исключительно лечащим врачом, исходя из проведенных клинических исследований. Самолечение в этом вопросе недопустимо);

назначенный курс антибиотиков необходимо применить полностью, если его прервать, то недолеченная инфекция приобретет устойчивость к препарату;

прием антибиотиков (после согласования с лечащим врачом) следует сочетать с употреблением витаминных комплексов и противомикотическими препаратами;

антибиотики запрещено принимать с лекарствами, разжижающими кровь — это может привести к кровоизлияниям.

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