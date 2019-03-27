Как позитивное мышление влияет на ваше «эмоциональное состояние»

Все хотят быть счастливыми, но эта задача может показаться слишком сложной. Возьмите Леа Уотерс, которая поняла, что последствия воспитания мешали ей, она отчаянно пытались вернуть себе хорошее психическое здоровье с помощью лечения. К тому времени, когда она получила диплом психолога, эти проблемы стали лучше контролироваться.

Но она поняла, что отсутствие психического заболевания не то же самое, что психическое здоровье.

Кроме того, Уотерс не хотела просто быть психически здоровой; она хотела быть счастливой. Она просто не знала, как это сделать. Конечно, она слышала о таких практиках, как благодарность, но не думала, что такие простые решения могут ей помочь.

«Я была так скептична», — вспоминает Уотерс, ныне профессор и директор-основатель Центра позитивной психологии в Мельбурнском университете. «Действия настолько просты, что люди не понимают силу, стоящую за ними. Люди думают: «О, это ничего не изменит».

Но по мере того, как Уотерс изучала позитивную психологию, она стала понимать, что, хотя методы позитивного мышления обманчиво просты, нейрохимия, стоящая за ними, невероятно сложна. Поэтому она решила попробовать.

Вначале Уотерс поняла, что ей нужно развивать позитивное мышление. Она сравнивает это с упражнениями. Вы должны регулярно тренироваться, чтобы быть в хорошей физической форме. «То же самое происходит и с нашим эмоциональным состоянием. Вы должны приложить усилия».

Поэтому она каждый день находила для этого время. Она начала с «наслаждения маленькими позитивными моментами». Она объясняет, что причина, по которой наслаждение имеет такое значение, заключается в том, что у всех нас есть врожденная склонность к отрицательному. Это означает, что все негативное, что происходит с нами, похоже на липучку: оно приклеивается к нашим мыслям. Между тем позитивные моменты пробегают мимо нас.

«Что делает наслаждение, так это помогает запоминать эти хорошие моменты», — говорит она. «Это тренирует ваш разум, чтобы эти позитивные моменты стали липучкой».

Практика благодарности также помогает. Выражение благодарности другим еще более укрепляет позитивный настрой.

Технологии тоже играют свою роль. Вместо того чтобы позволять нашим устройствам поглощать нашу энергию, Уотерс рекомендует использовать их в наших интересах. Это может быть просто и легко, например, отправлять только положительные текстовые сообщения или фотографировать каждый день что-то, что вызывает у вас улыбку.

По словам Уотерс, развитие позитивного мышления дает множество преимуществ. Мало того, что вы будете счастливее, вы будете лучше думать. «Вы лучше решаете проблемы и проводите мозговые штурмы, вы думаете более творчески».

Есть и физические преимущества. Наличие позитивного мышления может не только снизить вероятность развития вируса, но и уменьшить его симптомы. А позитивное психологическое благополучие связано со сниженным риском коронарной недостаточности сердца.

Люди с позитивным мышлением чаще ведут здоровый образ жизни. «Но образ мышления не создает физическую форму. Скорее, он делает вас более активными, так что вы с большей вероятностью присоединитесь к классу Zumba или отправитесь на прогулку».

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