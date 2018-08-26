Как питаться, чтобы осенью насытить организм витаминами и сохранить фигуру

Питайтесь овощами и поддерживайте запас витаминов в организме.

Осень — сезон сбора урожая, значит, настало время насыщать свой организм витаминами, клетчаткой и полезными микроэлементами, которых полно в овощах. Овощи желательно употреблять в сыром, вареном, тушеном и печеном виде. До наступления холодов следует запастись овощами длительного хранения: картофель, свекла, чеснок, лук, морковь, тыква.

Картофель благодаря большому содержанию калия способствует выведению воды и соли из организма, поэтому этот корнеплод рекомендуется употреблять во время диет. Свекла насыщена кальцием, магнием, калием, фосфором, железом, а также является источником природного сахара. Свекла выводит шлаки из организма, способствует улучшению работы желудка, благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Лук и чеснок способствуют очищению крови, защищают от гриппа. Тыква – самый полезный осенний овощ. В тыкве мало калорий, что делает ее идеальным продуктом для диет. Небольшое количество мякоти тыквы содержит много витаминов и микроэлементов, поэтому этот овощ рекомендуется употреблять при сердечно-сосудистых заболеваниях, отеках, ожирении и т. д.

Не забывайте о ягодах и фруктах

Ягоды и фрукты тоже содержат огромное количество витаминов, которые помогают усилению иммунитета и защите организма от болезней. Свежие или замороженные ягоды насыщены целым комплексом витаминов (А, В, С, В1), которые так необходимы во время осеннего авитаминоза. Облепиха, калина, рябина созревают осенью, поэтому их хранение и поиск не доставит больших проблем. Осенью вместо чая можно пить полезные ягодные компоты. Осень богата фруктами: яблоки, груши, дыни, виноград. Фруктами можно заменить пирожные, шоколад и другие сладости.

Зимние сорта яблок и груши можно хранить длительное время, не боясь того, что они испортятся. Также фрукты можно нарезать и засушить. Сушеные фрукты сохраняют в себе полный спектр витаминов.

Употребляйте в пищу продукты с содержанием витамина С

Так как осенью с наступлением холодов наш организм подвержен гриппу, необходимо усилить иммунитет. Незаменимым помощником в этом является витамин С. Рекордсменом по содержанию витамина С стал красный сладкий перец, второе место занимают цитрусовые. Большим содержанием витамина С также могут похвалиться облепиха, укроп, шпинат, черная смородина, квашеная капуста и т. д.

Запасайтесь орехами

Орехи — это кладезь минералов и витаминов, необходимых для нормальной работы организма. Орехи в несколько раз опережают фрукты и овощи по содержанию полезных микроэлементов, жирных кислот и белков. Такой состав делает эти плоды невероятно полезными. Содержащийся в орехах жир является растительным, поэтому не способствует образованию холестериновых бляшек. Несмотря на высокую калорийность, орехи высоко ценятся диетологами, так как омега-3 кислоты помогают справиться с тягой к сладкому во время диеты. Ежедневное употребление орехов в небольшом количестве восстанавливает нервную систему, деятельность головного мозга, благотворно сказывается на женских репродуктивных функциях и мужском здоровье.

Пейте полезные травы

Наравне с фруктами и овощами следует запасаться и полезными травами. Они послужат отличной заменой чаю в пакетиках. Травяные чаи обладают успокаивающими и профилактическими свойствами, способствуют выведению шлаков и очищению организма. К наиболее известным травам относятся: череда, шалфей, зверобой, чабрец, чистотел, мать-и-мачеха, душица, ромашка, укроп, мята, мелиса и т. д. Травы следует хранить в сухом месте и в герметичной упаковке. Чай на основе трав заливают кипятком и настаивают 3-5 минут, чтобы не потерять их тонкий аромат. Травяные чаи лучше всего употреблять перед сном, это поспособствует улучшению работы нервной системы и крепкому здоровому сну. Собирать и сушить травы можно самостоятельно, а можно приобрести их в аптеках или специальных магазинах.

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