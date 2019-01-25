Сахарный диабет — как его не допустить и как с ним бороться

Когда уровень сахара в крови довольно высокий, врач может поставить диагноз преддиабет. При этом диагноз диабет не ставится в случае, когда сахар не на столько повышен, чтобы обозначить болезнь. Как бы там ни было – это тревожный звоночек и следует сразу же предпринимать меры для того, чтобы предотвратить заболевание.

За давлением необходимо следить

В домашних условиях вполне возможно защитить себя от возникновения сахарного диабета. Для этого необходимо следовать некоторым важным правилам. При их соблюдении со здоровьем будет полный порядок.

Контроль кровяного давления. Важно следить за показателями кровяного давления. Не стоит жалеть денег и специально для этого следует купить тонометр. Ведь когда артериальное давление в порядке, нагрузка на сердце и сосуды минимальная.

Следить за плохим холестерином. Плохой холестерин в крови приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и об этом не стоит забывать. В случае, когда он повышен, тут же необходимо принимать меры. Из домашних способов – это определенная диета с продуктами питания, понижающими уровень опасного холестерина в крови. Это авокадо, рыба, морепродукты, фрукты, овощи, орехи в достаточном количестве. И дозировку также следует соблюдать.

Уровень сахара в крови. Для того, чтобы предотвратить диабет, следует следить за показателями сахара в крови. Ведь при высоком может возникнуть заболевание, которое не поддается лечению. Сахарный диабет повреждает глаза, почки, сердце и нервную систему.

Спорт полезен для здоровья и защищает от болезней

Активность. Спорт является залогом здоровья. Он не просто поддерживает стройную фигуру, помогает сбросить лишние килограммы и обрести красивые формы, но и защищает от сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако даже в спорте важно знать норму и какие упражнения являются правильными. Не стоит выполнять силовые, а вот кардионагрузка полезна. Также отлично влияют на здоровье плавание, йога, пилатес, стойка, прогулки по свежему воздуху, легкая пробежка, аэробика, фитнес.

Диета. Важно следить за своим питание. Ведь продукты напрямую влияют на состояние здоровья. Откажитесь от вредной пищи и отдайте предпочтение здоровой. В рационе не должно быть дрожжевого теста, булочек, пирожных, мороженого, кондитерских изделий, выпечки из магазина, колбасы и изделий из неё, консервы, копченостей. Правильное питание защитит от ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Следить за весом. Лишний вес может стать причиной проблем с сердцем, сосудами, суставами, легкими. Поэтому стоит похудеть в случае если это необходимо и поддерживать вес на должном уровне.

Отказ от курения. Вредная привычки вредит не только легким, но и сердцу, сосудам, головному мозгу и даже может вызвать рак.

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