Как называется окрашивание волос с переходом от темных прядей к светлым?

На сегодняшний день существует огромное количество окрашиваний. Популярными в этом сезоне остаются переходы из одного цвета в другой. Рассмотрим более детально каждый вид окрашивания:

Мелирование. Пожалуй, один из самых известных способов. Он делает пряди визуально пышнее, придает им легкость и густоту. При правильном подборе оттенков на волосах будет создан эффект мерцания. Прическа всегда имеет ухоженный вид. Замечательное решение для тех девушек, которые решили осветлить волосы постепенно. После любого окрашивания, а особенно в светлые цвета необходимо использовать профессиональную косметику для ухода за волосами. Приобрести качественные профессиональные шампуни, бальзамы, кондиционеры вы можете прямо сейчас, для этого переходите по ссылке на сайт https://haircp.com.ua/volosy/. Средства для ухода за окрашенными волосами помогут сохранить цвет, блеск прядей, а светлые локоны не будут превращаться в желтые или зеленые.

Колорирование. Очень схоже с мелированием, но в данном виде локоны красят в несколько тонов, с плавным переходом. Цвета можно выбрать из одной гаммы, или же совсем разные. В зависимости от количества цветов и их разнообразия, сложность процесса, а также его длительность будут меняться.

Омбре. Колорирование с применением 2 тонов. Прикорневая зона затемняется, после цвет постепенно светлеет, акцент в прическе сделан на кончики волос. Переход может быть плавным или совсем размытым. Хорошо подойдет для светловолосых. Самые популярные цвета – карамель, каштановый, кофейный, но можно выбрать и более смелые варианты. Придает объем прическе, эффектно смотрится на длинных волосах.

Брондирование. Достаточно новое, но не менее популярное окрашивание. Этот метод заключается в использовании оттенков (до 5 шт), из одной гаммы. Чтобы сделать прическу еще интереснее на локонах создают микс из светлых и темных волос. После такой процедуры прическа выглядит ухожено, а волосы сияют здоровым блеском. Это окрашивание больше используют темноволосые девушки.

Шатуш. С помощью краски создается эффект выгорания на солнце. Подойдет для светловолосых и темноволосых девушек. Эта методика позволяет сделать плавный переход. Очень весомое преимущество французского мелирования в том, что его не нужно часто корректировать.

Если самостоятельно выбрать вид окрашивания не удается, обратитесь за советом к мастеру.