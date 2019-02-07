Как жить с партнёром, который находится в постоянной депрессии?

Бросить его сейчас – значит, остаться с разбитым сердцем, но я уже не могу видеть, как он мучается своими мрачными и очевидно токсичными мыслями.

Я – 53-летняя женщина, которая развелась пять лет назад после 27 лет брака. Это был трудный брак. Каждый мой шаг контролировался, меня постоянно унижали и оскорбляли. А три года назад я встретила прекрасного человека, и мы полюбили друг друга. Он страдает депрессией и тревожным расстройством, а также синдромом хронической усталости. Но в течение первых двух наших совместных лет, это почти не мешало нашим отношениям.

Однако, в прошлом все году стало намного сложнее. Он сильно сдал в физическом отношении, и его ментальное здоровье превратилось в серьезную проблему. Он чувствует себя недостойным меня и внушает себе, что обязан меня оттолкнуть, чтобы я смогла найти кого-то более подходящего.

Меня очень расстраивают эти его мрачные и токсичные мысли, и я уже просто не могу видеть, как он страдает. В то же время, я очень боюсь, что отношения всегда будут проблематичными из-за этих проблем моего партнера, и я беспокоюсь о своей будущей жизни с ним. Он перепробовал уже все антидепрессанты, но ничего не помогает.

Должна ли я думать прежде всего о себе, и, следовательно, уйти прямо сейчас, хотя мне кажется, что это разобьет мое сердце? Или все же остаться с ним и надеяться, что лекарство от депрессии будет найдено прежде, чем мы станем слишком старыми, чтобы наслаждаться жизнью?

Возможно, кого-нибудь из наших читателей волнует похожая проблема? А может, кто-то нашёл её решение? Мы будем благодарны, если вы поделитесь своим опытом в комментариях.

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