Как худеть без вреда для здоровья

В современную эпоху существует множество разнообразных программ похудения. Это говорит о том, что люди нуждаются в подобной информации. Ради стройности и красоты женщины готовы на все, не задумываясь о последствиях.

Диетой принято называть правильный рацион питания, который предназначен для профилактики или лечения болезней. Аналогичные системы для избавления от лишнего веса опасны как раз тем, что не сбалансированы, потому что в них нет нужных организму микроэлементов. Сегодня мы постараемся разобраться, как они действуют на человека.

Чем опасны диеты?

Наибольший вред приносят монодиеты, например, гречневая, хотя и являются самыми эффективными для похудения. Человек должен употреблять необходимое количество БЖУ, витаминов и минералов каждый день. Исключение их из рациона может пагубно отразиться на его здоровье.

Предпочтение в еде какого-то одного продукта тоже может вызвать осложнения. Например, шоколадная диета может привести к головным болям, повышению артериального давления, арбузная – дает осложнения при почечных заболеваниях, рисовая – нарушает работу ЖКТ, а морковная угнетает печень. Самой щадящей считают кефирную. Следует отметить, что неверно выбранная методика похудения может вызвать шок у организма и закончится нервным срывом.

Знаменитые белковые диеты весьма действенны в борьбе с лишними килограммами. Их достаточно легко соблюдать, потому человек практически не чувствует голод. Но ограниченное употребление углеводов, которые должны составлять, по мнению врачей, 70% всего рациона, может нарушить углеводный обмен. Обилие белка отрицательно сказывается на состоянии почек и суставов.

Здоровому человеку для нормального функционирования важны также жиры, особенно ненасыщенные. Они содержатся в рыбе, морепродуктах и орехах. Исключение их из ежедневного рациона имеет обратный эффект – жировая ткань растет.

Какую систему выбрать?

Самым полезным и правильным считается сбалансированное питание. Важно исключить консервы, копченое, сладкое. Вместо них в рацион вводят мясо, рыбу, крупы, овощи и фрукты.

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