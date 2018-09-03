Жизнь до 150 лет, новые органы по цене кофе… Каким видят ученые наше скорое будущее?

Новая экстраординарная методика борьбы со старением позволит продлить жизнь человека в среднем до 150 лет: в этом организму помогут новые органы, отрастить которые будет так же дешево, как купить кофе. По словам ученых, это может стать реальностью уже к 2020 году.

Гарвардский профессор Дэвид Синклер и исследователи из Университета Нового Южного Уэльса уже разработали процесс, основанный на перепрограммировании клеток, и отращивание новых органов – только одна из возможностей этого открытия.

Как рассказал доктор Синклер, методика также станет спасением для пациентов с параличом, — первые исследования на людях начнутся уже в течение двух лет.

Основой для терапиии стала новая молекула никотинамид адэнин динуклеотид (NAD), которая уже сегодня используется для лечения болезни Паркинсона и борьбы с расстройством биоритмов.

Вместе с тем ученые разработали производную форму витамина B, которая продлила жизнь подопытных мышей в среднем на 10%. Исследователи отметили, что препарат уменьшает потерю волосяного покрова и имеет значительный антивозрастной эффект на кожу.

Профессор надеется, что в лекарство сможет поступить в продажу в ближайшие 5 лет.

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