Женщины болеют диабетом чаще мужчин

Развитие диабета второго типа может происходить из-за постоянных умственных нагрузок и сильных стрессов. При этом подвержены этому заболеванию в большей степени женщины, пришли к выводу французские ученые из университета Париж-Сакле.

В рамках проведенного исследования учеными были изучены данные более 70 тыс. добровольцев. В исследовании приняли участие женщины, занимающиеся тяжелым умственным трудом. Оказалось, что у более чем четырех тысяч представительниц женского пола развился сахарный диабет.

По мнению ученых, развитию заболевания способствовали постоянные стрессы, а также отсутствие поддержки со стороны родных и близких. Теперь исследователи пытаются найти методы, которые бы уменьшили влияние стрессов на развитие сахарного диабета.

Сахарный диабет второго типа — метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей. Гормон инсулин отвечает за поддержание уровня глюкозы в организме.

Ранее ученые из США заявили о создании «умного инсулина». Отличительной особенностью препарата является более богатый состав, который будет способствовать улучшению циркуляции крови. В экспериментах на мышах действие «умного» инсулина сохранялось на протяжении 14 часов, автоматически снижая уровень глюкозы в крови.

Вместе с тем британские ученые ранее заявили, что в будущем люди, больные сахарным диабетом первого типа, смогут навсегда отказаться от инъекций инсулина. Они создали искусственную молекулу, которая отличается гибкой реакцией на содержание глюкозы.

Ученые из Бристольского университета работают над созданием глюкозочувствительного инсулина, который будет сам регулировать активность исходя из уровня сахара в крови. Приблизиться к реализации своей задумки ученые смогли создав синтетическую платформу, которая будет взаимодействовать с моносахаридом.

Позже группа ученых из США, Дании и Швеции разработала капсулы для пероральной доставки инсулина. Такой метод позволит избавить людей с диабетом от необходимости делать инъекции.

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