Израильские ученые объяснили, в какие часы лучше заниматься физкультурой

Многие сетуют на то, что физические упражнения не приносят желаемого результата. На этой неделе опубликованы результаты двух исследований, которые могут внести ясность в эту больную тему.

Первая бригада работала в Институте Вейцмана в Реховоте под руководством Гада Ашера из отдела биомолекулярных наук. Вторая проводила параллельные эксперименты в Калифорнийском университете на кафедре эпигенетики и обмена веществ под руководством Паоло Сассоне-Корси.

Как отмечают оба руководителя, около половины метаболических функций напрямую «привязаны» к суточному циклу, то есть к «биологическим часам» человека, а содержание половины продуктов метаболизма в организме колеблется в зависимости от времени суток. И эффективность физической активности тоже, скорее всего, подвержена влиянию циркадного цикла.

Это и попытались научным путем выяснить исследователи. Правда, экспериментировали они на мышах. Поскольку те ведут ночной образ жизни, впоследствии ученым пришлось «транспонировать» итоги эксперимента на человеческие биологические часы.

Группа Ашера помещала мышей на беговые дорожки в различные часы. Опытным путем по измерению разных химических процессов в организме было выяснено, что общая польза физической нагрузки для организма значительно повышалась в «мышиный вечер» – то есть в тот отрезок суточного цикла, который соответствует вечеру у человека. Это подтвердилось и при экспериментах на мышах с нарушенным суточным циклом – у них эффективность занятий физкультурой повышалась именно в их «вечерние» часы, то есть незадолго перед сном.

Если точнее, в вечерние часы при физической активности у мышей вырабатывалось повышенное количество метаболита ZMP, который способствует переработке сахара и выработке энергии.

Израильская бригада провела эксперименты и на людях (в них участвовали 12 человек), которые дали похоже результаты. Кроме того, при занятиях по вечерам участники эксперимента потребляли меньше кислорода, чем по утрам, что также свидетельствует о большей эффективности тренировок.

Вторая бригада тоже работала с мышами на беговых дорожках, но отслеживали они изменения в мышечных тканях, происходящие во время активной деятельности. И пришли к обратному выводу – что с точки зрения влияния на обмен веществ результативнее заниматься физической активности «в начале активной фазы», то есть поздним утром.

В связи с этим разные СМИ предпочли опубликовать отчеты об этих исследованиях с диаметрально разными рекомендациями. В одних утверждается, что заниматься физкультурой лучше утром, в других – что вечером.

Вместе с тем, как объясняют сами ученые, они изучали разные аспекты влияния физкультуры на организм.

Иными словами, если задача – ускорить обмен веществ, то есть похудеть, то физкультурой лучше заниматься утром.

Если же речь идет о «повышении производительности», то есть об укреплении организма — тренировке выносливости и способности справиться с большим объемом работы, то физкультурой лучше заниматься вечером.

Источник