Изобретения прошлого, которые мы утратили

Современные изобретения кажутся нам верхом научной мысли. Куда уж представителям прошлого с нами тягаться?! Но и в былые времена были такие творения, которые превосходил свое время и смогли бы изменить даже наш мир. Но они, к сожалению, уже утрачены.

Скрипка Страдивари

До сих пор ученые гадают, почему инструменты Антонио Страдивари были поистине уникальны? 8 поколений ремесленников в его семье изготавливали удивительные скрипки, но технологию и материалы хранили в секрете. На сегодняшний день осталось всего 500 изделий, которые можно купить за бешеные деньги. А как сделать нечто подобное – понять не удалось.

Архимедов огонь

Архимед Сиракузский обладал поистине незаурядным талантом. Он родился в 287 году до н.э. Его заслугой было умение защитить свой город от атаки с моря. Для этого он использовал систему зеркал, которые перенаправляли солнечные лучи, в результате чего корабли сгорали, так и не подступившись к берегу. Все попытки повторить эксперимент заканчивались крахом.

Греческий огонь

Во времена Древней Греции и Византии морские сражения были нередки. Греческие воины использовали свои методы – они поджигали корабли специальной смесью прямо на воде. Эта смесь провоцировала взрыв, а потушить огонь было нереально сложно – разве что с помощью уксуса, мочи или песка. Состав горючего не известен.

Дамасская сталь

Своей прочностью она превосходила любые материалы. Именно оружия из этой стали могли раскрошить орудие противника на кусочке. Не преградой было и разрезать пополам волос, летящий по ветру. В XVIII веке рецепты ее изготовления были утрачены.

Гибкое стекло

Люди научились изготавливать стекло еще 3000 лет назад – именно к этому периоду относятся первые найденные стеклянные предметы. Однако была и разновидность – гибкое стекло. Один из мастеров, отправил чашу императору Тиберию, после чего был доставлен ко двору. Правитель потребовал рецепт изготовления, но ремесленник отказался его дать, после чего был казнен.

Панацея Митридата

Ее создал царь Парфии Митридат IV. Да, уже в то время знали секрет молодости и противоядие. Собственная мать правителя травила его постепенно небольшими порциями яда, а он, в свою очередь, лечился своим же средством. Использовали его и позже, а потеряли лишь в XVIII веке.

Римский цемент

Вы же помните, когда были времена Римской Империи? А как дошли до нас постройки тех времен, видели? Это просто удивительно, так как большинство из них очень хорошо сохранились. Строили их из римского цемента, который тогда производили из пепла вулкана. Но это неполный состав – целиком он до нас не дошел. А жаль, так как ни один современный материал не может похвастаться подобной износостойкостью.

Холодный ядерный синтез

Этот синтез исследовал Юджин Маллоу. Благодаря ему происходило получение энергии без радиации и нагрева материала. И в 1989 году опыт удался, о чем ученый сообщил в своей книге. Однако как это стало возможно, узнать не получило, так как в 2004 году Маллоу убили.

Луч смерти Теслы

По-другому это изобретение можно назвать оружием направленной энергии. Над его создание ушло почти 40 лет. Это изобретение стало бы новейшим в истории, смогло бы сбивать самолеты. Но ученый не раскрыл результаты работы.

Термостойкий пластик

Обычный парикмахер Морис Уорд изобрел его еще в 70-е годы прошлого столетия. Цель – защита от ядерного взрыва. Состав, получивший название «Старлайт», был целиком устойчив к высоким температурам. Его действие даже продемонстрировали в ходе эксперимента на одном из телеканалов. Но состав и способ производства мужчина никому не рассказал. Сам же он умер в 2011 году.

А какое из этих изобретений древности показалось вам наиболее ценным? Спросите и своих друзей – сделайте репост!

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