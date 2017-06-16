Изделия из гранита: достоинства, сфера применения, советы по уходу

Несмотря на то, что современные производители предлагают множество изделий из искусственного камня, полностью имитирующего природный материал, натуральный гранит не сдаёт своих позиций и остаётся всё таким же востребованным. Чем же обусловлен данный момент? Давайте разбираться. А помогут нам в этом эксперты компании специализирующейся на добыче, обработке и продаже изделий из гранита. Её ассортимент вы увидите, перейдя по ссылке https://granite.ua/. Мы же перейдём к рассмотрению наших вопросов. Итак…

Преимущества

Одно из неоспоримых преимуществ гранита – прочность и долговечность. Изделия из этого камня могут сохраняться веками, не изменяя при надлежащем уходе своего внешнего вида. К другим достоинствам гранита специалисты относят следующие характеристики.

Красота. Этот природный материал отличается богатым и благородным внешним видом. Изделия из гранита – это гарантия монументальной роскоши. Разнообразие цветовой гаммы. Данный момент обусловлен различным соотношением минералов, входящих в тот или иной вид гранита. Стойкость к жаре, холоду, проявлениям любых атмосферных явлений. Устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным химическим средам. Относительная лёгкость в обработке, позволяющая придавать гранитной глыбе практически любую форму.

И, конечно же, достоинством гранита является лёгкость в уходе, но об этом мы поговорим чуть позже.

Где используют

Она воистину широка. Гранит используют:

для изготовления надгробий и памятников усопшим;

в создании ландшафтного дизайна;

для наружной облицовки фасадов зданий и обустройства их экстерьера;

в создании декоративных элементов внутреннего дизайна помещений;

для изготовления практически полезных предметов интерьера (столешницы, мойки и пр.).

Как ухаживать

Как уже говорилось, этот природный материал очень неприхотлив в уходе. Благодаря своей прочности изделия их гранита сохраняются веками. И всё-таки некоторые правила соблюдать стоит. Гранит, используемый для наружной облицовки зданий, а также памятники и надгробия один раз в 60 – 70 лет подвергают глубокой очистке и фактурной обработке. А в остальное время они каких-либо глобальных действий по уходу не требуют. Так, например, памятники и надгробия достаточно один раз в год очищать от пыли и грязи посредством воды с мылом или любым другим не абразивным моющим средством.

Также не прихотливы в уходе и изделия, используемые внутри помещений. Но если вы желаете дополнительно защитить их или устранить уже имеющиеся дефекты, появившиеся в ходе эксплуатации, то производители рекомендуют приобрести одну из специальных пропиток или предназначенное для гранита полировочное средство. Такие составы абсолютно безопасны для вашего здоровья, но в буквальном смысле слова реанимируют гранитные изделия, потерявшие свой изначальный вид.