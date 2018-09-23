История появления советской жвачки

Сегодня жевательной резинкой никого не удивишь: она с разными вкусами, ароматами, формами в ярких упаковках доступна буквально на каждом углу. Однако были времена, когда в нашей стране жвачка была вожделенным дефицитом. В 70-е годы детей СССР охватил бум на «долгоиграющую резинку»: глаза ребятишек загорались при виде сверстника, двигающего челюстями и надувающего пузыри. Вкладыши и обертки стали предметом коллекционирования, обмена и игр.

Надо сказать, что увлечение «жеванием» не поощрялось. Уличенных с западным товаром песочили пионерские организации, комитеты комсомола, администрация учебного заведения. Разговор обычно шел о дурном влиянии западной распущенности, бескультурье и самое страшное – вреде жвачки для здоровья. Был распространен миф об образовании дырок в желудке от пустого жевания. В Советском Союзе не производили жвачки, и появлялась она исключительно из-за рубежа. Пока не произошло одно событие, к сожалению, трагическое.

Весной 1975 года в Москве состоялись товарищеские матчи юношеских команд по хоккею между командами из Советского Союза и Канады. В страну социализма прибыли канадские хоккеисты с 15-килограммовыми коробками жвачек. По условиям спонсора команды «Бэрри Кап» – производителя жвачки Wrigley игроки должны были бесплатно раздавать жевательную продукцию.

Несколько матчей прошло без значительных эксцессов. На третью встречу хоккеистов во Дворце спорта «Сокольники» собралось более 4 тысяч болельщиков, большинство из которых были школьного возраста. Среди ребят уже распространились слухи о щедрых подарках иностранцев, и они пришли за лакомым угощением. Раздача презентов началась после окончания игры, когда спортсмены спустились к своим автобусам. Пластинки стали забрасывать на балконы, где толпились зрители.

Многие подарки не долетали к месту назначения, а падали на землю. Зрителям ничего не оставалось, как начать спускаться вниз. Но никто не думал, что нижний выход будет закрыт… Началась давка. Находящие вверху люди наседали на нижестоящих, однако вместо движения вперед происходила жесткая утрамбовка…Погибло два десятка человек – 13 из них были дети.

О трагическом событии наши СМИ не написали ни строчки. Известно было только, что директор Дворца и начальник районного РУВД приговорены к тюремному сроку за безответственность и халатность. Трагедия стала толчком для решения правительства начать производить жвачку в СССР, дабы предотвратить «умопомешательство» молодежи.

Первый завод появился в Ереване. Это был 1976 год. Затем открылась фабрика в Ростове-на-Дону (переоборудованная из макаронной). Сначала был налажен выпуск двух видов резинки: фруктовая и мятная. Постепенно ассортимент стал шире благодаря появлению цехов на конфетной фабрике «Рот Фронт».

Одна целая пачка (пять штук) стоила 60 копеек. Со временем жевательную резинку можно было покупать по одной штуке.

Только в 2013 году на стадионе «Сокольники» в память о трагическом дне (прошло более 30 лет) была установлена мемориальная табличка. Такое, действительно, не должно повториться!

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