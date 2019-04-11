Использование ультразвукового фонофореза в эстетической косметологии

Все женщины стремятся выглядеть моложе своих лет. Ничто так сильно не выдает возраст женщины, как состояние ее кожи. Современная аппаратная косметология позволяет женщинам достигать желаемого результата безболезненно. В косметологических клиниках и салонах красоты сегодня большой популярностью пользуются процедуры ультразвукового фонофореза.

После их применения, наблюдается заметный эстетический эффект. Кожа выглядит подтянутой, разглаживаются неглубокие морщины. Происходит глубокое очищение, увлажнение и омоложение тканей.

Ультразвуковой аппарат для фонофореза работает по принципу ультразвука. Благодаря этому, обеспечивается возможность введения косметологических препаратов и полезных веществ глубоко в дерму через межклеточные соединения, сальные и потовые железы. Ультразвуковая терапия удачно сочетает в себе две физиопроцедуры — ультразвук и мезотерапию, что дает отличные результаты.

Цена на ультразвуковые аппараты для фонофореза вполне демократична. Это позволяет салонам и клиникам регулярно пополнять свой арсенал новинками техники и оказывать своим клиентам более качественные услуги. Востребованность фонофореза в современной косметологии объясняется тем, что он является альтернативой эстетическим процедурам красоты, которые проводятся при помощи инъекций.

Процедура ультразвукового фонофореза не имеет возрастных ограничений, подходит для любого типа кожи. Рекомендуется проводить курс процедур, но и единичные сеансы позволяют привести кожу в порядок. Для проблемной кожи, склонной к воспалительным процессам, может понадобится длительный курс сеансов.

Какой косметический эффект достигается при ультразвуковам фонофорезе