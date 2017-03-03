Искусство миролюбия

Преклоняюсь перед людьми искусства, перед их талантами. Ценю приносимую ими пользу детям – в педагогике и культуре в целом. Искусство – то прекрасное, что восхищает постоянно и помогает развиваться, мечтая и фантазируя. Творчество – неотъемлемая сторона развития человека в любом возрасте. Творец, педагог, одарённый настоящим талантом, всегда впечатлит и вдохновит другого, ученика или по обыкновению наблюдателя – на поиски своих оригинальных достоинств, на их совершенствование. Искусство может быть разным, как цвета, характер или сама жизнь, но ясно одно – приносить оно должно мир и радость, подвигать людей на благое дело, вечное и доброе.

Сколько работаю в школе, столько общаюсь с учителями изобразительного искусства. Это творческие и талантливые люди – они могут нарисовать одинаково красиво на листе бумаги или на стене, расписывая и украшая. Смогут проиллюстрировать – сколько раз мне иллюстрировали мою художественную прозу – роман о средневековой Японии, о войне кланов «Последний рассвет», путевые заметки в США «По ту сторону неба», или же повесть о любви человека и киборга, «Сон в зимнюю ночь». Здорово, когда талантом и навыком получается и зарабатывать для семьи. Но и не плохо, когда не выходит. Найдутся люди, которые оценят со стороны и мысленно поклонятся, подумают, что перед ними незаурядный и яркой души человек, способный показать иные грани и открыть новое.

Думаю, не стоит приводить высказывания известных древних философов или современных публицистов в отношении любого вида творчества и пользы для человека, лучше поговорить с педагогом, с учителем гимназии, преподающим изобразительное искусство. Охотно соглашается рассказать о себе и о детях Елена Фёдоровна Алексеенко. Я знакомлюсь с этим интересным учителем на форуме, организованном ОРО ООО «Российский комитет защиты мира». Светлана Петровна Баранцева часто рекомендует мне замечательных педагогов, которые удивительно просто и доходчиво рассказываю о себе и других. Давайте слушать педагогов и наблюдать за их работой – профессия у них серьёзная, а работа очень ответственная.

Виктор Власов:

– Елена Фёдоровна, сколько лет вы работаете в гимназии?

Елена Алексеенко:

– Меня зовут Алексеенко Елена Фёдоровна, я учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры БОУ города Омска «Гимназия №85». В школе я работаю 24 года. В школу с изобразительным уклоном попасть было не просто, Станислав Кондратьевич Белов отправил сюда лучших своих студентов, Лакомкин Юрий Леонтьевич работает в школе до сих пор. В школу я попала, можно сказать, неожиданно для себя. Моя однокурсница позвонила мне и предложила вместо неё устроиться в школу, т.к. у неё было двое маленьких детей и они бесконечно болели. Я в то время работала художником в художественных мастерских от Союза художников РФ. Мне вдруг очень захотелось поработать в такой школе с одарёнными детьми. На следующий день я устроилась учителем живописи и истории искусств в школу №85 с углублённым изучением изобразительного искусства, переводом, так раньше можно было сделать.

И действительно ребята были очень талантливы. Многие наши выпускники выбрали свою профессию, связав её с искусством, вступили в Союз художников: Савельева Анна, Минеева Зоя, Кадикова Ольга. Закончили Академию художеств в Санкт-Петербурге: Попов Михаил, Баймуханов Мейрам (скульпторы), Кузнецова Маргарита (архитектура), стали искусствоведами: Афонина Наталья (Эрмитаж), Левченко Екатерина (Омский областной музей изобразительного искусства), архитекторами: Евсина Светлана, Кирина Настя, окончили Омский институт Сервиса и стали дизайнерами костюма: Семесюк Оксана (Москва) и многие другие ребята. Известным художником Санкт-Пертербурга стал Голубев Михаил. Прекрасными фотографами стали Аким Закиров, Простынюк Анна, Якименко Анна.

Сейчас учатся в самых престижных вузах страны: Кучковская Дарья в Екатеринбургской Академии архитектуры, Сильченко Елизавета, Косьяненко Александра – в Новосибирской Академии архитектуры, Чебыкина Юлия – в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге. Много талантливых ребят окончили нашу школу, всех не перечесть, но хочется назвать имена некоторых из них: Козлов Антон – молодой художник Омска, Тимошина Анастасия, Гусев Виталий, Суслова Алёна, Антропова Екатерина, Сервуля Мария и Екатерина – студенты факультета искусств ОмГПУ, Стёпкина Софья студентка ОГИСа.

– В каких конкурсах участвовали?

– Велико количество конкурсов, в которых мы участвовали. В нашем городе вот уже много лет проходит конкурс «Божий Покров над Россией». Надо сказать, что это достаточно сложный конкурс для детей, просто нарисовать золотые купола церквей недостаточно, нужно найти, нащупать идею. Эту тему я дала в 11 классе, это был потрясающе талантливый класс во всём, они прекрасно рисовали, ставили спектакли, снимали кино. Такого количества работ не было никогда, причём каждая из них была своеобразна, неожиданна по своему композиционному решению. Композиции получились самые разные.

Храм, стоящий горе, а вокруг ходят люди. Кто-то проходит мимо, не замечая его, кто-то смотрит вверх, но не поднимается, а то-то карабкается по скале к храму. Работа названа «Каждый выбирает свою дорогу»

Храм на острове. Вокруг бушующее море. Он так высок, что напоминает маяк. Корабли видят его и плывут на этот маяк. «Маяк веры»

Храм похож на огромного богатыря, он крепок, силён и светел. «Богатыри земли русской»

В композиции используется очень мощная перспектива. На первом плане кружевная решётка собора, она переливается на солнце, и весь храм сияет в её лучах.

Работа названа «Кружево веры»

Композиция «Колокольные звоны» представляет собой силуэт собора, составленный как бы из клавиш разного цвета, цвета звучат мощным жизнеутверждающим аккордом.

Проникновение в суть вещей, постижение духовных истин происходит далеко не с каждым. Были и такие ребята, кто не смог посмотреть внутрь себя. «Мы познаём в той мере, в какой любим» (свидетельствует Блаженный Августин). Любить вообще, – пишет И. Базаров, – так близко сердцу человека, так естественно для его природы. Но как любить, уметь любить – это задача жизни».

Очень хочется научить ребят любить всё родное, близкое, чтобы круг их любви постоянно расширялся.

Мы участвовали в Областном фестивале «Талантливая молодёжь России – наше будущее» – это очень значимый конкурс, стать его победителем очень сложно. И тем не менее, ими стали Тимошина Анастасия – 1 место, Силантьева Софья – 1 место, Чебыкина Юлия – 2 место. Чтобы участвовать в этом конкурсе нужно стать победителем конкурса «Гимн чести, мужеству и славе». Вот уже несколько лет победителем городского этапа становится ученик 8 художественного класса Сатюков Александр. На областной конкурс мы подали работу впервые. Ждём результатов.

Ежегодно участвуем в Фестивале «Либеровская весна». Выставка-конкурс «Серебряная пастель», конкурсе социального плаката «Омская Линия» (в этом году Павлюченко Полина стала победителем), в олимпиаде по изобразительному искусству «Весенняя капель», в конкурсе малой пластики «Пластилиновая ворона», в областном конкурсе «Космос глазами детей».

– Каким образом даете искусство детям?

– Преподавание изобразительного искусства процесс сложный для любого учителя, ведь работая с классом нужно найти слова, которые дойдут до каждого ученика. Нужно разбудить ассоциации из личного жизненного опыта, найти примеры, которые помогут создать образ, композицию будущего рисунка, разжечь желание узнать новое, разбудить любопытство. Знакомство с различными художественными техниками подпитывает творческий потенциал детей. Желание творить заложено в каждом ребёнке, но как сохранить это желание, ведь, чем сложнее ставятся задачи, тем нужно прикладывать больше труда. И ещё… Создание ситуации успеха очень важно. Даже взрослым очень приятно, когда их хвалят, а как это важно для ребёнка! Человек, чтобы стать успешным в любом деле, должен получать удовлетворение от своей деятельности, особенно в творчестве.

Часто на уроках живописи, я сама сажусь за мольберт и показываю, как можно решить ту или иную ситуацию. А если мы работаем на пленэре, то у меня в руках планшет и краски, и я вместе с ребятами пишу этюд, кому интересно могут постоять и посмотреть, а потом приступить к своей работе. Мы каждый год ездим в другие города на пленэр. В прошлом году были в Тобольске, до этого в Кирове, бывшей Вятке, на родине братьев Васнецовых, побывали в Рябово, увидели, каковы они, эти Вятские леса.

– Всегда ли получается рисовать? Художник зависит от погоды?

– Погоде не прикажешь, известный факт. Только вот художник может настраиваться. Наблюдать. И мы по дороге в Рябово с волнением смотрели на небо, тучи на котором становились всё темнее и темнее. Пока мы были в музее Васнецовых, дождь потихонечку стал моросить, а потом разошёлся вовсю. Но как же мы могли не побывать на тропе сказок и мы пошли. Уже через полчаса зонты наши уже не спасали от дождя, а ноги стали мокрыми. Но зато мы увидели траву-мураву, которая буквально волнами стелилась под ногами, а лес вокруг стоял в своём богатырском великолепии. Когда мы подошли к озеру, которое спряталось в окружении леса, наградой за наше путешествие была огромная радуга, которая встала над озером разноцветным коромыслом и отражалась в спокойной воде, создавая яркий круг.

– Как работается на пленэре?

– Лето – это время пленэра, когда ученики очень тесно общаются с педагогом. Пленэр проходит после окончания учебных занятий, когда ребёнок может с головой окунуться в творчество, не только в созидательный, творческий процесс, но и в эвристический. Видеть красоту – как это важно! Но ведь далеко не все замечают её. Представим себе… серое, дождливое утро, ребята рано встали, пришли на пленэр, и даже, возможно кому-то совсем не хочется рисовать, и вдруг учитель обращает внимание ребят на красоту отражения в луже, на необыкновенное серебристое состояние, мягкость, расплывчатость дальних планов. И вот ребята по-новому посмотрели на мир вокруг себя. Воспитание интуитивного чувствования и понимание прекрасного, обогащаемого необходимыми знаниями переходит со временем в осознанное эстетическое отношение к искусству и жизни. Каждый новый этюд – это новое открытие, знание, постижение чего-то неизвестного.

Школа наша находится в центре недалеко от собора Воздвижения Креста Господня. Каждый ученик художественных классов не раз рисовал силуэт собора на втором плане, рисуя деревья, деревянные дома. Вдруг, идя на пленэр, мы видим — снимают купола, меняя их на новые. Удивленью не было предела. Долго рассматривали старые и новые, потом рисовали этюд, говорили о том, что у многих родители, бабушки и дедушки ходили в эту церковь, когда были ещё детьми, кого-то крестили в ней. Вопросов было множество. И вот уже церковь стала родной и близкой, частичкой того места, где ты родился.

Хочется рассказать о выездном пленэре в Суздаль. Это был не летний, а осенний пленэр. Суздаль встретил нас снежной позёмкой и температурой – минус тринадцать градусов. А мы рассчитывали на жёлтую, багряную осень – и вдруг такое… Город буквально поразил красотой храмов, церквей, монастырей, своей патриархальностью. Мы жили у самого подножия Спасо-Ефимиевого монастыря (здесь снимался фильм Тарковского «Андрей Рублёв»). Путь наш к монастырю лежал мимо небольшой речушки, на дне которой лежали большущие валуны. И каково же было наше изумление, когда мы увидели, как женщины, стирая бельё, бьют его о камни. А на улице зима. Отсюда ответ на вопрос, как поддерживать творческую искру в ребёнке? Помогать ему восхищаться… это живое общение с русской историей. Суздаль был основан в 10 веке. Совершенно потрясающая архитектура, церкви с высокими барабанами и луковками, напоминающими зажженные свечи, куда не кинешь взгляд всюду белокаменные монастыри и простор – разбудили в ребятах мощнейший творческий потенциал, они готовы были рисовать не покладая рук, весь строй чувств, мыслей, желаний и действий был направлен на совершенствование души.

– Что важно в профессии педагога-художника? И что можно почитать об этом?

– Важно обеспечить духовно-нравственное развитие через творческую деятельность. Активно и рефлексивно воздействовать на эмоционально-мотивационную сферу подростка. Это подразумевает работа педагога. Этому придерживаются все методисты, как наша Светлана Петровна Баранцева, например, организовывает мероприятия, цель которых ясна – прививать миролюбие различными педагогическими методами, способами. Важно возвысить дух! «Возвышение» души и сердца» говорил Песталоцци. О необходимости не только «зажечь» сердце, но и постоянно поддерживать «духовный уголь» говорили также Ушинский, Макаренко, Сухомлинский, подразумевая под этим выбор правильного направления развития личности, соответствующее главной цели бытия: чуткость ко всему святому, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте.

– Как поддерживать этот «творческий огонь»?

– Часто путешествовать, куда угодно. Во время пленэра ребята часто бывают в музее. Входя в музей, мы попадаем в совершенно иной мир, мир завораживающий, настраивающий душу на постижение чего-то нового, рассказывающий нам не словами о людях, живших когда-то, а красками, линиями, объёмами. Музей имеет общее с театром: время здесь, как и на сцене, сжимается, конденсируется, «сгущаются» чувства, история, жизнь. Воздействие различных видов искусств позволяют развивать у ребят способности восприятия художественного образа, даёт им толчок к самопознанию, самосовершенствованию, формирует духовность.

– В начальных классах заинтересовать ученика легче, а вот что делать со старшими?

– Работать, в первую очередь. В 11 классе в начале года выполняется задание по композиции с опорой на пленэрные этюды «Создание художественного образа архитектурного сооружения». В качестве архитектурного сооружения был взят Крестовоздвиженский собор. Выполняя эту композицию с использованием проблемных и творческих задач, я предложила ребятам «поломать голову» над раскрытием образа. У кого-то образ возникал сразу, а кто-то долго думал и образ никак не рождался. Каждый из ребят пропустил это задание через себя, не раз задумался о понятии «душа», «дух». Решению образа очень помог просмотр моно-спектакля в Музее изобразительных искусств имени имении Врубеля «Сын человеческий». Впечатление от спектакля было колоссальное! Спектакль закончен – а в зале тишина, кто-то смахивает слезу, а кто-то шмыгает носом. И только через минуту взрыв аплодисментов. Ребята в старших классах знают, что им нужно определённо, поэтому и стремятся.

– Каких педагогов можете привести в пример?

– Рядом со мной работают прекрасные педагоги: Юрий Леонтьевич Лакомкин – учитель рисунка, сам прекрасный художник. Как он работает на доске – загляденье! Может нарисовать кого угодно в самых сложных ракурсах, создавая на глазах у ребят различные образы: смешные, забавные, серьёзные и самое главное так легко и быстро, как будто это не представляет никакого труда. Много лет мы работали вместе с Храповой Ольгой Святославовной и Предит Ольгой Михайловной – прекрасными педагогами-художниками. Мы во всём помогали друг другу – были одной командой. Надо сказать, что в нашей гимназии отличный коллектив, если нужно помочь друг другу, мы это делаем, не задумываясь. Мне очень повезло с коллегами, это люди находящиеся в постоянном творческом поиске, активные, неравнодушные, а самое главное любящие детей, стремящиеся возродить в их душах самые лучшие чувства.

Общаюсь и с коллегами из других школ. Когда-то, более 10 лет назад мы создали творческий клуб «Созидание», в который вошли учителя из разных школ, занимающиеся духовно-нравственным воспитанием. Мы ежегодно выезжаем отдыхать куда-нибудь на базу отдыха в Чернолучье, или в Красноярку зимой и обязательно на пленер 9 мая, где поем военные песни и рисуем просыпающуюся природу, делимся опытом. Собираемся вместе и ходим в театры и на концерты. Такое общение очень обогащает и помогает. Если надо быстро собраться, или организовать выставку, провести конкурс рисунков, члены нашего клуба обязательно откликнутся первыми.

Обучать искусству – это большой труд и талант, умение разглядеть задатки таланта к рисованию, развить их – дело непростое. А для того чтобы научить, нужно постоянно работать (писать) самому. Участие в выставках художников-педагогов, в таких как «Арт-перекрёсток» (ИРООО), в персональной выставке «Диалог» помогает быть в форме. Общение с коллегами на пленэрах в рамках курсов усовершенствования учителей многое даёт для дальнейшего роста учителя-художника.

Виктор Власов