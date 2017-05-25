Ирина Мазура | «Видно, нам встреч не праздновать, у нас судьбы разные…»

Жених с камнями… в почках

Вышла я с утречка в магазин. Продуктов к выходным прикупить. И там подошла ко мне шапочно-знакомая женщина. Странный вопрос задала:

— А какого ты года рождения?

Поинтересовалась у нее:

— А к чему тебе такая сугубо конфиденциальная информация?

Женщина помялась и отвечает:

— Тут понимаешь, какое дело… Брат мой хочет с тобой познакомиться. Говорит, вы как-то из Иерусалима вместе ехали. Очень ты ему понравилась. Все уши прожужжал, какая ты красивая и умная.

После мучительных мозговых усилий вспомнила я этого брата. Дядечка такой солидный, слегка плешивый и до невозможности занудный. Но, с другой стороны, приятно, что и на старости лет ты можешь кому-то понравиться. Правда, приврал он слегка. Ну… Насчет красоты я, с большой натяжкой, еще соглашусь. Но что умная?.. За полтора часа дороги я и произнесла всего две фразы «Да что вы говорите?» и «Выздоравливайте».

Зато случайный попутчик мой всю дорогу рта не закрывал. Во-первых, как водится, поведал о своем неудачном браке. Жена, разумеется, стерва страшная была, ну никак не хотела мириться с маленькой зарплатой, специальной диетой и т.д и т.п.

Вторая тема — многочисленные болячки гипотетического жениха. Из эмоционального монолога узнала, как отвратительно он себя чувствует по утрам и после приема пищи. Потом — про холестерин в крови, повышенное давление, камни в почках. Когда мужчина произнес слово «белок», я почувствовала, что слегка подташнивает. Благо подъезжали мы уже, вышла на три остановки раньше, пешочком до дому прогулялась.

— Знаешь, — ответила я сестре несостоявшегося жениха, — что-то мне подсказывает, что не достойна я твоего брата. Так что уж извини…

Обиделась дама.

Понимаю я, конечно, что к преклонному возрасту человек вправе обзавестись не только драгоценными камнями. И сочувствую болезному. Но вот если представить… Долгими зимними вечерами обсуждать уровень холестерина в крови или там гемоглобин какой. Не выдержу я. По моему разумению: и камни в почках настоящий мужчина должен с достоинством нести.

Может, я и не права…

Когда соперник твой — смартфон

Ехала на прошлой неделе на развиртуализацию с очень хорошим человеком. Опаздывала. Поэтому решила воспользоваться услугами такси. Понятное дело — нервничала. Пока стояли в пробке, полезла в сумку за расческой, помадой. Водитель понимающе улыбнулся и спросил:

— С мужиком едешь знакомиться?

— Как раз нет, — отвечаю, — с женщиной. Вышла я давно из возраста, когда с возлюбленными встречаются.

Смеется:

— Вот это ты — напрасно. Я бы с тобой встретился. Кстати, что ты завтра вечером делаешь?

Выслушав дежурную отговорку, мой попутчик на 20 минут поведал печальную историю своих безуспешных поисков потенциальной дамы сердца:

— Познакомился с женщиной на сайте в интернете. Свидание ей назначил. Цветов купил, в кафе пригласил. Очень приятная дама оказалась. Во всех отношениях. Только за полтора часа свидания минут пять от силы с ней удалось пообщаться. Все время извинялась и что-то строчила в своем «Айфоне». Кажется, даже в глаза мне ни разу не взглянула. Наученный горьким опытом, решил посмотреть на вторую со стороны. Опоздал чуток на свидание, понаблюдал. Что ты думаешь? И эта от кнопок не отрывалась. Даже подходить не стал, подумал: где мне тягаться с красавцами из Фейсбука?

Ну я, конечно, человеку посочувствовала:

— Нелегкие нынче времена, затягивает женщин виртуальная жизнь. «Ирония судьбы» вспомнилась. «Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам…» Вот так залезешь, а она тебя и не заметит со смартфоном своим.

Переглянулись мы взаимопонимающе. И тут у меня в сумочке телефончик звякнул. Кто-то, видно, комментарий какой писал.

— Извини, — говорю, — не могу не ответить.

Мой водитель помрачнел лицом и до конца пути не произнес больше ни слова.

Ирина МАЗУРА