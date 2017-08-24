Ирина Мазура | «Текстильно-трагическое»

Не скажу, что ностальгическое, но есть, что вспомнить.

С подросткового возраста ненавидела своё отражение в зеркалах магазинных примерочных. Всё как на корове седло сидело. Поэтому одежду себе ну очень редко покупала. Настолько не хотелось обнов, что в девятом классе собственноручно перелицевала пальтишко, которое более или менее выглядело. Но мама, бабушка заботились о внешнем виде дочери и внучки. Бабуля как-то прикупила мне зимнее пальто дикого малинового цвета с удивительно-красивым воротником из голубой норки. Фасон был старушачий, тётеньский. Такой мешок с пуговицами, а сверху — шалька. Универсальный. Для всех возрастов. Казанская швейная фабрика номер два, похоже, всё по одним лекалам кроила. Облачиться в эту весчь меня можно было заставить только под угрозой расстрела. Ну, и висело пальтишко в шкафу невостребованным. Сначала в Казани, потом — в Набережных Челнах. В холоднющие ветреные зимы бегала в серенькой шубейке, которую привезла из Германии. От мороза она ни хрена, конечно, не спасала, но выглядела вполне прилично. Особенно, если сравнивать с малиновым убожеством отечественного производителя.

…Как-то вдруг мне резко захотелось поехать в Москву, по Арбату прогуляться. А денег не было. И вспомнила совет подруги: если что не носишь, тащи в комиссионку, чтобы шкаф не захламлять. Отнесла. Две недели «чудо» советской тексильной промышленности в комиссионке провисело. Никто не позарился. Не нашлось в Челнах женщины, пожелавшей выглядеть городской сумасшедшей. Забрала. Отодрала воротник от малинового мешка. Пальто в мусорный контейнер снесла, а воротник — взад, в комиссионку. На ура ушла норочка. Сумасшедшие деньги за нее выручила. Как сейчас помню — 95 рублей. На них и отправилась в Москву. На три дня погулять хватило. А на колбасу, которую в советское время каждый уважающий себя казанец традиционно вез поездом «Татарстан», уже не осталось. Зато в Елисеевском, отстояв страшную очередь буквально в день отъезда, урвала две синие дохлые куры. Чем была чрезвычайно горда, порадовала родителей перед новогодними праздниками.

Ну, шили, разумеется что-то у портних, по «Бурде». Иногда — удачно. Но чаще все как-то убогонько получалось. А хотелось быть покрасивше.. Помню: приближался очередной день рождения. А я — без нарядного платья. Спасла подруга, дай Бог ей счастья! Буквально часа за полтора она сотворила мне суперский наряд из моего старого платья и бабушкиной юбки. А юбка была знатная, из какого-та даже не крепдешина, а крепжоржета. Подозреваю, что эта вещица не один социальный катаклизм пережила. Великую Отечественную — уж точно. Легкими движениями талантливых рук моя Марина превратила две, казалось бы, не сочетаемые тряпочки в великолепный наряд. Но такая мастерица, как моя подруженька, — одна на многие тыщи.

Потом фарцовщики появились. Их, конечно, жутко гнобили. А вот я бы им памятник поставила. Особенно незнакомой худющей высоченной девице, у которой я прикупила в туалете журфака свои первые фирменные джинсы!

Ирина Мазура