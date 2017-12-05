Ирина Мазура | Сутки волонтера

Всех причастных хочу поздравить с международным Днем волонтера. На иврит это слово переводится как «митнадев».

Митнадвим в Израиле — тысячи. Взрослые и дети безвозмездно работают в свободные часы в больницах и домах престарелых, в школах и интернатах. Есть программа для подростков, которые проходят доармейскую службу в разных организациях, такая своеобразная тренировка перед взрослой жизнью, вдали от родительского крова. Называется проект «Ширут леуми».

Вот рассказываю об одном дне участника этого проекта. Почему про мою собственную дочь? Потому, что она — ближе, из нее подробности вытягивать удобнее. А вообще дщерь моя — просто одна из многих замечательных представителей молодежи нашей страны.

И еще. Не надо говорить, что израильские дети — избалованные бездельники. Это неправда. Я, как мать, точно знаю.

9.00-11.00 — в школе, к которой прикреплена, вела с учителем игровой урок. Тема — память, краткосрочная и долгосрочная. Про то, как лучше сосредоточиться на сложных текстах, обращать внимание на главное. Саша по моей просьбе мне кое-что рассказала, но если честно, я не все поняла.

11.30-13.00 — помогала мальчику из десятого класса с английским. Вообще у нее было два подопечных. И поначалу сразу с обоими занималась. После нескольких частных уроков поняла, что сложно: «Мешают они друг другу, перебивают. Балаган устраивают. А когда ребенок один, он — Эйнштейн. Ну… почти.»

13.30 — 14.00 — собиралась домой, то есть вещи свои для стирки в рюкзак паковала. Чтобы мать тоже не бездельничала и не скучала. Торопилась, дабы на поезд не опоздать. Но все равно — не успела…

15.00 — 17.30 — …потому, что решила зайти по дороге в ясли при социальной службе. Разумеется, задержалась: «Ну мам, там такие детишки — хорошенькие, поиграть с ними захотелось. И должна же я была помочь их покормить?». Не заметила, как вечер наступил. Куда уж ехать на ночь глядя? Вот и отправилась к клуб, где собираются по вечерам старшеклассники.

18.00 — 20.30 — в клубе — разговаривала с ребятами о жизни, школе, настоящем и будущем. «Нет, я не устала. Дети там — почти все — русские. Ты же сама говоришь, что нельзя родной язык забывать… Правда, они также плохо, как я, говорят. Но была одна девочка, которая только недавно поднялась (репатриировалась — по-русски)».

21.00 — 4.00 — дежурила на «Скорой». Удалось слегка вздремнуть. «Долго спала. Целых 40 минут».

4.30-9.20 — дорога до Беэр-Шевы. Когда утром переходила с вокзала на автобусную станцию, увидела донорский вагончик. Конечно, сдала кровь. «Давно собиралась это сделать…»

Дома девица, конечно, уже вырубилась.

Ирина МАЗУРА