Ирина Мазура | О Евровидении

О Евровидении

Нешуточные страсти разгорелись вокруг Евровидения. А вообще конкурс неплохой, хороший даже конкурс, иногда может реальную пользу принести. Не в глобальном, конечно, в частном масштабе. В 2006 году, когда победил Дима Билан, лично мне он семейный бюджет поправил.

Аккурат после подсчета голосов мы отправились с сыном в Беэр-Шеву по магазинам: одежонку к отпуску прикупить. И в двух сетях нам сделали приличную скидку только за то, что мой отпрыск оказался тезкой певца. Продавцы, заглянув в кредитную карту, похлопывали русскоговорящего покупателя по плечу и радостно восклицали:

— О?! Дима! Процентов пять можем скинуть за победу России. Был бы ты еще не рыжим, и на десять процентов мог бы рассчитывать.

А вы говорите…

Понимаю, чем Билан покорил молодых светских израильтян. Не только песней. Раскованностью своей, обувь презрел, вышел на сцену босиком, а не в ботинках или там на высоченных каблуках. Это — по нашему. Удобство — дело не последнее.

Ностальгически-патриотическое

Вообще Евровидение редко смотрю. И отнюдь не по причине личной неприязни. Просто поздно его транслируют, очень спать в это время хочется. Вполне понимаю отключившихся от телевизора. Но в 2013 году до последних аккордов глаз не смыкала. Болела за землячку Дину Гарипову, которая победы стране не принесла, но зато прославила мой родной Зеленодольск, в котором прошли мои детские годы, считай, на весь мир. Так-то ведь об этом райском городке мало кто знает. Со всех телефонов мы с детьми тогда проголосовали. Увы, Дина заняла лишь пятое место.

Страсти мало-помалу поутихли, и мой любимый провинциальный Зеленодольск безнадежно погрузился в пучину забвения. Не писали о нем ничего. Грустно.

Но восторжествовала справедливость. Через год или полтора о Зеленодольске вновь заговорили в полный голос. Это когда мой юный земляк Богаченко угнал инкассаторскую машину.

Почти что ограбление века. Бурно обсуждали это событие в Фейсбуке. Ну я и обмолвилась, что такого триумфального шествия по столичным изданиям моя малая родина не знала со времен Дины Гариповой. Тут в чат включилась моя подруга, судя по всему, не большая любительница эстрадных ристалищ, спросила: «А Дина сколько похитила?»

Да нисколько она не похитила. Мы сами ей свои голоса отдали… И Дай Бог Дине удачной карьеры! А моему Зеленодольску — процветания! Очень я свой город люблю.

А нынче за израильтянина Имри Зива болела. Только сомневаюсь, что мои бывшие земляки активно за него голосовали…

Ирина МАЗУРА