Ирина Мазура | Ностальгическое и не очень

Кукла

На восемнадцатом году в Израиле вдруг вспомнилась эта история про куклу. Была она дорогая, сказочно красивая и куплена для двухлетней дочки незадолго перед отъездом. Так наскоро, что даже имени не успели принцессе дать. Сделана была в Испании, а говорила по-русски. Не очень многословно. Произносила только «мама». А еще плакала и смеялась. Последние три дня на российской земле дети провели в компании бабушки с дедушкой и любимых игрушек, а мы, родители, судорожно паковались.

Куклу в самый последний момент забыли. Без нее отправились в дальний путь: из Челнов до Казани – на такси, потом ночь ехали в поезде до Москвы, потом – вылетали из Шереметьево в Тель-Авив. Если честно, адова это была дорога в неизвестное. Сашка, вырванная из привычной жизни, плакала, не переставая, и произносила единственную фразу: «Дай мою куклу!» Пришлось купить две. Конечно, подешевле. Но не приняла Сашка суррогатов. Рыдала все горше и горше. Особенно когда мы вселялись в съемную квартиру с больнично-белыми стенами, в которой не было ни бабушки, ни привычных плюшевых зайцев и мишек. Не только для взрослых репатриация или эмиграция – стресс. Маленькие дети так надрывно переживают! Как мне кажется, еще и от невозможности рассказать о своих чувствах.

Конечно, мы сразу же кинулись к телефону – просить у свекрови выслать сокровище почтой. Но бабушка попала в больницу с сердечным приступом. Я командировала за куклой свою подругу. Она и отправила говорящее чудо.

Кукла добиралась до нас восемь месяцев. Не знаю, почту какого государства за это благодарить: России или Израиля. За это время дети уже заговорили предложениями. Заговорили на иврите. Напрочь выветрилось из лексикона дочки слово «кукла», вместо нее пришла «буба».

…И вот мы извлекаем из картонной коробки ее бесценное содержимое. Саша немеет минут на пять, а потом изумленно произносит по-русски: «Кукла! Моя кукла!»

Не знаю даже, почему именно сейчас это вспомнилось. Видимо, ностальгическое…

Про соседку

Настойчиво звонила соседка, раза три. Ответить я не могла, была занята. Вместо четвертого звонка поступила СМС-ка: «Срочно свяжись со мной». Конечно, как освободилась, перезвонила, может, что случилось у человека или помощь нужна.

В процессе разговора узнаю, что:

а. похудела Пугачева и теперь прекрасно выглядит,

б. в 1917 году приключилась революция, а значит быть войне,

в. а пока – вечером будет дождь,

г. в оливье обязательно нужно добавлять яблоко,

д. соседка купила вкусную кабачковую икру в русском магазине,

е. как ветер-то завывает.

Спрашиваю в недоумении:

– Ты меня так настойчиво добивалась, чтобы вот это всё сообщить? Честно говоря, даже не знаю, что делать с такой богатой информацией.

– Да нет, отвечает, – это – к слову. А я спросить хотела: тебе концерт Стаса Михайлова понравился?

– Нечего, – говорю, – мне ответить на этот вопрос. Никакого Михайлова не слышала…

Изумляется:

– Странная ты все-таки. Темнота беспросветная… Как же ты живешь? Чем?

Думаю: что со мной – не так? Действительно, только недавно узнала о существовании данного певца, и то – совершенно случайно. В отчаянии посыпаю голову пеплом, остатки коего интенсивно стряхиваю с ушей.

Интересно, что сказала бы моя соседка, уразумев, что я еще более бездуховна, чем она предполагает. Вообще оливье не готовлю. Стыдно, чего уж там…

Ирина МАЗУРА

Фото из архива автора.