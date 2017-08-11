Ирина Мазура | Мимолетные встречи

А помирать нам рановато…

С иврита название нашего городка ОфакИм переводится как горизонты. Красиво. Романтично. Только вот выходцы из СНГ, коих в населенном пункте — чуть ли не половина, нередко произносят это слово с ударением на втором слоге, как ОфАким. Часто ругают и клянут все и вся, уверяют, что хуже Израиля нет страны на свете. Понять такие настроения можно, здесь много застрявших, не сделавших карьеры, оплакивающих страны исхода. Много инвалидов, пожилых людей, кстати, часто более оптимистично, чем молодые, настроенных, матери — одиночки, разведенные, люди, завязшие в долгах, страдающие от депрессии. Да и моя семья приехала в свое время из Тель-Авива исключительно из-за того, что жизнь здесь дешевле. Ну да, дешевле, но не легче. Но речь — не обо мне.

О старой знакомой, с которой когда-то на одном заводе трудились. Так вот. Она Офаким иначе, как гетто, не называла, видела все исключительно в черном свете, ни в чем не замечала ничего хорошего. Работа — отвратительная. Коренные израильтяне — наглые и невоспитанные, школа ничему не учит, что, я считаю, абсолютная неправда, дети — сволочи. Часто кляла и собственную дочку: бездельница, уроки не делает, на уме — одни пьянки — гулянки. Вообще все плохо. Спросила эту даму как-то, есть ли, на ее взгляд, в Израиле хоть что-то хорошее? Она ответила: «Жить здесь плохо, но умирать однозначно лучше, чем в России, хоть обезболят в случае чего…»

Почему-то очень давно эту женщину не видела. Вдруг сегодня встретила. Бледная, похудевшая, осунувшаяся. Но — с улыбкой на устах. Честно сказать, я слегка офанарела от первой произнесенной моей собеседницей фразы. А сказала она вот что: «Не устаю молиться на эту страну!» Какой-то фантастический переворот в сознании человека произошел.

История такая. Пару лет назад Людмила (имя, разумеется, я изменила) вдруг заметила, что на ее теле появились странные синяки, потом начали качаться и выпадать зубы. Дальше — больше. Потеряла посреди улицы сознание. На «Скорой» увезли в больницу, проверили кровь. Оказалось — онкология, не в первой, к сожалению, стадии. Времени у докторов на спасение пациентки было… то есть практически не было. Счет шел уже не на месяцы. Дни. Очень быстро отыскали костный мозг для пересадки, потом провели несколько курсов химиотерапии. За операцию и все процедуры мама двух детишек не заплатила ни шекеля, всё — за счет медицинской страховки. Не успела, к сожалению, спросить, в какой больнице лечилась моя знакомая. Жива. Восстанавливается. Динамика — положительная. Прогнозы врачей — самые благоприятные.

Спросила у Люды:

— А дочка как?

— Ой, такая умница! В армии отслужила. Поступила в колледж, учится на графического дизайнера.

— Дай Бог! Ну а Офаким?

Улыбается:

— Да нормальный город. Жить можно. Нужно только уметь видеть хорошее.

— Так я тебе о чем говорила?

А умирать нам рановато.

Завидный отвергнутый жених

Существуют такие люди, которых ни ты не понимаешь, ни они — тебя.

«Усталость преодолевая, бреду, стало быть, домой, едва дыша». От жары. Боковым зрением засекаю соседскую тетушку, которая имеет обыкновение бросаться на первого встречного и втюхивать ему истории про ее многочисленных родственников до седьмого колена. Убыстряюсь по мере возможности. …Но нет, слышу за спиной железную поступь. Догоняет:

— А чего это ты меня избегаешь?

— Да не избегаю я, просто устала.

— Ты оттого устаешь, что смысла в твоей жизни нет. Муж тебе нужен. Брат мой Стас давно хочет с тобой поближе познакомиться, а ты ему едва киваешь. А человек он — веселый, с чувством юмора, добрый, умеет женщинам комплименты делать.

— Какие комплименты? Это когда он сказал, что без ума от моей задницы в черных джинсах? Плохо я такие комплименты в своем не юном возрасте воспринимаю. И шутки его ниже пояса мне не понятны. А на некоторые — могу и обидеться. Душа у меня, знаешь ли, ранимая, кожа — тонкая.

— Ой! Так это у тебя значит сухая кожа. Тут в «Биге», в новом магазине, такой крем замечательный появился. Из останков Мертвого моря. Особенно ночной — хороший. Вечером намажешь на рожу, и утром Стас будет без ума от твоего лица.

— Спасибо! Мне вполне достаточно его безумия по поводу другой части моего тела…

…Хоть убей, не постичь на тверезую ход мыслей ни женщины этой прекрасной, ни брата ее бесценного.

Кстати, про крем и Мертвое море тоже ничего не поняла. Останки какие-то апокалиптические…

О душЕ и дУше

В очереди за хлебом мимоходом с одной дамой пообщались. О любви она рассуждала:

— Мужчина на внешние данные не обращает внимания, он душу в женщине превыше всего ценит… Что ты улыбаешься? Не согласна?

Да конечно согласна. А улыбалась я потому, что вспомнила историю, подтверждающую сентенцию.

В далекой юности была у меня подруга. Красавица необыкновенная, просто модель. Поклонников — не счесть, а вот с условиями для омовения прекрасного тела не очень дела обстояли. Жила Леночка в коммуналке, без ванной комнаты. Раз в неделю ходила с мамой в одну из казанских бань. Как-то раз прелестница, набрав в тазик воды и расположившись на лавке рядом с кранами, намыливала свою длинную изысканную ногУ.

И тут в трубах что-то угрожающе зашипело, и весь помоечный (или как там правильно?) зал начал наполняться горячим паром. Короче — авария. Устранять ее вызвали сантехника, был он, разумеется, мужеского полу. К тому же молоденьким. Когда юноша переступил порог женского царства, к жгучему пару добавился душераздирающий визг. Некоторые нимфы судорожно прикрывались шайками, другие бросились врассыпную. А Леночка моя девицей была разумной, не стала рисковать юными костями на скользком полу, перебираться на другое место, осталась со своим кусочком дегтярного мыла у краников. Вьюноша нервно стучал гаечным ключом по истлевшей трубе, глаз от смущения не поднимал. Лена решила страдальца морально поддержать, завела неспешную беседу. Спросила, почему выбрал такую профессию, сколько зарабатывает, хватает ли средств на пропитание. Оказалось, студент авиационного института, снимает у старушки комнату, стипендия небольшая, поэтому и устроился сантехником на полставки. Постепенно к другим темам перешли, обсудили новый фильм, поделились впечатлениями о последней сессии.

Осмелел парнишка, хлопнув длиннющими ресницами, бросил на Леночку заинтересованный взгляд. А когда прикрутил последнюю гайку, вдруг предложил встретиться в менее формальной обстановке:

— Может быть, в кафе сходим? Вы — такая девушка хорошая. Всё в вас прекрасно. А больше всего мне понравилась ваша душа.

Но Лена предложение отклонила:

— Мы бы встретились, кабы не зима. Боюсь вас разочаровать. Под шубой трудно рассмотреть мою возвышенную душу…

Вывод: всё верно, мужчина превыше всего в женщине душу ценит.

Ирина МАЗУРА

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