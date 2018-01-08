Ирина Мазура | Как мы Новый год встречали

***2017***

В канун встречи прошлого 2017 года моя дочь дежурила на «Скорой». Вернулась довольная и веселая. Ко всем страждущим успели вовремя, всем пациентам помогли. Но какое 31 декабря обходится без курьезов?

Добрые неравнодушные люди, обнаружив на асфальте лежащего парня, вызвали амбуланс, подумали, что плохо стало вьюноше.

Выяснилось, что клиент, став изрядно пьян, шел-шел, покачался да и пристроился отдохнуть. Парамедики смерили давление, проверили пульс, поговорили, поставили на ноги да отпустили страдальца с миром. Через полчаса поступил аналогичный вызов с другой улицы. Медики не без удивления обнаружили старого знакомого. Дальше — третий звонок, с окраины города. Опять он.

— Что же ты творишь? — возмутился водитель. — По всему городу за тобой гоняемся. Ты думаешь, нам больше делать нечего? А, Джордж?

— Майкл я, а не Джордж. И не просил за мной гоняться. Отдохнуть спокойно не даете.

— Так машину же тебе вызвали, — включился в разговор волонтер.

— Кто вызвал? — возмутился пострадавший. — Я хочу видеть этого человека.

— Слышь, Майкл, а ты где живешь?

Адрес болезный назвал, но обнаружилось, что такой улицы в Офаким нет.

— Ну да, — подтвердил Джордж-Майкл, — я из Беер-Шевы сюда пришел.

— То есть как пришел?

— Да просто. Ногами.

— Завидую, — уже со смехом сказал водитель, — если бы я столько бегал, то был бы здоров на миллион долларов. Не каждый спортсмен с такой легкостью двадцать километров одолеет.

— Так это — если без допинга. А я перед дальней дорогой в бар заскочил…

…Дальше были серьезные случаи, русскоговорящие пожилые женщины. Дочка моя выступала в роли переводчика. В самый ответственный момент забыла, как будет по-русски «труфот». Ребята — израильтяне подсказали: лекарства.

Так вот к чему я это? Желаю и всем читателям забыть это слово и быть здоровыми!

***2018***

А нынче мы, честно говоря, встречать Новый год не намеревались. Но он же — собачий. Посему, как собака Павлова, повинуясь рефлексам, неожиданно для себя самой вытащила из закромов елку и принялась наряжать. Думала: гирлянду зажгу и сериальчик какой-нибудь посмотрю. Что я в итоге включила? Правильно, «Иронию судьбы». И тут пришел сын, который к друзьям собирался. С шампанским и конфетами.

— Как хорошо, — говорю, — я как раз комедию хорошую нашла. Сейчас вместе и посмотрим.

— Нет, нет, мама, не выключай, — остановил отпрыск, — дождемся моего любимого: «Какая гадость — эта ваша заливная рыба!» Кстати, ты приготовила селедку в шерсти?

— Да нет, не собиралась даже.

— Вот это плохо, — сказал сын, — должно быть в жизни что-то постоянное. Хоть подарки под елкой есть?

— Конечно. И для тебя, и для Саши.

Только вот Саша, дочка моя, была не с нами. Вступила, в Новый год, как гороскопами и предписано, в большой компании, которая представляет из себя целый взвод. А за несколько часов до проводов очередного декабря успешно сдала очередной экзамен на медицинском военном курсе.

Подняли с сыном бокалы за наших солдат! И за то, чтобы самым постоянным было мирное небо над их головами. А подарки под елочками дождутся.

С Новым годом!

Ирина МАЗУРА