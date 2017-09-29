Ирина Мазура | Грехопадение в Судный День, или Как мои дети совершеннолетие встречали

ГРЕХОПАДЕНИЕ В СУДНЫЙ ДЕНЬ, или

КАК МОИ ДЕТИ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ ВСТРЕЧАЛИ

«К сожаленью, День рожденья — только раз в году»

Захотелось мне рассказать пару историй из жизни израильских школьников. Крупно повезло моим чадам с совершеннолетием. Мало того, что пришелся он в нынешнем году на Йом-Кипур, так еще дома их в этот знаковый день не было. Работали в молодежной деревне, где находится родная школа «Эшель-а-наси».

В предрассветный час, когда религиозные евреи возносили молитвы ко Всевышнему, светские школьники приумножали молочные реки Земли Святой. Дочь Александра заканчивала ночное дежурство в коровнике, а сын поспешал на утреннюю дойку. Пока сдавали — принимали смену, в подведомственном юным доярам коллективе произошел инцидент. Не хилая разборка среди четвероногих подопечных. Одна из коровушек столкнула свою товарку в корыто — поильник — кормильник. Что уж там хвостатые не поделили, никому не ведомо. Подозреваю, что жениха. А женщина, даже если она — корова, во гневе и приступе ревности страшна.

В результате встала перед подростками непосильная, на мой взгляд, задача. Из корыта тянуть …не бегемота, слава тебе Господи. Но коровушка — тоже далеко не Дюймовочка, килограммов 600 в ней будет. Зафиксировали мальчишки бедолагу ремнями и взялись за гуж. Тянут — потянут, вытянуть не могут. А девицы в сторонке стояли и хихикали. Довеселились.

— Ну, бахурот (по русски значит подруги дней наших суровых)! Подключайтесь. Без нежных ваших ручек не спасти животину.

Уже вместе впряглись. Мальчики — за Шулю (так зовут потерпевшую), девочки — за парней. Тянут — потянут… Бесполезно. Застряла бедолага в корыте, как пробка в бутылке с вином. Ни туды и ни сюды. Делать нечего, разбудили телефонным звонком заведующую фермой или попросту — менеджера по уходу за парнокопытными. Прибежала Дорит, женщина весьма хрупкая и росточка невеликого. Окинула профессиональным взглядом безобразие и к делу приступила. Как мне потом Ромка рассказывал, дзюдоистским движением сдвинула животину чуток с места и перефиксировала ремешками да веревками. Дернули на раз — два -три и …вытянули Шулю. А пока старшеклассники все эти манипуляции совершали, падали неоднократно и перепачкались, как некошерные животные. Что и вынудило героев сего подвига согрешить в Судный день. Благовонниями себя, конечно, не умасливали, ибо не одобрил бы Господь. Но без шампуня с мылом не обошлись. В остальном заповеди соблюли. И постились, и унынию не предавались.

— И как Шуля поживает? — поинтерсовалась я у сына пару дней спустя.

— Прихрамывала немного, как сверзившийся с велосипеда подросток, — ответил Роман. А так — аколь бэсэдер. В порядке все с ней.

Ну и славненько. Пусть не отбивает впредь женихов у жестокосердных подруг. Да радует страну рекордными удоями!

ПОЛЕТ НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ

Задолго до дня рождения моей дочери ее подруги допытывались:

— Что тебе подарить? Может, мечтаешь о хороших духах или фирменных джинсах?

— Девочки! — ответствовала Саша. — Ну зачем вам тратиться? И потом… Разве можно мечтать о каких-то там пошлых штанах? А то, что мне надо, вы не в состоянии мне подарить. Снега хочу. Хочу стать врачом или космическим биологом на Марсе. А еще — летать…

Да уж! Не все мечты сбываются. Снега в Израиле летом даже на Хермоне не найдешь, Марс — далековато. Для полетов крылья еще не отросли. Подумали девчонки и приготовили для моей дщери необычный сюрприз. Для нее — сказочный, для меня, матери, — задним числом в дрожь вогнавший. А дело было так.

В один прекрасный день, уже после дня рождения, по иронии судьбы пришедшегося на день Судный, раздается звонок в дверь. Открываю. На пороге — наши удивительные красавицы Саги, Ира и Мейталь. С шариками и тортом, ставшим пятым в нашей кондитерской коллекции. Прочли поздравление, отведали вкуснятину собственного приготовления. А потом скомандовали:

— Доставай спортивную одежду. Поедем за сюрпризом!

Из окна я наблюдала, как вели мою хохочущую Саню с завязанными глазами к машине. Уехали. Вернулась дочка через несколько часов. Довольная и счастливая.

— Где были? — спрашиваю.

— В очень красивом месте!

«Ну, — думаю, — какие девчонки — молодцы! Нашли, значит, в Израиле красоту, которую моя дочь еще не видела.

Ромка, сын, продал сестру. Рассказал о подарке. С оговоркой:

— Мам, ты не обижайся, что заранее не сказали. Ты бы переживала очень или вообще Сашу не отпустила бы.

…Так, с пиратской повязкой на глазах, Александра и доехала до места, где ей собирались сюрприз преподнести. Не знала даже, кто за рулем сидел.

А сюрпризом стал прыжок с парашютом. Не одна, конечно, с самолета сигала, в связке с инструктором Яном. Полетала-таки моя неисправимая трудновоспитуемая экстремалка!

Если честно, сама я от такого подарка не отказалась бы. Но когда это твой ребенок… Жутковато. И не запретишь. Взрослая дочь.

Ирина МАЗУРА